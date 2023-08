Streamingdienst moet Turkse trots verspreiden, ten koste van politiek gevangene Osman Kavala

Voormalig politiek gevangenen demonstreren in Berlijn voor de vrijlating van andere activisten, onder wie Osman Kavala, mei 2022. Beeld Getty

Als schurk worden geportretteerd in een tv-serie: het overkomt Turkijes bekendste gewetensgevangene, Osman Kavala (57). Boven op de levenslange gevangenisstraf, is daar nu de virtuele schandpaal. In Metamorfoz wordt de culturele filantroop te kijk gezet als een sinistere geldwolf, verwikkeld in tal van louche zaken.

De serie, uitgezonden op de nieuwe Turkse streamingdienst Tabii, kan gerust worden opgevat als een middelvinger naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het hof in Straatsburg heeft namelijk tot twee keer toe vastgesteld dat er geen enkel serieus bewijs bestaat tegen Kavala, die in 2022 werd veroordeeld omdat hij zou hebben geprobeerd met geweld de Turkse regering omver te werpen als lokale handlanger van de Hongaarse filantroop George Soros.

Over de auteur

Rob Vreeken is correspondent Turkije en Iran voor de Volkskrant. Hij woont in Istanbul. Daarvoor werkte hij op de buitenlandredactie, waar hij zich specialiseerde in mensenrechten, Zuid-Azië en het Midden-Oosten. Hij is auteur van Een heidens karwei - Erdogan en de mislukte islamisering van Turkije.

In de hoofdpersoon, de louche zakenman Teoman Bayramli, valt eenvoudig Kavala te herkennen, zowel in uiterlijk als wat betreft zijn levensloop. Zo nam Bayramli net als Kavala deel aan de massale Geziprotesten van 2013, maar dan wel met de draai die ook de aanklager eraan geeft: als samenzweerder met duistere internationale contacten, die jongeren aanzet tot geweld en brandstichting.

‘Voortzetting van vervolging’

Osman Kavala beschouwt de tv-serie als een ‘voortzetting van mijn vervolging’, zo meldt hij vanuit de gevangenis in schriftelijke antwoorden op vragen van de Volkskrant. ‘Door mij af te schilderen als iemand met snode bedoelingen, wordt de boodschap afgegeven dat mijn onwettige detentie terecht is.’

Tabii, waar Metamorfoz op wordt uitgezonden, is het Turkse antwoord op Netflix en andere westerse streamingdiensten. Het platform werd in mei gelanceerd door staatstelevisiezender TRT en is ook bedoeld voor de buitenlandse markt. Tabii moet ‘bijdragen aan de trots en eer van het grote, machtige Turkije’, volgens Fahrettin Altun, directeur van de staatsvoorlichtingsdienst.

Voorlopig is het platform beschikbaar in vijf talen (Turks, Engels, Spaans, Urdu, Arabisch) en 25 landen. Dat moet uitgroeien tot honderd landen en een reeks talen. De marktpotentie is ongetwijfeld groot: Turkse tv-series zijn al jaren razend populair in Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Turkije is na de VS ’s werelds grootste exporteur van series.

Erdogan

Tabii past in het streven van president Recep Tayyip Erdogan in Turkije ook de ‘culturele hegemonie’ te veroveren. De politiek en de economie had hij al in zijn zak, nu de cultuur nog. Daar domineren progressieve, op de Engelstalige wereld gerichte lieden. In die strijd kan Tabii een belangrijke rol spelen, zo schreef columnist Hilal Kaplan, een vertrouweling van Erdogan, in mei in de regeringsgezinde krant Sabah.

‘Regeren is instemming genereren, en de internationale media maken dat moeilijk voor het Erdogan-bewind’, aldus Kaplan. ‘Het belangrijkste aspect hierin is de amusementsindustrie.’ Tabii zal daarom ‘een centrum van verzet tegen de hegemonie’ van platforms als Netflix en Disney Plus worden, schrijft ze.

Zodoende verspreidt de Turkse regering met Metamorfoz haar eigen visie op de zaak-Kavala, een die haaks staat op die van mensenrechtenorganisaties en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat heeft immers geen spaan heel gelaten van de bewijsvoering. Het mensenrechtenhof en de Raad van Europa hebben de Turkse regering daarom diverse malen opgeroepen Kavala vrij te laten. Omdat Ankara geenszins van plan lijkt daaraan gevolg te geven, heeft de raad een strafprocedure in gang gezet die kan leiden tot schorsing van Turkije.

Kavala zit sinds 2017 vast. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, zo laat hij weten. Er valt ‘niet veel te klagen over de gevangenis waar ik nu verblijf’. Als echter in hoger beroep zijn straf – levenslang – wordt bevestigd, zal hij worden overgeplaatst naar een andere gevangenis. ‘Daar zijn de omstandigheden aanzienlijk slechter.’

Gezi-rechtszaak

Kavala is niet de enige beklaagde in de Gezi-rechtszaak. Met hem worden zeven anderen vervolgd, onder wie cineast Çigdem Mater en parlementslid Can Atalay. In hoger beroep werd begin juli tegen zes van de zeven opnieuw 18 jaar celstraf geëist, en levenslang met zwaar regime tegen Kavala. Alleen architect Mücella Yapici mag van de aanklager vrijgesproken worden. Uit solidariteit weigert ze echter haar cel te verlaten. Het is allemaal of niemand, zo laat ze weten.

Kavala is ervan overtuigd dat het Hof van Cassatie hem uiteindelijk zal vrijspreken, al is zijn persoon in de rechtbank en met een serie zoals Metamorfoz door het slijk gehaald. ‘Zoals het Europees Hof heeft vastgesteld, is er geen snipper bewijs van crimineel gedrag. Ik weet echter niet in hoeverre ik mij vervolgens een vrije burger zal voelen.’

Over de makers van de lasterlijke serie oordeelt hij mild. Kavala schrijft te hopen dat deze ervaring hun zal leren ‘serieuzer na te denken over ethische kwesties’.