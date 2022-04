Stormloop op winkels in Beijing uit vrees voor lockdown na massale testronde

Een inwoners van Beijing ondergaat een coronatest. De Chinese autoriteiten proberen de 3,5 miljoen inwoners van een district in het stadshart allemaal drie keer te testen. Beeld AFP

In het district Chaoyang, midden in het stadshart, moeten 3,5 miljoen inwoners zich deze week driemaal laten testen op het virus. In andere Chinese steden was dat soms de eerste stap op weg naar een volledige lockdown. In het district zijn sinds vrijdag 26 coronagevallen opgedoken, meer dan de helft van de 47 gevallen die men in Beijing vond.

Achter de schermen bereidt China zich intussen voor op een koerswijziging om het virus meer toe te laten. Maar het land heeft zich in de hoek geschilderd: vorige maand was een op de vijf 60-plussers ongevaccineerd, en had van de 80-plussers zelfs maar de helft twee prikken gehad. Bovendien ontbreekt het aan voorraden antivirale middelen, online voorlichtingssites en zorgpersoneel, aldus de in China werkzame epidemioloog Ji-Ming Chen in een brief in Nature Medicine.

Bovendien is het Chinese zero-covid-beleid een prestigekwestie. Eerder deze maand herhaalde president Xi Jinping dat het land zal doorgaan met zijn beleid van ‘dynamische zero-covid’, zoals het is komen te heten. Daarmee is het beleid een ‘onbetwistbare politieke beslissing’ geworden, signaleert de in de VS werkzame Chinese gezondheidswetenschapper Xi Chen in vakblad Science.

Huidieren gedood

In Beijing leidde de opleving in het stadshart tot opschudding, met verruimde sluitingstijden van de winkels, lege schappen in de supermarkten en rijen bij de testlocaties. Veel inwoners willen voorbereid zijn op een lockdown zoals in Shanghai, waarvan de inwoners sinds eind maart binnen zitten. In Shanghai leidt dat tot steeds schrijnender toestanden: zo is er tekort aan voedsel, medicijnen en worden huisdieren soms gedood op straat. Wel is het aantal vastgestelde besmettingen er iets gedaald: 19.455 gevallen op zondag, ofwel 1.603 minder dan de telling ervoor.

Veel is onduidelijk over de Chinese cijfers. Zo doen in Shanghai hardnekkige verhalen de ronde dat er in de verzorgingshuizen veel mensen zouden overlijden, buiten de officiële covidcijfers om. Ook vermoeden westerse waarnemers dat het land zieken registreert als ‘asymptomatische’ gevallen, om overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen.

Minder werkend vaccin

China heeft, net als de meeste landen, te maken met een uitbraak van de BA.2-versie van omikron. Hoewel dat virus minder schadelijk is dan eerdere varianten, kan het wel degelijk tot grote problemen leiden als het zou rondgaan in het slecht gevaccineerde China. Daarbij is China niet geënt met mRNA-vaccins, maar vooral met het veel minder goed beschermende SinoVac-vaccin.

Volgens berekeningen van Airfinity, een Brits data-analysebedrijf, zou omikron in drie maanden tijd een miljoen Chinezen het leven kunnen kosten. Inmiddels haalt China alles uit de kast om ongevaccineerden alsnog in te enten, met onder meer mobiele vaccinatieteams die langs de deur gaan en beloningen voor ouderen die alsnog de prik nemen.