Straatfeest in Rotterdam: ‘Als de ME komt, dan wordt het rwina’

Fans vieren de overwinning van het Marokkaanse elftal op Portugal in de Rotterdamse binnenstad. Beeld Joris van Gennip

Het is iets na half negen als drie jongens op het Rotterdamse Kruisplein zaterdagavond van een afstandje staan te kijken naar de afloop van het overwinningsfeest van het Marokkaanse elftal in de kwartfinale. Andrew, Hisham en Tate zijn de namen die ze opgeven. Achternamen, daar hebben ze geen zin in.

‘Ik erger me aan de rellen’, zegt Andrew (19), een Marokkaans-Nederlandse student aan de universiteit. ‘Kijk, wij schrijven hier geschiedenis: Marokko is het eerste Arabische en Afrikaanse land dat in de halve finale staat van het WK. Ik ben hier om iets te vieren. Maar als de politie dan met een enorm leger op ons afkomt… Ja, wat verwacht je dan?’

‘Die relschoppers zijn gasten van 14, 15 jaar oud’, zegt Hisham (22) die zowel Turkse als Marokkaanse wortels heeft. ‘Het zijn gewoon kleine jongens.’

Hij wil net uit gaan leggen waarom hij daar niet aan meedoet, als er ineens een politieman voor hen staat. ‘Jullie moeten hier weg’, zegt hij. ‘Meneer, wij zijn hier bezig met een interview’, zegt Tate (22), een Turkse Nederlander.

De politieman gaat tegen Tate aan staan om hem weg te duwen. Maar die geeft niet meteen mee. ‘Wegwezen’, zegt de politieman. ‘Nú. Opdonderen.’

‘Oké, rustig aan, we gaan al weg’, zegt Tate. Als hij zich omdraait en wegloopt, ramt de politieman zijn wapenstok alsnog van achteren met volle kracht tegen zijn been. De drie jongens beginnen te rennen. Hinkend verdwijnt Tate uit het zicht.

De politieman kijkt hen na. ‘Lekker’, zegt hij tegen zijn collega. Hij lacht.

Vuurwerk en vlagvertoon

Het is zaterdag de vierde keer op rij dat een gewonnen WK-wedstrijd van Marokko eindigt met straatvreugde en ingrijpen door de ME in de vier grote steden van het land. Ruim twee uur na het einde van de wedstrijd is op het Kruisplein in Rotterdam te zien hoe dat zo komt.

Feest in shishalounge Mon Ami. Beeld Joris van Gennip

Aan de ene kant is daar de politie die het gejoel, vuurwerk en vlagvertoon lang aanziet, maar ook wil laten merken dat er met de agenten niet te spotten valt. En aan de andere kant is daar het publiek, een bonte verzameling van dolgelukkige mensen: jong en oud, mannen, vrouwen, kinderen. De meesten zijn hier gekomen om te feesten. Iedereen houdt van de Marokkaanse spelers die eenheid uitstralen en voor elkaar door het vuur gaan, zonder dat ze allemaal ‘een miljard op hun bankrekening hebben’.

Maar onder de fans is ook een kleine groep die al de hele avond wacht. Want ze weten dat de boel straks zal ontploffen, en de ME charges zal uitvoeren.

Gemêleerd publiek op straat. Beeld Joris van Gennip

Burgemeester Ahmed Aboutaleb weigerde tot nu toe om het op de spits te drijven. ‘We moeten de ongeregeldheden serieus nemen, maar de ernst ervan niet overdrijven’, zei hij eerder in een raadsdebat. Wel bleek dat er de vorige keer 35 aanhoudingen waren en dat een agent gehoorschade opliep toen er een zware vuurwerkbom ontplofte. De politie riep zeven verdachten op voor een verhoor, precies onder de wedstrijd.

Meer dan alleen voetbal

In het centrum hebben zich vanavond vlak na het fluitsignaal honderden mensen verzameld. Auto’s rijden luid toeterend door de straten, passagiers hangen uit de ramen. Op een bushokje staat een twintigtal fans te dansen. Mensen springen, zingen, schreeuwen, maken muziek. Overal zijn Marokkaanse, Syrische, Turkse en Palestijnse vlaggen.

