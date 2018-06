Streekvervoer gaat maandag staken ‘voor onbepaalde tijd’, plaspauze blijft struikelblok

Het personeel van het streekvervoer eist salarisverhoging en minder werkdruk. Het gebrek aan plaspauzes is symbool geworden van de hoge werkdruk op de bus en in de trein. Op de dashboards van de chauffeurs loopt een klokje mee die precies registreert of de bus op schema rijdt. Door toenemende drukte op de wegen en in de bus moeten chauffeurs vaak met volle blaas doorrijden, stellen zij.

Impasse

De impasse tussen de bonden en de vervoersbedrijven is de afgelopen weken enkel groter geworden. De werkgevers hebben het er zelf naar gemaakt, stelt de FNV in een persbericht. ‘Werkgevers in het streekvervoer volharden in hun onwil om duidelijke afspraken te maken over vermindering van de enorm hoge werkdruk en over een fatsoenlijke loonsverhoging.’

Sinds vorige week zijn twee ‘verkenners’ aangesteld om beide partijen dichter bij elkaar te brengen. Wat FNV betreft hebben de werkgevers nog een week de tijd om te bewegen. Zo niet, dan ligt het streekvervoer volgende week weer plat. En dit keer ‘voor onbepaalde tijd’. De bond is van plan om door te staken tot de bedrijven aan de eisen van de werknemers tegemoet komen.

Stakende buschauffeurs bij de remise van Connexxion, tijdens de 24-uursstaking in het openbaar vervoer in regio Haaglanden. De chauffeurs willen een betere cao. Foto ANP

De collectieve arbeidsovereenkomst in het streekvervoer geldt voor twaalfduizend mensen. De chauffeurs staakten ook al in januari. Toen leken de acties succes te hebben: werkgevers en vakbonden sloten een voorlopig akkoord. De bedrijven boden een loonsverhoging en beloofden dat de chauffeurs meer ruimte kregen voor (plas)pauzes.

Maar de werkgevers wilden die pauzes niet op papier vastleggen. Ze beloofden flexibiliteit tijdens het rijden, maar geen harde garantie op meer pauze. De leden van FNV verwierpen vervolgens het akkoord. Nieuwe acties volgden in mei en juni.

De OV-bedrijven kunnen niet zonder meer 5 minuten pauze per twee uur garanderen, zei Fred Kagie van werkgeversvereniging VWOV eind mei in de Volkskrant. ‘Het OV is een minutenbedrijf. Één minuut extra pauze is 1 procent meer loonkosten.’ VWOV probeerde via de rechter de staking te voorkomen, maar slaagde daar niet in.