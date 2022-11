Strafzaak over moord Peter R. de Vries moet opnieuw

Beeld ANP

Of de behandeling van de zaak van vooraf aan moet beginnen, inclusief slachtofferverklaringen en de onderbouwing van de strafeisen, wordt op een later moment duidelijk.

Dat de rechtbank dit uitzonderlijke besluit neemt, komt doordat een van de drie rechters afgelopen zomer naar het buitenland is verhuisd. In eerste instantie zou het strafproces rond de moord op De Vries tegen die tijd afgerond zijn, maar de zaak werd heropend nadat het OM met nieuwe informatie kwam over mogelijke opdrachtgevers van de aanslag.

Toen eind augustus bekend werd dat de rechter was verhuisd, werd al voorzien dat het proces over zou moeten worden gedaan. Bij een nieuwe samenstelling van het rechtscollege schrijft de wet dat namelijk in principe voor. Alleen met instemming van de aanklagers, verdachten en hun advocaten kan een proces verder waar het was gebleven.

De advocaten van verdachte Kamil E. hebben aangegeven dat zij willen dat het proces van vooraf aan begint. Omdat er de afgelopen maanden steeds nieuwe stukken in het proces werden gevoegd, waarvan sommige ontlastend lijken te zijn voor E., kan hij baat hebben bij een nieuw proces.

Tegen de twee verdachten, E. en Delano G., heeft het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist. Volgens het OM is G. de vermoedelijke schutter, E. zou voorverkenningen in de omgeving van de aanslag hebben uitgevoerd en de vluchtauto hebben bestuurd.

Emotioneel belastend voor familie

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam, in de buurt van de tv-studio van RTL Boulevard, waar hij kort daarvoor in de uitzending te gast was geweest. Negen dagen later overleed hij als gevolg van zijn verwonding in het ziekenhuis.

De familie van De Vries heeft de rechtbank laten weten dat een nieuwe behandeling van de zaak voor hen emotioneel belastend is. De rechtbank zei zich die belasting te kunnen voorstellen, maar waarschuwde dat zij er niet aan ontkomt een aantal voor de nabestaanden zeer gevoelige aspecten opnieuw te bespreken.