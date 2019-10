Strafrechtelijk onderzoek naar lekken WODC-affaire is gesloten

Minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid. Beeld ANP

Dat meldt Dominique Ficq, advocaat van klokkenluider Marianne van Ooyen. Er zijn volgens haar ‘geen verdachten in beeld gekomen’ die voor het lek verantwoordelijk zouden zijn. Het onderzoek is gesloten, bevestigt de advocaat op basis van informatie die haar cliënt kreeg van het Openbaar Ministerie.

Van Ooyen werkte als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC), onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2014 klaagde ze meerdere malen intern dat ze door topambtenaren van Justitie onder druk was gezet om onderzoeksresultaten over het drugsbeleid in Nederland aan te passen. Dit gebeurde op verzoek van de toenmalige minister Ivo Opstelten.

Nieuwsuur

Drie jaar nadat Van Ooyen klaagde, lekte de door haar aangekaarte kwestie tegen haar zin uit in het programma Nieuwsuur. Hierop volgde alsnog een onderzoek. Nadat diverse overheidscommissies haar gelijk gaven, kwam er meer afstand tussen het WODC en het ministerie.

Het onderzoek kwam op gang nadat minister Ferd Grapperhaus aangifte had gedaan van het lek, in een poging erachter te komen wie de gevoelige informatie naar buiten had gebracht. Tijdens het onderzoek kwam naar buiten dat plaatsvervangend secretaris-generaal bij Justitie Ronald Barendse op eigen initiatief al medewerkers had ondervraagd, terwijl Grapperhaus juist had laten weten niets in een intern onderzoek te zien. Barendse stapte op.

Eerder deze maand bleek dat de telefoon van de inmiddels gepensioneerde Van Ooyen – en die van twee toenmalige vertrouwenspersonen van het departement – tijdens een onderzoek naar het lek enkele maanden werden afgeluisterd door de Rijksrecherche. Van Ooyen liet naar aanleiding daarvan weten dat ze vindt dat de Rijksrecherche haar privacy heeft aangetast.