Straatsburg zoekt met 700 agenten naar gewonde, voortvluchtige schutter

De Franse politie surveilleert in het gebied rond de kerstmarkt, waar gisteren de aanslag plaatsvond. Beeld Getty Images

Volgens de Franse openbaar aanklager vormt hij ‘een reële bedreiging’. Het terrorisme-alarm is opgeschroefd naar het hoogste dreigingsniveau, waardoor onder meer wegen en grenzen kunnen worden afgesloten of extra beveiligd.

Gewapende politieagenten lopen woensdag door Straatsburg om de rust te bewaren. Sommige winkels en restaurants zijn gesloten. De scholen zijn open, maar ouders mogen hun kinderen ook thuishouden. Als de kerstmarkt de komende dagen weer opengaat, zal er extra bewaking zijn. Dat geldt ook voor andere kerstmarkten in Frankrijk. Volgens de autoriteiten is er een risico dat de aanslag anderen zal inspireren en tot vergelijkbare daden zal aanzetten.

Agenten zoeken de voortvluchtige schutter in de wijde omgeving van Straatsburg, onder meer in buitenwijken en langs toegangswegen. Het politieverzoek aan inwoners van de stad om dinsdagavond na de aanslag binnen te blijven, is inmiddels ingetrokken.

De autoriteiten houden rekening met de mogelijkheid dat C. naar Duitsland is gevlucht, of van plan is dat te doen. De Frans-Duitse grens, enkele kilometers van het centrum van Straatsburg, wordt daarom streng bewaakt. Aan beide kanten worden automobilisten die de grens willen passeren gecontroleerd.

De Franse autoriteiten beschouwen de schietpartij die dinsdagavond in Straatsburg plaatsvond als een terroristische aanslag. ‘Het terrorisme heeft opnieuw toegeslagen in ons land’, zei openbaar aanklager Rémy Heitz tijdens een persconferentie.

Auto’s worden gecontroleerd bij de Franse grens naar Duitsland, waar de verdachte mogelijk naartoe wil vluchten. Beeld AP

Vuurgevecht

Een dag na de aanslag komen meer details naar buiten over de schade die de schutter heeft aangericht. Naar verluidt schoot C. dinsdagavond meerdere malen met een vuurwapen op voorbijgangers in de binnenstad van Straatsburg. De aanslag heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Eerder werd nog gesproken van drie doden. Naar nu blijkt leeft één slachtoffer nog, maar is hij hersendood. Nog eens dertien mensen raakten gewond. Twee van hen zijn in levensgevaar.

Volgens de openbaar aanklager zagen getuigen C. dinsdagavond iets voor acht uur met een vuurwapen op de kerstmarkt, middenin het centrum van Straatsburg. Hij zou ook een mes bij zich hebben gehad. Op meerdere plekken in de stad schoot hij op omstanders. Getuigen hoorden C. ‘Allahu Akbar’ roepen voordat hij het vuur opende.

Kort daarna belandde C. in een vuurgevecht met vier militairen van de anti-terreureenheid Operation Sentinelle. C. werd daarbij in zijn arm geraakt. In een taxi wist hij uiteindelijk vanuit het centrum naar de wijk Neuhof te komen. Bij het verlaten van de taxi werd C. opgewacht door politieagenten, die hem beschoten. C. schoot terug en wist te ontkomen.

De taxichauffeur heeft zich als getuige bij de politie gemeld. Met behulp van zijn verklaring heeft de politie C. geïdentificeerd als vermoedelijke dader. De politie heeft in het kader van het onderzoek de ouders en twee broers van C. aangehouden.

Draaideurcrimineel

Chérif C., een 29-jarige man die is geboren in Straatsburg, is een bekende van de politie. Hij werd 27 keer veroordeeld en zat meerdere gevangenisstraffen uit, vooral voor inbraken en overvallen. C. pleegde niet alleen misdrijven in Frankrijk, maar ook in Duitsland en Zwitserland. In 2016 werd hij in Duitsland veroordeeld tot een gevangenisstraf. Nadat hij die had uitgezeten, keerde hij terug naar Frankrijk.

Volgens gevangenismedewerkers zou C. in detentie zijn geradicaliseerd. Hij zou onder meer tekenen van ‘bekeerdrift’ hebben vertoond. In 2016 werd hij als ‘geradicaliseerd’ geregistreerd op de Fiche S, een lijst van de Franse inlichtingendiensten waarop personen staan die een mogelijke bedreiging vormen voor de staatsveiligheid.

De politie wilde C. dinsdagochtend, voor de aanslag, arresteren in verband met een poging tot doodslag van afgelopen zomer, maar C. was niet thuis. In zijn woning vonden de politieagenten een geladen geweer, een granaat en vier messen.

Gele hesjes

In verschillende Franse media wijzen deskundigen op het feit dat de Franse politie verzwakt is door de massale politie-inzet bij de protesten van de gele hesjes. De timing van de aanslag zou daarmee te maken hebben, beweren sommigen. Binnen delen van de gelehesjesbeweging circuleert de complottheorie dat de aanslag een inside job van de Franse regering zou zijn, bedoeld om de aandacht van de gele hesjes af te leiden en nieuwe protesten te ontmoedigen.

Feit is dat de bekende en drukbezochte kerstmarkt van Straatsburg al decennia wordt beschouwd als potentieel doelwit voor een terreuraanslag. In 2000 wisten politie en inlichtingendiensten een aanslag op de kerstmarkt te verijdelen. Die aanslag was beraamd door mannen uit Frankfurt die waren gelieerd aan Al Qaida. Ze werden gearresteerd voordat ze hun plannen in de praktijk konden brengen

Straatsburg geldt bovendien als een van de epicentra van radicale islamisten in Frankrijk, naast onder meer Parijs en Lyon. In 2016 werd er een jihadistennetwerk ontmanteld. Onder meer een broer van een van de aanslagplegers van het Bataclan in Parijs werd toen opgepakt.