Straks niet meer in de file naar het werk? Jammer: ‘Ik kan zo’n momentje voor mezelf wel gebruiken’

Auto's in de file tijdens een drukke ochtendspits op de A20. Beeld ANP

Je bent het niet meer gewend, als je in een 12 kilometer lange file terechtkomt op de A1 richting Amsterdam. Kijk door je wimpers naar de achterlichten in het donker, en je krijgt nog wel een beetje het ‘driving home for Christmas’ gevoel; maar open je ogen en dan sta je gewoon stil in de regen op deze maandagochtend bij hectometerpaaltje 14,3. De afgelopen weken groeiden de files in Nederland weer tot meer dan 500 kilometer per dag; kantoortuinen liepen weer gestaag vol; ideeën borrelden wel of niet op bij koffieautomaten. Maar mogelijk roept het kabinet morgen weer op om vaker thuis te werken vanwege de oplopende besmettingscijfers.

‘Ik zou dat jammer vinden’, zegt de 37-jarige Lot die haar gele Mini Cooper volgooit bij een tankstation langs de A1. De communicatie-adviseur rijdt drie dagen per week van Naarden naar Amsterdam. ‘Ik vind het fijn om op kantoor te zijn. Als je creatieve dingen moeten doen, zoals brainstormen over een opdracht, dan blijkt dat toch wel noodzakelijk.’ Sinds de versoepelingen rijdt Lot drie keer per week naar haar werk. Zij vindt het wel goed dat thuiswerken in Nederland acceptabeler is geworden. ‘Vroeger bleef je alleen thuis als de loodgieter kwam, ofzo.’ Wijzend op de file verderop: ‘Minder autorijden is goed voor ons allemaal.’

Ook de 41-jarige Jacqueline Maroun, die haar hybride Mercedes GLC tankt langs de A4, benadrukt het belang van interactie tussen collega’s. De regionaal directeur van een softwarebedrijf rijdt sinds kort twee keer per week van Alphen aan de Rijn naar Amsterdam. ‘Mijn job is het creative proces op gang te helpen. Dan wil je op locatie zijn, dat lukt niet goed via een scherm, dan is het contact met collega’s altijd heel zakelijk en taakgericht.’ Maroun zou het jammer vinden al zij van het kabinet weer moet thuiswerken. Veel deelnemers in de ochtendspits rondom Amsterdam denken daar net zo over.

Parttimers

Voor dinsdagochtend verwacht de verkeersdienst van de ANWB circa 500 kilometer file. De ochtendspits is op dinsdag en donderdag volgens een woordvoerder het drukst omdat die dagen de meeste parttimers present zijn. Vanochtend stond er maximaal 375 kilometer file. Een normale maandag, stelt de verkeersdienst, met slechts problemen op de de A15 en A20 bij Rotterdam en de A7 bij Purmerend wegens ongelukken in het donker. Op de A1 bij Muiden belandde een lading raamkozijnen op de weg. ‘Het viel reuze mee voor de eerste werkdag na de herfstvakantie.’ De zwaarste ochtendspits van dit jaar leverde 759 kilometer file op.

Veel spitsgangers reageren schuldbewust als de klimaattop in Glascow ter sprake komt. ‘Mijn volgende leaseauto wordt elektrisch’, belooft een inkoper van technische installaties. Zijn Renault Mégane GT kan hij niet zomaar omruilen. Adviseur Lot heeft het vergeleken: met de auto is ze in twintig minuten op haar werk, met het openbaar vervoer is ze anderhalf uur kwijt. Veel gehoord antwoord langs de snelweg: ik ga niet alleen naar kantoor. Ik moet ook naar klanten en vestigingen kunnen in heel Nederland en/of de Benelux zijn. Volgens veel spitsgangers is het netwerk van laadpalen nog niet dekkend genoeg. Een 25-jarige accountant uit Noordwijk wijst op haar Ford Fiësta: ‘Volgend jaar rijd ik wel elektrisch.’ Bij de Shell langs de A4 kun je ook waterstof tanken (12,10 euro per kg staat op het display) maar die pomp blijft ongebruikt.

Wat minder mensen weten, is dat er ook autorijders zijn die hun dagelijkse ritje naar kantoor prettig vinden. Ja, daar zelfs van genieten, file of niet. ‘Dan kan ik even nadenken’, legt een 37-jarige Skoda-rijder uit die dagelijks tussen Zoetermeer en Amsterdam pendelt. Op de terugweg zet Mike van der Wel - een planvoorbereider bij een bouwbedrijf - graag Q-Music of Radio 538 op, draait een raampje open en ‘maakt zijn hoofd weer even leeg’. Dat lukt volgens hem niet als je thuiswerkt. ‘Als je dan je laptop dichtklapt, staan je kinderen gelijk naast je. Daar krijg je niet even drie kwartier voor jezelf.’

Software-manager Maroun zal niet alleen haar collega’s missen als het kabinet thuiswerken weer voorschrijft. ‘Ik heb drie kinderen, nadat die allemaal zijn aangekleed en naar school zijn, kan ik wel een momentje voor mezelf gebruiken.’ Achter het stuur van haar hybride Mercedes denkt ze bijvoorbeeld na over een vergadering die ze die dag moet voorzitten. Op de terugweg luistert ze naar muziek. ‘Even niet praten’. Mini Cooper-rijder Lot stapt snel weer in, want ze luistert naar een podcast over Het Lam Gods. ‘Over de roof van een paneel van het 15de-eeuwse altaarstuk van de Vlaamse gebroeders van Eyck. Echt heel spannend!’