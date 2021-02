Strenge Britse lockdown gaat levens kosten door geestelijke nevenschade

‘Het leven kwam op me af’, zegt pianist Jack Patrick Healy. ‘Mijn verloving liep stuk. En de pianobar moest sluiten. Alles wat ik lief had was binnen korte tijd verdwenen.’ Beeld Carlotta Cardana

‘Kinderen en jongeren hebben zich op heldhaftige wijze aangepast om levens te redden en onze Nationale Gezondheidsdienst te redden.’ Dat beweerde premier Boris Johnson bij de aanstelling van Dr Alex, een jonge arts die landelijke bekendheid had verworven met zijn optreden in de reality-show Love Island. Sinds de zelfmoord, vorig jaar, van zijn jongere broer vraagt hij aandacht voor het geestelijk welzijn van jongeren.

Dat is harder dan ooit nodig in lockdowntijden. Een onderzoek van Cambridge University heeft aangetoond dat een op de zes scholieren – in de leeftijd van 6 tot 15 jaar – afgelopen jaar geestelijke problemen had. Een jaar eerder was dat ‘slechts’ een op de negen. Het sluit aan bij cijfers waaruit is gebleken dat het aantal tienermeisjes dat zichzelf verwondde in 2020 sneller is gestegen dan in de voorafgaande jaren.

De Metropolitan Police, het hoofdstedelijke korps, maakte bekend dat het aantal kinderen dat door ouders of verzorgers is gedood in 2020 is toegenomen van 7 naar 12. Een veel beschreven voorval betrof Olga Freeman die haar tienjarige, autistische zoontje Dylan doodde. Tijdens het proces tegen de 40-jarige moeder, die tbs kreeg opgelegd, merkte de rechter op dat Dylan een ‘indirect slachtoffer’ was van de lockdown.

Levenskansen vernietigd

Thuisonderwijs is geen adequate vervanging gebleken voor klassikaal onderwijs. De voorzitter van de Lagerhuiscommissie Onderwijs, Robert Halfon, beweerde dat de schoolsluiting levenskansen heeft vernietigd. Deze bewering komt niet uit de lucht vallen. Zo heeft de National Foundation for Educational Research berekend dat de inhaalslag die kinderen uit de lagere sociale milieus afgelopen tien jaar hebben gemaakt teniet gedaan is.

De schade gaat verder dan het mislopen van kennis. In vergelijking met Nederland is de Britse lockdown strenger. Niet alleen sportscholen zijn bijvoorbeeld gesloten, maar ook toestellen in de buitenlucht mogen niet worden gebruikt. Op joggen na is elke vorm van sport verboden. Er zijn mensen bekeurd voor het maken van een strandwandeling of voor het drinken van koffie op een parkbankje. Het heeft niet alleen gevolgen op het fysieke, maar ook op het geestelijke welzijn.

Op het randje

Het Rode Kruis heeft voorspeld dat miljoenen, ook na de lockdown, te maken zullen krijgen met financiële en/of emotionele problemen. In het rapport The Longest Year staat dat mensen die al problemen hadden op het randje zijn beland, maar dat er ook een grote groep is geraakt die voorheen geen problemen had. Alcoholisme is toegenomen en de Londense ambulancedienst meldde vaker te zijn uitgerukt voor zelfmoorden, of pogingen daartoe.

De rijksoverheid zelf heeft becijferd dat de coronacrisis op termijn zal leiden tot 40 duizend extra doden. Daarbij gaat het met name om uitgestelde zorg, maar ook om andere nadelige effecten van de lockdown. Chief Medical Officer Chris Whitty had in het parlement gewaarschuwd dat de maatregelen ‘economisch en sociaal gezien destructief’ zullen zijn, eraan toevoegend dat ‘er geen betere manier was om het coronavirus te bestrijden’.