Strafzaak over de moord op Peter R. de Vries moet over

Royce de Vries en zijn zus Kelly de Vries, de kinderen van Peter R. de Vries, in de rechtszaal voorafgaand aan de regiezitting. Beeld ANP

De strafzaak was zo goed als afgerond: in juni eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen Delano G., die De Vries op 6 juli 2021 zou hebben neergeschoten, en Kamil E., die wordt gezien als chauffeur van de vluchtauto. De uitspraak stond gepland voor 14 juli dit jaar.

Begin juli kwam het OM met verklaringen van een nieuwe getuige, die informatie had over de vermoedelijke opdrachtgevers van de liquidatie. De rechtbank zag zich daardoor genoodzaakt het onderzoek te heropenen en de geplande uitspraak uit te stellen.

Dat leidde tot complicaties, want een van de drie rechters in de zaak van G. en E. zou deze zomer emigreren. Dat is inmiddels gebeurd. Bij sommige grote strafzaken kijkt een reserverechter mee, voor noodgevallen. Ditmaal was dat niet het geval.

Volgens de wet kan een nieuwe, vervangende rechter alleen aanschuiven in een lopend proces als alle partijen daarmee akkoord gaan. De advocaten van Kamil E. wilden dat niet, bleek donderdag. Ze pleitten met succes voor het overdoen van de zaak.

Nieuwe verdachten

Het nieuwe proces draait niet om twee, maar minstens zes verdachten. De afgelopen maanden zijn nog vier mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van De Vries: Krystian M., die de schutter en chauffeur zou hebben aangestuurd, Gerower M. en Erickson O., die het zwaargewonde slachtoffer zouden hebben gefilmd, en Konrad W., van wie sporen zijn gevonden op wapens en andere spullen in de vluchtauto.

Tot deze week liep er een apart proces tegen de nieuwe verdachten. Het OM had er om ‘efficiencyredenen’ voor gekozen hun zaak af te splitsen van die van de uitvoerders.

Advocaten hebben zich daartegen steeds verzet, omdat deze onderzoeken per definitie vervlochten zijn. ‘Relevante en beschikbare informatie is weggehouden uit het dossier van deze strafzaak en dus het blikveld van de rechtbank’, zei Ayse Çimen donderdag. Zij is een van de raadslieden van Kamil E. ‘Onze cliënt is weggezet als aartsleugenaar, omdat hij zei dat er nog een Pool bij de zaak betrokken was. Nu lezen we dat er al die tijd sterke aanwijzingen waren dat de Pool Konrad W. een rol speelde.’

Getuige Eddy

Çimen noemde het ‘moeilijk voorstelbaar’ dat officieren van justitie in haar zaak niet op de hoogte waren van bevindingen in de zaak omtrent de opdrachtgevers, zoals verklaringen van een nieuwe getuige.

Deze getuige, met codenaam Eddy, was bevriend met Krystian M., de vermeende aanstuurder van de moord op De Vries. ‘Eddy’ raakte naar eigen zeggen in de problemen toen hem werd gevraagd mee te werken aan de gijzeling van twee kinderen. De druk om dat te doen werd zo opgevoerd dat hij besloot naar de politie te stappen. Daar verklaarde Eddy dat Kamil E. aanvankelijk de moord zou plegen, maar niet durfde en de vluchtauto moest besturen. Hij heeft gehoord dat een Marokkaanse man in de gevangenis achter de moordopdracht zit. Dat is Ridouan T., denkt hij, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo.

Een van de aanklagers reageerde donderdag fel op de kritiek van advocaten. Hij vindt dat zijn integriteit ten onrechte in twijfel wordt getrokken. Net als de raadslieden zouden de aanklagers in de uitvoerderszaak tot begin juli niets hebben geweten over getuige Eddy. Volgens hem hield het team dat zich richtte op de opdrachtgevers van de moord informatie voor zichzelf om het opsporingsonderzoek niet in gevaar te brengen.

Reactie familie De Vries

De familie De Vries reageert volgens advocaat Annemiek van Spanje ‘vrij nuchter’ op de besluit de zaak opnieuw te behandelen. ‘We zagen dit al aankomen, de rechtbank had geen keus. Aan de ene kant is de familie het OM dankbaar dat er een aantal nieuwe aanhoudingen is gedaan. Aan de andere kant moeten ze accepteren dat deze strafzaak nog jaren onderdeel zal uitmaken van hun leven.’

De volgende zitting is in januari 2023.