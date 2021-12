Straat van Saoedische ambassade in Washington wordt vernoemd naar vermoorde journalist Khashoggi

Een demonstratie voor de Saoedische ambassade in Washington DC, ter nagedachtenis van de journalist Jamal Khashoggi. De straat zal volgende maand naar hem worden vernoemd. Beeld AFP

De naamswijziging moet dienen als herinnering aan de gevaren waarmee journalisten wereldwijd worden geconfronteerd, zei raadslid Brooke Pinto. ‘Khashoggi wist dat hij, door zijn licht op Saoedi-Arabië te laten schijnen, zijn vrijheid en zelfs zijn leven riskeerde. Hiermee laten wij zien dat we vrije en onafhankelijke pers steunen.’

Khashoggi woonde en werkte in de Verenigde Staten. Hij was een uitgesproken criticus van de Saoedische koninklijke familie, en schreef onder meer voor de Amerikaanse krant The Washington Post kritische stukken over kroonprins Mohammed bin Salman.

Gefolterd en vermoord

Op 2 oktober 2018 zou Khashoggi op het Saoedische consulaat in Istanboel papieren komen halen, zodat hij kon trouwen met zijn Turkse verloofde. Hij werd binnen opgewacht door een 15-koppige moordcommando, en er zijn geluidsopnamen waaruit blijkt dat de journalist door hen is gefolterd en onthoofd. Volgens de Turkse justitie is zijn lichaam daarna in stukken gesneden, en uit het consulaat gesmokkeld.

De moord veroorzaakte internationaal veel ophef, en onderzoeken van de Amerikaanse geheime dienst en de Verenigde Naties concludeerden dat Khashoggi is vermoord door vertrouwelingen van Bin Salman. Of de kroonprins hiervoor ook persoonlijk opdracht heeft gegeven, is volgens de VN nog onduidelijk, maar de Amerikaanse inlichtingendienst de CIA zegt er wel bewijs voor te hebben.

De 213 meter lange straat heet nu nog de New Hampshire Avenue, maar wordt volgende maand tijdens een publieke ceremonie omgedoopt in de Jamal Khashoggi Way.