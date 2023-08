‘Strafzaak tegen Trump om beïnvloeding verkiezingsuitslag begint komende week’

Trump bij een campagnebijeenkomst in Iowa zaterdag. Beeld Reuters

Openbaar Aanklager Fani Willis, die twee jaar lang heeft onderzocht of oud-president Donald Trump en diens kompanen de wet hebben overtreden door te proberen de verkiezingsuitslag van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te kantelen in Republikeins voordeel, begint volgens onder meer CNN en The New York Times volgende week met haar zaak voor een grand jury.

De Republikeinse politicus Geoff Duncan, voormalig voorzitter van de Senaat van Georgia en plaatsvervanger van de gouverneur, is opgeroepen als een van de mogelijke getuigen. Hij zei tegen CNN dinsdag onder ede een verklaring te zullen afgeven achter gesloten deuren.

‘Ik ga zeker antwoord geven op alle vragen die me worden gesteld. Voor mij is dit een verhaal waarnaar moet worden geluisterd door Republikeinen én door Amerikanen. Laat de waarheid en niets dan de waarheid maar horen over Donald Trump’s acties en over de figuren om hem heen’, aldus Duncan.

George Chidi, een onafhankelijk journalist die eveneens is gedagvaard, liet via het het platform dat voorheen Twitter heette X weten dat ook hij dinsdag geacht wordt te verschijnen voor de grand jury. De verwachting van deskundigen is dat deze zaak zal resulteren in verscheidene telastleggingen tegen de verdachten.

De woordvoerder van aanklager Willis heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Na het verlies van de presidentsverkiezingen van 2020 probeerde Trump de uitslag in de cruciale swing state Georgia te veranderen. Daar kwam hij iets meer dan elfduizend stemmen tekort. Op 2 januari 2021 belde Trump als president persoonlijk met Brad Raffensperger, als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de verkiezingen, om hem te vragen die stemmen voor hem ‘te vinden’.