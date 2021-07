Streekvervoer volgend jaar genoodzaakt minder bussen in te zetten

Een streekbus in Eindhoven. Beeld ANP

Hoeveel busdiensten er in 2022 zullen uitvallen, is afhankelijk van de mate waarin mensen weer (met de bus) naar hun werk gaan. Naar verwachting zal dit neerkomen op een uitval van gemiddeld 10 procent, zegt Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL. De provincie Zuid-Holland gaat uit van maximaal 30 procent minder streekvervoer, in Utrecht is dat 8 tot 30 procent.

Vervoersbedrijven kampen met financiële problemen als gevolg van het feit dat mensen door de coronacrisis thuiswerken of het openbaar vervoer mijden. Momenteel zit nog maar 65 procent van de reizigers in het streekvervoer ten opzichte van de bezetting voor de coronacrisis.

Hoe zich dat de komende tijd zal ontwikkelen, is nog onzeker. Vandaar dat de vervoerbedrijven in samenspraak met provincies de afgelopen maanden meerdere scenario’s hebben uitgewerkt in zogenoemde ‘transitieplannen’.

De precieze afschaling is dus nog niet helemaal duidelijk, maar dat er minder gereden zal worden lijkt onvermijdelijk. ‘We moeten iets doen aan de lage reizigersopbrengsten’, bevestigt een woordvoerder van Keolis, vervoerder in Overijssel en Gelderland. Het gaat om tijdelijke maatregelen, de bedoeling is dat het streekvervoer weer op volle kracht gaat draaien zodra de bussen ook weer volstromen met reizigers.

Zeeuwse scholieren

Met name in kleine gemeenten zullen reizigers last ondervinden van het snijden in de buslijnen. In het dunbevolkte Zeeland daalde het aantal reizigers naar 27 procent van de gebruikelijke bezetting zodra de middelbare scholen sloten. In die provincie bestaat namelijk 70 tot 80 procent van de reizigers in het streekvervoer uit scholieren. Zeeland wil daarom vooral inzetten op minder frequentie buiten de tijdstippen waarop de scholieren naar school reizen.

Gedurende de coronacrisis heeft de Rijksoverheid voor 93 tot 95 procent garant gestaan voor de tekorten van vervoerders, met een zogenoemde beschikbaarheidsvergoeding. Dit jaar kost dat de staat 1,5 miljard euro. Eind juni maakte demissionair staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) bekend de vergoeding te verlengen tot september 2022, wat 240 miljoen euro zal kosten.

Dienstregeling

Daarbij eist het Rijk dat er niet te veel gekort wordt in de dienstregelingen. Om dat te voorkomen krijgen de vervoersbedrijven de vergoeding pas als ze met hun opdrachtgevers, de provincies en grootstedelijke vervoersregio’s overeenkomen hoe ze de overige 5-7 procent aan tekort gaan opvangen.

‘De afspraak is altijd geweest dat ondanks de coronacrisis 90 procent blijft rijden’, zegt branchevoorzitter Peters. ‘Bedrijven en overheden zijn aan het kijken hoe ze die 7 procent aan tekort die ze niet vergoed krijgen kunnen bezuinigen. Vaak is dat door minder te rijden, maar in Rotterdam zetten ze bijvoorbeeld minder conducteurs in op de tram.’

De woordvoerder van Keolis wil dan ook benadrukken dat de afschaling ‘iets is dat we met de sector gemeenschappelijk’ doen. Wel moeten de opdrachtgevende overheden er nog een definitieve klap opgeven. ‘Dat zal rond september of oktober worden afgerond’, verwacht Peters. VolgensTrouw zitten gemeenten in meerdere delen van het land niet op de afschalingen te wachten. Zij trekken de provincies aan hun jasje met als doel de plannen terug te draaien.