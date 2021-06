Strafrechtelijke vervolging in de maak tegen zakenimperium Donald Trump

Oud-president Donald Trump in de lift van de Trump Tower in New York. Beeld AFP

De deadline duidt er volgens The Washington Post op dat de New-Yorkse justitie van plan is strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen de Trump Organization, het familiebedrijf van Trump dat nu wordt bestuurd door zijn zoons Donald jr. en Eric.

Cyrus Vance, de openbaar aanklager voor het district Manhattan, en de New-Yorkse aanklager Letitia James doen al jaren onderzoek naar Trump en zijn bedrijf, maar hebben nu hun krachten gebundeld om hem aan te pakken.

Zij verdenken de Trump Organization ervan dat die de waarde van Trumps bezittingen heeft overdreven om aan leningen te komen. Tegelijkertijd manipuleerde het bedrijf de cijfers, zodat het in aanmerking kwam voor aftrekposten voor de belasting.

Aanklacht tegen financiële topman

Eerder dit jaar riep Vance al een grand jury bijeen die moet beslissen of er voldoende bewijs is om een proces te beginnen. Ook tegen de financiële topman van het bedrijf, Allen Weisselberg, zou een aanklacht klaar liggen.

Medewerkers van Vance en James hebben Weisselberg de laatste tijd onder zware druk gezet om hem zover te krijgen dat hij tegen zijn baas getuigt. Maar voor zover bekend heeft hij tot nog toe zijn poot stijf gehouden.

Vorige week werd Weisselberg nog gesignaleerd bij de Trump Tower in Manhattan op een moment dat Trump daar zelf ook was. Gespeculeerd werd dat de twee zouden hebben overlegd over het mogelijke proces dat het bedrijf en Weisselberg boven het hoofd hangt.

Trump Tower in New York. Beeld AFP

Luxe appartement

Weisselberg wordt ervan beschuldigd dat hij voor zijn zoon een gratis luxe appartement en allerlei diensten van het bedrijf heeft geregeld, zonder dat deze dit bij de belastingdienst opgaf.

De aanklagers hopen via Weisselberg uit te vinden in hoeverre Trump zelf op de hoogte was van het gesjoemel met de financiën. Mogelijk zou Weisselberg ook iets kunnen zeggen over de afkoopsom die Trump vlak voor de verkiezingen in 2016 betaalde aan twee vrouwen die een seksuele relatie met hem hadden, onder wie de pornoster Stormy Daniels.

Trump zelf ziet de mogelijke aanklachten tegen zijn bedrijf als een voortzetting van de ‘heksenjacht’ tegen hem waarover hij al jaren klaagt. Volgens hem zijn Vance en James er uit politieke motieven op uit hem kapot te maken, nadat hij twee pogingen van de Democraten in het Congres hem als president af te zetten, waren mislukt.