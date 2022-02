Straten van Ottawa zijn schoongeveegd na wekenlang truckersprotest

Bij de afzetting rondom het Canadese parlementsgebouw in Ottawa kijken twee mensen toe hoe de laatste vrachtwagens worden weggesleept. Beeld REUTERS

Op zondagochtend zijn er nog steeds plukjes demonstranten over, maar het merendeel is vertrokken of opgepakt. Het gebied rondom het parlementsgebouw, waar de premier zetelt, is nu weer vrij van vrachtwagens. Ze zijn vervangen door politievoertuigen. De politiemacht van Ottawa werd versterkt door officieren uit de stad Durham, de provincie Quebec, en openbare-ordediensten uit Toronto. Sinds vrijdag heeft de politie 170 demonstranten opgepakt en 53 voertuigen weggesleept.

Drie weken lang demonstreerden vrachtwagenchauffeurs, los-vast verenigd in wat het ‘Vrijheidskonvooi’ wordt genoemd, vanuit heel Canada tegen het coronabeleid van de regering. Sommigen eisten het aftreden van premier Trudeau. De doorgewinterde demonstranten vertrokken niet zonder slag of stoot. Premier Trudeau had vorige week een noodwet in werking gesteld die de federale regering bevoegdheden gaf tot steviger optreden. ‘Jullie moeten je schamen’, riepen demonstranten naar de politie. Een van hen richtte een gasfles naar de politie.

Na een aanvankelijk geweldloos optreden, gebruikte de politie zaterdag pepperspray en flitsgranaten om de demonstranten met succes te kunnen verdrijven. De organisatie achter het ‘Vrijheidskonvooi’ riep demonstranten in de middag op weg te gaan uit de binnenstad, zodat ze geen slachtoffer konden worden van ‘politiegeweld’.

Vaccinatieplicht

De Canadese overheid stelde afgelopen januari een vaccinatieplicht in voor vrachtwagenchauffeurs. Uit protest hiertegen besloten honderden truckers naar de hoofdstad te rijden, soms opgeroepen door radicaal-rechtse activisten die anti-overheidsdenken verspreiden. Velen vinden inspiratie in het succes van Donald Trump.

De Canadese politie trof dit weekeinde rookgranaten en vuurwerk aan in de tassen en voertuigen van demonstranten. Hen hangt ‘financiële sancties en strafrechtelijke vervolging’ boven het hoofd, zei interim politiechef Steve Bell zaterdag. Op zondag debatteert het Canadese parlement over een mogelijke verlenging van de noodwet.

Er bestaat een kans dat de truckers wier vrachtwagen in beslag is genomen, hun voortuig nooit meer terugkrijgen. Zaterdag opperde Jim Watson, de burgemeester van Ottawa, het idee de voertuigen te verkopen om de economische schade van de bezetting te compenseren.

Inwoners van de Canadese hoofdstad hebben wekenlang geleden onder het protest van de chauffeurs. Bedrijven en horeca moesten tijdelijk hun deuren sluiten omdat het verkeer was lamgelegd. Bijna de helft van de Canadese bevolking had begrip voor de bezwaren van de vrachtwagenchauffeurs, maar driekwart was wel van mening dat de blokkade moest stoppen.