Streamingoorlog leidt tot flinke prijsverhoging Netflix

Volgens Netflix zullen de extra inkomsten worden geïnvesteerd in nieuwe series, films en verbeteringen van het product. De prijs van een Basic-abonnement, zonder HD-beeldkwaliteit, blijft 8 euro per maand.

In Nederland is Netflix marktleider, met volgens onderzoeksbureau Telecompaper zo’n 3 miljoen abonnees. Videoland volgt op ruime afstand, met iets meer dan 1 miljoen.

De groei van het Amerikaanse platform is door de toenemende concurrentie aan het afvlakken. Wereldwijd kreeg het er in dit jaar anderhalf miljoen betalende klanten bij, wat het totaal op ruim 209 miljoen brengt. Eerder groeide de streamingdienst een stuk sneller.

Steeds drukker

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse markt. Sinds november 2019 zijn Disney+ en Apple tv+ hier actief. Volgend jaar komt het Zweedse Viaplay erbij, met als grootste troef de exclusieve uitzendrechten voor de Formule 1. Ook HBO Max komt naar ons land. HBO, van Warnermedia, zit onder andere achter de iconische dramaserie The Sopranos, over een Amerikaanse maffiafamilie, en de spectaculaire fantasyserie Game of Thrones.

Streamingplatforms geven steeds meer geld uit, want ze hebben toptitels nodig om abonnees binnen te halen en vast te houden. Netflix raakte de rechten van geliefde comedyseries als Friends en The Office U.S. kwijt aan respectievelijk HBO Max en Peacock, het platform van NBC Universal. Zelf kocht het de comedyserie Seinfeld, voor 450 miljoen euro.

Serie- en filmbudgetten stijgen, ook omdat kijkers steeds meer verwachten. De eerste twee seizoenen van Apple tv’s dramaserie The Morning Show, met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon, kostten bijvoorbeeld 270 miljoen euro. Het budget per aflevering was even hoog als dat van Game of Thrones in het slotseizoen.

Astronomische bedrijven

Op de jaarlijkse tv-beurzen, zoals de MIPCOM in Cannes en L.A. Screenings in Los Angeles, strijdt een steeds groter leger inkopers om de toptitels, zei Hans Schwarz, hoofd drama-inkoop bij de NPO, in 2019 in deze krant. ‘Op de BBC Showcase lopen 1.500 inkopers rond. De hele wereld komt daar. Vertegenwoordigers van de NPO staan dan tussen mensen van Amazon en Netflix, die met astronomische bedragen smijten.’

Wat Netflix onderscheidt van veel concurrenten, is dat het flink investeert in niet-Engelstalige producties, zoals de spannende Spaanse serie La casa de papel. Die strategie blijkt geregeld succesvol. Zo groeide de Zuid-Koreaanse serie Squid Game de afgelopen weken uit tot de meest bekeken Netflix-serie in negentig landen. Squid Game gaat over arme mensen die meedoen aan sadistische spelletjes, in de hoop miljarden te winnen. Wie verliest, wordt vermoord.