‘Vanavond zijn we allemaal Marokkanen’, roept een Turkse jongen. ‘Nouri, Nouri, Nouri’, scandeert een groep, als eerbetoon aan de jonge Marokkaans-Nederlandse voetballer van Ajax die na een hartstilstand hersenschade opliep en nooit meer speelde.

Voor veel jongens is de winst van Marokko veel meer dan alleen maar voetbal, zegt Mohammed Meziani, bedrijfsleider van shishabar Mon Ami. ‘Marokkaanse jongens hebben vaak het gevoel dat ze in een hoek worden gedrukt’, zegt hij. ‘Dat ze apart worden gezet van de rest van de samenleving.’ Hij heeft de afgelopen weken vaak naar Voetbal Inside gekeken, naar Johan Derksen, omdat hij wil zien ‘hoe er door sommige Nederlanders wordt gedacht’. ‘En dan zie ik dat hij bij een bespreking van succesvolle landen het Marokkaanse elftal niet eens nóemt.’

‘Nu hebben we iets om trots op te zijn’, zegt Meziani. ‘We laten zien dat we er zíjn.’ Zijn shishabar heeft vanavond zo vol gezeten dat het koolmonoxide-alarm is afgegaan. ‘Zo druk is het hier alleen als Badr Hari moet vechten.’

Hij weet dat de kans op rellen groot is vanavond. Volgens hem worden die veroorzaakt door een kleine groep die het voor de rest verpest. Hij vindt hij dat er overdreven veel aandacht voor is. ‘Als Feyenoord het kampioenschap op de Coolsingel viert, dan gaat het er wel wat heftiger aan toe.’

‘Vanavond zijn we allemaal Marokkanen.’ Beeld Joris van Gennip

Het neemt niet weg dat de onrust in het centrum van Rotterdam vanavond groeit. In de menigte beginnen groepjes mensen spontaan te rennen, alsof de politie hen op de hielen zit. Jongens zetten hun capuchons op, knopen sjaaltjes en vlaggen over hun mond. ‘Als de ME komt, dan wordt het rwina (straattaal voor chaos, red.)’, zegt een jongen tegen zijn vrienden. Het klinkt alsof hij zich erop verheugt.

Het siervuurwerk knalt al de hele avond. Er wordt met vuurwerk naar de politie gegooid. Om de zoveel tijd ontploft er een zware vuurwerkbom – zo hard dat oren piepen. Ergens rond kwart over acht vliegt er een enorme vuurbal de lucht in, begeleid door een oorverdovende ontploffing.

‘Allahu akbar’, roept iemand. ‘Het lijkt wel een oorlogsgebied’, zegt een ander. ‘Ik denk dat ik zo maar eens ga’, zegt een vrouw.

Felicitaties van de ME

Tegen die tijd besluit de politie zaterdag dat het nu genoeg is in Rotterdam – als laatste van de vier grote steden. Vanuit een busje feliciteert de ME iedereen met de overwinning. Daarna klinkt de oproep om naar huis te gaan. De menigte joelt.

De arrestatieteams verschijnen ten tonele. Beeld Joris van Gennip

Zodra een groot deel van de mensen is vertrokken, rijden de busjes met arrestatieteams door de straten. Daaruit springen mannen die keihard beginnen te sprinten en om zich heen slaan met wapenstokken. De ME voert charges uit, gebruikt politiehonden om mensen uiteen te drijven. Ook worden paarden ingezet. Het vuurwerk blijft maar knallen.

En dan, na een kat- en muisspel met de politie in de straten, wordt het weer rustig. De politie van Rotterdam laat zondag weten dat het ‘relatief rustig’ is geweest en dat de feestvierders ‘goed luisterden’. ‘Het was te doen’, zegt een woordvoerder. ‘We hebben mensen de gelegenheid gegeven om feest te vieren en op een gegeven moment is ingegrepen.’ In totaal zijn veertien aanhoudingen verricht, wegens het gooien van vuurwerk en openlijk geweld. Onder de politie zijn geen gewonden gevallen. Een van de relschoppers zat zondag nog vast.