Straks zit Oekraïne zonder internet door de wispelturigheid van Elon Musk

Beeld Javier Muñoz

Het is niet gewoon dat iemand twee keer in een jaar in deze rubriek staat, maar Elon Musk is ook geen gewoon iemand. Weinig mensen die in zoveel verschillende hoedanigheden in het nieuws komen, Tesla-baas, techcoryfee, interplanetair ondernemer en meer.

Sinds de laatste keer dat Musk hier acte de présence gaf, zat hij niet stil. Hij hield het Oekraïense leger online met de kleine, gebruiksvriendelijke satellietschotels van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Hij nam na veel gedonder Twitter over, ontsloeg de directie plus de helft van het personeel en nodigde verbannen twitteraars à la de 45ste president van de VS uit terug te komen. En passant lanceerde hij vredesplannen voor Oekraïne en Taiwan die louter in Moskou en Beijing op enthousiasme mochten rekenen.

Een oud verhaal

Bewonderaars van Musk weten dat zijn grote kracht is dat hij geen grenzen ziet waar anderen die wel zien. Zulke mannen veranderen de wereld. Maar het is een oud verhaal dat de wereld niet per se van zulke mannen opknapt. Als één man die heel veel durft in zijn eentje kan beslissen over, bijvoorbeeld, de communicatie in een oorlog, heeft dat een keerzijde.

Vorige week haperde in Oekraïne de internetservice van Starlink, wat meteen de vrees deed oplaaien dat Musk van plan is ermee te stoppen. In september meldde de Tesla-baas ineens dat hij er genoeg van had Oekraïne gratis van internet te voorzien, dat het hem al 100 miljoen dollar had gekost en dat het Amerikaanse ministerie van Defensie het maar eens moest overnemen. Even later twitterde Musk met de wispelturigheid die we vaak bij hem zien: ‘Verdorie, we gaan gewoon door voor de Oekraïense regering te betalen.’ Dat is fijn voor Oekraïne, maar niemand kan uitsluiten dat Musk volgende week twittert: ‘Verdorie, jullie zijn niet enthousiast over mijn vredesplan en Poetin wel, voor jullie geen gratis Starlink meer.’

Al sinds het eind van de Koude Oorlog wordt er geschreven over steeds grotere hoeveelheden macht en invloed in handen van mensen die niet namens nationale staten of internationale organisaties opereren, maar namens hun eigen bedrijven. Door de digitale revolutie kwam die ontwikkeling in een stroomversnelling. Beslissingen van individuen aan de Amerikaanse westkust die niet onderhevig zijn aan enige controle, hebben wereldwijd gevolgen. In die situatie mag je van geluk spreken als ambities van techcoryfeeën beperkt blijven en voorspelbaar zijn. Met Elon Musk heeft de wereld voor het eerst te maken met een grillige techmiljardair die zich snel verveelt en zich niet in zijn ambities laat beperken.

Een nieuwe uitdaging

Zijn bemoeienis met de kwestie Taiwan leverde verbijsterde reacties op in de trant van: hoe kan iemand in godsnaam met een plan voor Taiwan komen als hij niets van de geschiedenis weet? Het antwoord luidt vrijwel zeker: omdat Musk toe was aan een nieuwe uitdaging. Iemand die zich snel verveelt en geen tekortkomingen ziet bij zichzelf, die durft zoiets.

Musk is de man die verklaarde aan zowel Democraten als Republikeinen te doneren om het spel van de democratie nog lang te kunnen gadeslaan. Musk is de man die vindt dat iedereen alles op Twitter mag zeggen omdat hij zich daarmee vermaakt. De afdelingen die Twitter met veel tegenzin optuigde voor ethische kwesties, doekte de nieuwe eigenaar meteen op. Eventuele consequenties van een forse blinde vlek zijn, wel zo handig, niet voor hem. Twitter is voor Musk, alles wijst daarop, wat de arena met de gladiatoren en de wilde dieren was voor de Romeinse keizers. Er zijn mensen die vrezen dat Starlink vorige week haperde in Oekraïne omdat Musk een geintje wilde uithalen. Probleem is dat je dat niet eens veilig kunt uitsluiten.