Strenge Europese begrotingsregels staan weer voor de deur, maar een ‘groene’ ontsnappingsclausule lonkt

De Kroatische minister van Financiën Zdravko Maric (derde van links) en Eurocommissaris Valdis Dombrovskis, rechts, komen aan bij de vergadering van Europese ministers van Financiën. Beeld AFP

Het meest opvallende aan het debat van de bewindslieden in het Sloveense Brdo was dat het in alle rust verliep. ‘Geen hoog oplopende emoties, geen veto’s’, zei een van de deelnemers na afloop. Niet onbelangrijk hierbij was dat de acht begrotingshaviken van de EU - waaronder Nederland, Oostenrijk, Finland en Zweden - vooraf hadden aangegeven open te staan voor een debat over aanpassing van de in het Stabiliteitspact verankerde Europese begrotingsregels. ‘Een heel goede zaak’, erkende een ambtenaar van de Europese Commissie.

Sinds de coronapandemie in 2020 de EU-landen en hun economieën ontwrichtte, zijn de begrotingsregels in de ijskast gezet. Regeringen konden immers niet anders dan met grootscheepse financiële steun bedrijven helpen, werkloosheid voorkomen en de zorg op peil houden. Als gevolg daarvan steeg de gemiddelde staatsschuld in EU van 79 procent (2019) naar ruim 94 procent (2021) van het bruto binnenlands product, met als uitschieters Griekenland (209 procent), Italië (160 procent) en Portugal (127 procent). Het Stabiliteitspact schrijft een schuld lager dan 60 procent voor. De Nederlandse staatsschuld raamt de Commissie dit jaar op 58 procent.

Omwenteling

Europees Commissaris Dombrovskis (economie) herhaalde zaterdag dat vanaf 2023 de begrotingsregels weer van kracht worden, de recessie is immers voorbij. Maar de huidige regels toegepast op bijvoorbeeld Italië, zou daar tot een bezuiniging van minstens 5 procent per jaar leiden. Tegelijkertijd worden alle EU-landen de komende 30 jaar geacht op grote schaal te investeren in de groene en digitale omwenteling van de samenleving.

Dombrovskis zei na afloop van het beraad van de financiënministers dat de afbouw van de schuldenbergen ‘op realistische wijze’ moet gebeuren. Bij een kille sanering schrappen landen als eerste de broodnodige investeringen. Die fout - gemaakt tijdens de eurocrisis - mag niet weer gemaakt worden.

Bewindslieden stonden dan ook open voor het idee - uitgewerkt door de Brusselse denktank Bruegel - om groene investeringen niet mee te tellen bij de staatsschuld. De Poolse minister stelde voor hetzelfde te doen voor militaire uitgaven.

Komende maanden raadpleegt de Commissie alle betrokken partijen op welke wijze het Stabiliteitspact kan en moet worden aangepast. De brief van de acht begrotingshaviken was een voorschotje daarop: een debat is prima, maar aan de financiële stabiliteit van de EU wordt niet getornd. Volgens staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) noemden zijn collega’s naast het uitsluiten van groene investeringen ook een tragere afbouw de schuld als optie. Verder kan er onderscheid worden gemaakt tussen landen met hoge en lage schulden, waarbij voor die laatste groep tijdelijk minder strenge regels gelden.

Dombrovskis benadrukte - in lijn met de haviken - dat het pact zelf niet veranderd zal worden, dat vergt immers een tijdrovende verdragswijziging. Het gaat om een soepeler invulling van die regels. Ook daarvoor is volgens Dombrovskis consensus nodig van de EU-landen, geen eenvoudige zaak. Vijlbrief en anderen verwachten verhitte debatten over wat precies als ‘groene investering’ aangemerkt kan worden. De Commissie wil de soepeler regels op 1 januari 2023 in laten gaan, de haviken hebben minder haast.