Streetfishing is populair: op jacht naar roofvis in de stad

Stadsvissers Eric Hofs (links) en Joshua Jongbloed (rechts) aan het vissen bij het Oosterdok in Amsterdam Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Je merkt eigenlijk niet eens dat Eric Hofs aan het vissen is. De 30-jarige servicemonteur uit Amsterdam slentert langs de kade naast het Scheepvaartmuseum en werpt al pratend met korte polsbewegingen zijn kunstaas in het donkere water. Op zijn rug bungelt een rugzakje met daarin de minimale benodigdheden voor een straatvisser: aas in alle kleuren, lijnen, haken en tangen. Aan zijn riem hangt een schepnet met een telescopische steel en een opgerold landingsmatje om de gevangen vis op te leggen. Gympen, hoodie en honkbalpet maken de outfit af.

‘Vis!’, roept Hofs na zijn derde worp. Hij wijst naar de punt van zijn lichtgewicht hengeltje dat trillend naar beneden wijst. ‘Oei, dat is een flinke.’ Een staart flitst door het kolkende water, net onder het oppervlak wordt het krachtige lijf van een grote snoek zichtbaar. ‘Hmm, dat is niet de bedoeling. Voor je het weet is mijn voorslag aan flarden.’ Dat laatste stukje lijn is volgens Hofs niet bestand tegen de tanden van een snoek. Toch ligt even later een angstaanjagend groot beest op de mat, met een bek vol scherpe tanden en een oude wond op zijn flank. ‘Misschien gevochten? Laten we hem snel teruggooien.’

Op jacht naar vis met tanden

Het seizoen voor roofvis is weer geopend, tot grote vreugde van de straatvissers die kilometers door een stad struinen op jacht naar vis met tanden. Liet sportbond NOC-NSF onlangs nog bezorgd weten dat het aantal leden van sportverenigingen afneemt in Nederland - een trend die versterkt werd door corona - Sportvisserij Nederland, de overkoepelende organisatie van hengelsportverenigingen, meldt het omgekeerde.

Alleen al in het eerste coronajaar schreven honderdduizend nieuwe leden zich in bij een hengelsportvereniging. Want vissen doe je lekker buiten en op voldoende afstand tot elkaar. Dit jaar hebben circa zevenhonderdduizend Nederlanders een visvergunning op zak.

Grofweg de helft van hen voldoet aan het stereotiepe beeld van de oudere man die onbeweeglijk langs de waterkant zit, met een berg uitrusting om zich heen. Maar tienduizenden jonge vissers, vooral tieners en twintigers, kiezen volgens de sportvisbond voor het actievere streetfishing, een snelgroeiende sport die begon langs de kades van Parijs. Dit najaar organiseert Nederland het eerste WK dat in Zwolle zal worden gehouden.

Crazy Flappers, Fat Papa's en Salmo's

‘Ik ben gewoon graag buiten’, zegt Hofs als hij een flinke baars optakelt uit het water naast wetenschapsmuseum Nemo. ‘Zie het als een wandeling, maar dan met een hengel.’ Dat is volgens hem een stuk spannender. Niet alleen vanwege de kans een roofvis aan de haak te slaan, maar ook omdat je een andere kant van de stad ziet. ‘Dan sta je tussen slapende daklozen onder een brug je hengel uit te werpen.’ Na een zware dag op zijn werk, snakt de monteur naar een avondje straatvissen. ‘Dan heb ik maar één doel, één taak: een vis verleiden. Dan word ik weer helemaal Zen.’

Op een bankje met uitzicht op het Oosterdok blaast Hofs even uit met zijn vismaat Joshua Jongbloed. Deze 24-jarige student aan de Sportvisacademie in Zwolle was ooit technicus bij de marine, maar droomt nu van een toekomst als veldonderzoeker die vissoorten als de steur helpt terugkeren naar Nederland.

Met plezier laat hij de inhoud van zijn tas zien. Daarin zitten stapels doosjes met kunstaas: Crazy Flappers uit Japan, Fat Papa’s uit de VS en bijna cartooneske Salmo’s uit Polen. Jongbloed: ‘Streetfishen kan al met een paar tientjes aan spullen, maar je kunt er ook een fortuin aan uitgeven.’ Soms moet hij te water, als een duur stukje kunstaas is blijven hangen achter een fiets of winkelwagen op de bodem van een gracht.

De Dierenbescherming is minder enthousiast: dierenkwelling

De sportvisbond is blij met de aanwas van nieuwe leden. ‘Sinds corona stijgt het aantal jonge leden tot 14 jaar en het aantal vrouwen sterk’, vertelt een woordvoerder. Straatvissen is volgens hem populair omdat iedereen dat in zijn of haar eigen buurt kan doen, zonder veel spullen. ‘Het is wel belangrijk dat je eerst meegaat met een ervaren visser, of desnoods YouTube-filmpjes bekijkt. Zodat je bijvoorbeeld een onthaakmat gebruikt en niet je gevangen vis op straat legt.’

De woordvoerder bestrijdt overigens dat de meer klassieke vormen van sportvissen saai zouden zijn. ‘Veel karpervissers slapen buiten en kruipen hun slaapzak uit als het alarm afgaat. Dat is ook avontuurlijk.’ En de terugkeer in Nederland van de meerval, die meer dan twee meter lang kan worden, zorgt volgens hem ook voor spektakel.

De Dierenbescherming is minder enthousiast over het groeiende aantal sportvissers. ‘Zij kwellen dieren voor hun plezier’, vindt een woordvoerder. Volgens haar is er te weinig aandacht voor het leed van de vis, de pijn die de haak veroorzaakt, eventuele schade aan de huid en verstoring van de leefomgeving. Toch pleit de Dierenbescherming voorlopig niet voor een visverbod. ‘We willen betere voorlichting van sportvissers. Zo’n leefnet vol gevangen vis tijdens wedstrijden veroorzaakt bijvoorbeeld onnodig veel leed en schade.’

Sportvisserij Nederland zegt de zorgen over dierwelzijn te begrijpen, maar denkt dat de pijn en stress voor een vis wel meevallen. ‘De bek van een roofvis is gemaakt voor stekelige prooien. Die voelt dat haakje nauwelijks.’

Eric Hofs heeft een grote snoek aan de haak geslagen. Het dier wordt snel weer teruggezet. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als de avond valt in Amsterdam haasten fietsers zich naar huis, zwieren groepjes uitgelaten feestgangers langs en zitten verliefde stelletjes op bankjes aan het water. Niemand merkt de twee straatvissers op, die als schimmen langs de kade lopen. ‘Heel soms roept iemand, hé, doe je wel lief met die vis?’, zegt Hofs. Volgens Jongbloed reageren sommige voorbijgangers verbaasd. ‘Huh, zit hier vis, dan?’

Beide mannen vinden zelf dat ze respectvol omgaan met de dieren. ‘We onthaken de vissen voorzichtig op een mat en zetten ze snel weer terug.’ In het neonlicht van een drijvend Chinees restaurant, trekt de hengel van Hofs weer krom. Het is een snoekbaars, een soort die ze nog niet hebben gehad vanavond. ‘Yes, een trippeltje!’