Strafeisen voor seksueel misbruik van minderjarigen vaak lager dan richtlijnen Openbaar Ministerie

Verschillende Kamerleden willen dat Dilan Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid, opheldering gaat vragen bij het OM over de afwijkende strafeisen bij ontucht. Beeld ANP

Dat blijkt uit recent onderzoek van het WODC, het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Kamerleden willen dat de minister het OM om opheldering vraagt. Waarom de strafeis in de meerderheid van de gevallen niet de eigen richtlijnen volgt, konden de onderzoekers niet achterhalen. De motivering voor de strafeis wordt namelijk niet opgenomen in de uitspraak van de rechtbank. In 8 procent van de zaken is de eis van het OM hoger dan de eigen richtlijnen.

Het OM stelde de strafvorderingsrichtlijnen in 2015 op omdat de aanpak van zaken van seksueel misbruik van minderjarigen achterbleef bij de strengere straffen die de afgelopen jaren worden geëist voor andere zware delicten. De richtlijnen moeten de ernst van het misdrijf duidelijk maken en ertoe leiden dat officieren van justitie in heel Nederland dezelfde uitgangspunten gebruiken bij het opstellen van een strafeis.

Volgens het OM zijn de resultaten te verklaren door het feit dat iedere strafzaak op zichzelf staat. ‘Het OM levert in elke (zeden)zaak maatwerk’, laat een woordvoerder weten. ‘De strafvorderingsrichtlijnen bieden de ruimte om tot een op de zaak toegesneden afdoening te komen.’

Geen bevredigend antwoord

Maar Kamerleden vinden dat geen bevredigend antwoord. Zij willen dat minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz-Zegerius (VVD) in gesprek gaat met het OM. ‘Ik wil meer weten over hoe dit kan’, zegt ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. ‘Ik vind maatwerk echt onvoldoende verklaring’, zegt Kees van der Staaij (SGP). ‘Met deze richtlijnen is men bewust naar buiten getreden, ze roepen verwachtingen op en zijn niet vrijblijvend.’ De richtlijnen moeten houvast bieden, vindt ook Songül Mutluer (PvdA). ‘Maar als daar zo vaak van wordt afgeweken, bieden ze dat niet meer.’

Ook regeringspartijen CDA en VVD willen dat de minister actie onderneemt. ‘Het is nodig om de opgelegde straffen voor zedenmisdrijven beter in lijn te brengen met de bedoeling van de wetgever’, zegt Ingrid Michon-Derkzen (VVD). ‘De minister moet in gesprek met de rechtspraak over deze conclusies’, vindt Anne Kuik (CDA). ‘Zomaar doorgaan naar een volgend onderwerp kan niet, daarvoor is de impact van dit soort zaken bij slachtoffers te groot.’

De richtlijnen zijn van belang voor de uiteindelijke straf die de rechter oplegt. In driekwart van de ontuchtzaken volgt de rechter het soort straf – voorwaardelijke celstraf, onvoorwaardelijke celstraf, taakstraf – waar het OM om heeft gevraagd, berekenden de onderzoekers.

Ruime bandbreedte

Omdat ontuchtzaken qua vorm en ernst sterk uiteenlopen, werd bij het opstellen van de richtlijnen gekozen voor een ruime bandbreedte. Op die manier kan de officier van justitie bij het bepalen van de strafeis rekening houden met de context van iedere zaak. Zo bestaat de bandbreedte voor het eenmalig plegen van de ernstigste categorie ontucht uit een onvoorwaardelijke celstraf van tussen de 15 en 48 maanden. Afwijken van de richtlijn kan bij ‘uitzonderlijke omstandigheden’.

Dat de strafeis ondanks die ruime speling zo vaak afwijkt, roept vragen op die nader onderzoek verdienen, vindt emeritus hoogleraar strafrecht en oud-strafrechtadvocaat Theo de Roos. ‘Als het OM heel vaak beneden de richtlijn uitkomt, moet je ze opnieuw tegen het licht houden.’

Maar het OM ziet geen reden om nadere actie te ondernemen, laat het weten in een reactie aan de Volkskrant. Ook voor de evaluatie van de richtlijn, die in 2017 zou worden uitgevoerd maar nog niet plaatsvond, ziet het OM geen aanleiding. De Tweede Kamer spreekt woensdag over het onderzoek.

Aankomende zaterdag publiceert de Volkskrant een uitgebreid artikel over de impact van de lage strafeis op slachtoffers.