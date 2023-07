Streamingdienst Viaplay zakt verder weg: dienst schrapt banen, ook in Nederland

Teun de Nooijer, Macey de Ruiter en Noa Vahle geven commentaar voor Viaplay tijdens een hockeywedstrijd. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Door de bezuinigingsmaatregelen ging in Nederland al werkgelegenheid verloren, al is niet duidelijk hoeveel werknemers de deur zijn gewezen.

Viaplay is bij de Nederlandse tv-kijker en sportliefhebber vooral bekend van de live-uitzendingen van Formule 1-races. Het bedrijf meldde vorig jaar oktober nog dat het in Nederland al de grens van een miljoen abonnees was gepasseerd. De teller stond toen wereldwijd op 6,4 miljoen, en dat was 78 procent meer dan het jaar daarvoor.

De groei in Nederland was vooral te danken aan het succes van Max Verstappen in de Formule 1 en voor een ander deel de wedstrijden in het betaalde Britse voetbal. Maar Verstappen en de Britten zijn kennelijk niet genoeg om te voorkomen dat het schip water maakt. De hoge, terugkerende kosten voor de programma’s worden amper terugverdiend, stelt Viaplay. De onlangs aangetreden topman Jørgen Madsen Lindemann heeft de vooruitzichten over omzet en winst die door zijn voorganger werden opgesteld in de prullenmand gegooid.

Over een week zal Viaplay bekendmaken hoe het zichzelf uit het moeras hoopt te trekken. Een oud-medewerker in Nederland laat het ANP weten onlangs ontslagen te zijn, ‘net zoals veel collega’s’. Het bedrijf zelf wil niet kwijt hoeveel mensen hun baan verliezen of hebben verloren.

Op losse schroeven

Beleggers schrokken van de nieuwe waarschuwing. Het bedrijf werd donderdag een kwart minder waard op de beurs in Stockholm. Begin juni, toen Viaplay al gewag maakte van zware tegenwind, duikelde het aandeel ook flink omlaag. De beurswaarde kromp toen van 1,5 miljard euro naar 600 miljoen. Daarvan is inmiddels nog iets meer van de helft van over.

Dat het broeide bij Viaplay werd afgelopen week al duidelijk. Het AD meldde toen dat vier bestelde Nederlandse dramaseries op losse schroeven staan. De streamingdienst was van plan om onder meer een serie te maken over de Vuurwerkramp en over de moord op Marianne Vaatstra.

De problemen bij Viaplay zijn verre van uniek. Alle streamingdiensten zien abonnees vertrekken omdat die door de stijgende inflatie minder geld hebben om te besteden en daarom bezuinigen. Tijdens de coronapandemie, die veel mensen aan huis gekluisterd hield, zagen bedrijven als Netflix het aantal abonnement juist enorm toenemen.

Moordende concurrentie

Alle streamingdiensten hebben last van ‘stream-hoppers’: consumenten die voor korte tijd een abonnement nemen op de ene dienst om de populairste series te bekijken en dan weer opzeggen en naar de volgende trekken. Dat is een andere complicatie: de concurrentie is moordend.

Viaplay heeft het net iets moeilijker omdat het relatief veel geld vraagt voor zijn streamingdienst: 15,99 euro per maand. Het bedrijf heeft in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten geen goedkopere abonnementen. Eerder dit jaar ging de prijs al met 2 euro omhoog. Advertenties noch kostenbesparingen zetten veel zoden aan de dijk.

Het bedrijfsmodel van Viaplay steunt ook nog eens zwaar op de uitzendrechten van wedstrijden. Die moeten om de zoveel jaar worden afgesloten en hebben de neiging om elke keer weer hoger uit te vallen.