Streng coronabeleid inzet van spannende recall-stemming tegen gouverneur Californië

Gouverneur Gavin Newsom voert campagne tegen zijn recall. De Democraten zijn kennelijk nog niet zeker van hun zaak. President Joe Biden en vicepresident Kamala Harris kwamen allebei naar Californië om Newsom te helpen. Beeld AP

Pogingen om de gouverneur tussentijds af te zetten, horen bij de politieke cultuur van Californië. Vrijwel iedere Californische gouverneur krijgt wel een poging tot recall voor de kiezen, aangezien de lat voor het organiseren van zo’n stemming heel laag ligt. Maar tot nog toe moest alleen de Democraat Gray Davis ooit het veld ruimen. Hij verloor in 2003 van filmster Arnold Schwarzenegger, een Republikein.

In theorie heeft Newsom weinig te vrezen: Californië is sinds jaar en dag een Democratisch bolwerk. Maar president Trump en het coronavirus hebben ook in Californië het politieke klimaat onvoorspelbaar gemaakt, zelfs zo erg dat president Biden en vicepresident Kamala Harris het nodig vonden om in de Golden State campagne te voeren voor Newsom.

De conservatieve Republikeinse radiopresentator Larry Elder en voormalig actrice Rose McGowan tijdens een persconferentie in Los Angeles. Elder voert campagne om gouverneur Gavin Newsom te vervangen. Beeld AP

Republikeinse tegenstanders van Newsom begonnen al vóór het uitbreken van de coronapandemie handtekeningen te verzamelen voor het afzetten van de gouverneur, maar de recall-campagne kreeg pas vleugels door het coronavirus. Newsoms strenge lockdown stuitte op heftige protesten uit het Republikeinse kamp, vooral toen er eind vorig jaar foto’s opdoken van de gouverneur bij een verjaardagsdinertje voor een bevriende lobbyist in het exclusieve Californische restaurant French Laundry.

Dat was voor veel Californiërs het bewijs voor het elitaire karakter en de hypocrisie van de Democratische gouverneur met het Bobby Kennedy-achtige uiterlijk, die zich graag met grootheden uit Silicon Valley en Hollywood omringt.

De Republikeinen zagen alle commotie rond het dinertje als een mooie gelegenheid om af te komen van de gouverneur die president Trump jarenlang voor de voeten liep. Volgens hen was hij bezig de Californiërs van hun vrijheden te beroven.

Florida

Vergeleken bij Florida waar de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis voor een heel terughoudende aanpak koos (geen mondkapjesplicht, restaurants open etc.), scoorde Californië met zijn strenge coronamaatregelen aanvankelijk stukken beter als het ging om het aantal besmettingen en coronadoden. Maar het verschil nam later af, wat in Republikeinse kringen werd opgevat als een bewijs voor het gelijk van DeSantis.

Inmiddels valt de vergelijking weer duidelijk in het nadeel van Florida uit. Daar zijn tot nog toe 3,4 miljoen coronagevallen geregistreerd, tegen 4,5 miljoen in Californië, hoewel die laatste staat bijna twee keer zoveel inwoners telt als Florida en bovendien veel grotere en dichter bevolkte steden kent.

Terwijl scholieren in California met het oog op het oprukken van de Delta-variant op last van Newsom nog steeds een mondkapje moeten dragen, dreigt DeSantis in Florida met boetes voor scholen en bedrijven die het dragen van mondkapjes verplicht stellen. In tegenstelling tot DeSantis neigt Newsom ook naar het verplicht stellen van vaccinaties voor overheidsambtenaren. De vaccinatiegraad ligt in zijn staat iets hoger dan het gemiddelde in de VS, maar ver onder het niveau van de meeste westerse landen. Van de Californiërs is 58 procent volledig gevaccineerd tegen 54,4 procent van alle Amerikanen. Florida komt op 55 procent.

De Democraten vrezen dat het afzetten van Newsom de doodsteek zal worden voor de vaccinatiecampagne en andere coronamaatregelen. Al zijn Republikeinse tegenkandidaten, onder wie de zwarte conservatieve talkshow-presentator Larry Elder, gaan er prat op dat zij fel tegen Newsoms corona-aanpak zijn.

Het wegsturen van Newsom zal volgens de Democraten mogelijk ook repercussies hebben voor politici in de rest van het land die zich sterk maken voor strenge maatregelen om greep te krijgen op de pandemie.

Maar er speelt ook een puur politiek motief mee: als Newsom wordt vervangen door een Republikein, dan zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor de Senaat. Momenteel hebben de Democraten daar nog net de meerderheid, dankzij Kamala Harris die de Senaat als vicepresident voorzit. Maar als Dianne Feinstein, de 88-jarige Democratische senator uit Californië, onverhoopt voortijdig aftreedt, zou de nieuwe Republikeinse gouverneur een opvolger voor haar mogen benoemen.

Vorige maand nog zag het er somber uit voor Newsom, maar zijn kansen de recall -poging te overleven lijken iets gestegen nu de Delta-variant ook in Californië hard heeft toegeslagen. Volgens de meest recente opiniepeilingen wil een kleine meerderheid van de bevolking dat hij aanblijft als gouverneur. Ook de Republikeinen ruiken onraad: net als Trump beginnen ze al vooraf te klagen over kiesfraude. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat het een gelopen race is, alleen al omdat uit peilingen blijkt dat kiezers die Newsom weg willen hebben veel sterker gemotiveerd zijn om naar de stembus te komen dan de meeste Democraten.

Bij de recall-stemming moeten de kiezers antwoord geven op twee vragen: 1. Wilt u dat gouverneur Newsom aftreedt? 2. Als de gouverneur moet aftreden, wie moet hem dan opvolgen? Als meer dan vijftig procent voor het afzetten van Newsom stemt, moet hij aftreden. Degene die vervolgens de meeste stemmen krijgt, wordt de nieuwe gouverneur. Ook als die slechts 30 procent van de stemmen zou halen en eigenlijk minder stemmen zou krijgen dan Newsom. Dat laatste is heel wel mogelijk aangezien er liefst 46 kandidaten voor de opvolging van Newsom zijn. Om zijn tegenstanders dwars te zitten, roept Newsom de kiezers op ‘nee’ te antwoorden op de eerste vraag en de tweede vraag over te slaan. Dat brengt wel het risico met zich mee dat er, als hij verliest, in ieder geval een Republikein aan de macht komt. Er staat één Democraat op de lijst van mogelijke opvolgers, maar die heeft dan geen schijn van kans.