Straks bij de apotheek in Berlijn: ‘Mag ik een grammetje wiet’?

De Lukas Apotheek in Berlijn mag binnenkort misschien cannabis verkopen. Eigenaar Yassin Matar neemt dat dan in overweging. Beeld Anna Tiessen

Daar staan ze, allemaal gebroederlijk op een kluitje in de Berlijnse wijk Kreuzberg: de winkels en mensen die een sleutelrol spelen in het voorgenomen nieuwe Duitse cannabisbeleid. Aan de ene kant van de straat de hennepolie-winkel die straks misschien wel het echte werk mag verkopen, er tegenover de apotheek die zich niet tot drugshandel wil verlagen, en op de hoek bij de Rewe-supermarkt een half dozijn straatdealers uit West-Afrika die dreigen hun business te verliezen.

Sinds de Duitse regering vorige week woensdag een puntenplan voor de regulering van cannabisgebruik bekendmaakte, hebben de spelers hun stellingen betrokken. De Bond van Duitse Kriminalbeamter verwelkomt het plan. Kinderartsen maken zich zorgen. De conservatieve partij CSU waarschuwt voor drugstoerisme. De liberale regeringspartij FDP verzet zich tegen een bezitsmaximum, ‘want we reguleren ook niet hoeveel flessen wijn iemand in huis mag hebben’. Berlijnse liefhebbers horen maar één ding: es geht los.

Maar van de growshop tot de headshop, van wietoliewinkel tot apotheek – zelfs de straatdealers krabben zich achter de oren – niemand weet nog wie de cannabis mag gaan verkopen. ‘Iedereen moet gewoon een beetje chillen’, zegt een medewerker van een shop waar ze CBD-olie verkopen – een hennep-olie die een ontspannen gevoel teweegbrengt, maar grotendeels is ontdaan van de THC die wietgebruikers stoned maakt. ‘Dit is Duitsland, alles gaat zeer langzaam. Maar als het lukt: geil.’

De regering wil cannabis reguleren van teelt tot verkoop tot consumptie, met als doel die uit de criminele sfeer te trekken. Staatscontrole, zo hoopt de regering, beschermt de volksgezondheid beter, in het bijzonder die van de jeugd. Dankzij accijnzen en minder opsporingskosten levert het ook nog geld op: 4,7 miljard euro per jaar, volgens een studie van de universiteit van Düsseldorf.

Het puntenplan voor de legalisering van cannabis is heel algemeen (zie kader), bedoeld om voor te leggen aan de Europese Commissie, en kan nog veranderen. Met dergelijke voorbehouden omkleedde de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) zijn presentatie.

Juridische strijd

Berlijnser dan de Wrangelstraße, hoek Falckensteinstraße, wordt het niet. Turkse muziek schalt vanuit een Späti-avondwinkel over een met geel-groene herfstbladeren bedekte straat. Aan het einde van de straat een kerktoren. Vijf verdiepingen klassieke altbau-woningen torenen uit boven een zaak voor sportweddenschappen, een 100-procent-halal buurtwinkel, een groepje bierdrinkende daklozen, en een CBD-shop. Dat alles aan beide straatkanten opgefleurd door uitbundige graffiti.

De CBD-shop in de Wrangelstraße. Beeld Anna Tiessen

De regering wil dat cannabisverkoop in de toekomst plaatsvindt in ‘speciaalzaken’ met een vergunning. Mogelijk wordt dat naar Amerikaans voorbeeld, zegt Georg Wurth van het Duitse Hennepverband, een lobbyclub voor cannabislegalisering. Met winkels die alleen cannabis en consumptiegereedschap verkopen. ‘En ik kan mij voorstellen dat veel growshops, headshops en CBD-shops dat graag willen gaan doen.’ Growshops verkopen nu alles wat een mens nodig heeft om zijn eigen wietplantage te beginnen, behalve de zaden zelf. Headshops zijn gespecialiseerd in de vele verschillende manieren om het eindproduct te consumeren. De CBD-shops richten zich op dat hennep-derivaat.

Maar de CBD-shop in de Wrangelstraße wil er geen woord over kwijt: de sector is opgeslokt door een juridische strijd over de legaliteit van CBD in het heden, en niet bezig met een eventuele cannabislegalisering in de toekomst. Ook Berlijns bekendste headshop wil geen vragen beantwoorden.

Alleen growshop Gras Grün wil praten, na strikte controle van de perskaart. Eigenares Sylvia Sonnenberg (62) heeft een hard hoofd in de argumenten van de regering. ‘Minderjarigen komen toch wel aan cannabis als ze dat willen, en criminele groepen verzinnen simpelweg een ander verdienmodel met harddrugs’, zegt Sonnenberg. ‘Natuurlijk zou ik het wel willen verkopen, maar ik zit pal tegenover een school. Wordt die verplichte afstand vijfhonderd meter? Honderd? Twintig? Het is wel cool dat we straks gewoon overal een joint op straat kunnen roken. Het is fijn dat ze cannabis gaan zien voor wat het is: een plant.’

Coffeeshops

De enige beroepsgroep die tot nu toe concreet wordt genoemd als potentiële verkoper zijn de apothekers. En juist die werpen barricaden op. ‘Apothekers werken voor de gezondheidszorg’, zei Thomas Preis, voorzitter van de invloedrijke apothekersbond in Noordrijn-Westfalen, tegen de krant Rheinischen Post. Volgens hem dreigt een gewetensconflict.

De Gras Grün growshop in Berlijn, waar alles verkocht wordt om cannabis te telen, behalve de zaden zelf. Beeld Anna Tiessen

Apothekers zijn er om mensen beter te maken, zegt eigenaar Yassin Matar van de Lukas Apotheek in de Berlijnse Wrangelstraße. ‘Maar ik verstrek ook naalden aan heroïneverslaafden. Als ik dat niet doe, gaan ze met gebruikte naalden aan de gang en lopen ze het risico nog veel zieker te worden. Zo bezien zou ik straks kunnen overwegen cannabis te verkopen.’

Matar doet het liever niet. ‘Maar als het gebeurt, moeten apotheken één lijn trekken: we doen het allemaal, of we doen het niet. Anders worden apotheken die het wel doen straks halve coffeeshops. Dat moeten we in Duitsland sowieso doen, net als in Amsterdam: coffeeshops openen.’

En de dealers op deze hoek, vlak bij het om drugshandel beruchte Görlitzer Park? ‘Die hebben een veel bredere portfolio dan alleen cannabis’, zegt Nathalie (36), die ‘in de politiek’ werkt en daarom niet met achternaam in de krant wil, voor de deur van de apotheek. ‘Aan deze straathoek gaat het nieuwe beleid niets veranderen.’