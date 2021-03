Stormloop op website Belastingdienst op eerste ochtend dat aangifte gedaan kan worden

Het kantoor van de Belastingdienst in Den Haag. De website van de dienst kampt op de eerste ochtend waarop aangifte doen mogelijk is, direct met een storing. Beeld Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

Maandagochtend meldde de Belastingdienst dat het ‘op dit moment erg druk’ is op de website. Rond 7.00 uur werd het digitale loket Mijn Belastingdienst getroffen door een storing. Inloggen was een tijd niet mogelijk, aangifte doen daardoor evenmin. Nog steeds kunnen bezoekers problemen ondervinden.

Wie al begonnen was met het invullen van zijn financiële gegevens, kan op een later moment verdergaan waar hij gebleven was: de ingevulde gegevens zijn bewaard. De Belastingdienst verwacht de storing in de loop van de ochtend verholpen te hebben.

Om de website te ontzien, adviseert de Belastingdienst bezoekers de drukke momenten te mijden. ‘Overdag, ‘s avonds na 22.00 uur en in het weekend. Want dan is het niet zo druk in Mijn Belastingdienst’, schrijft de dienst op zijn website.

Regels verruimd

Eerder wees de Belastingdienst er al op dat sommige regels vanwege de coronacrisis dit jaar zijn verruimd. Zo moeten mensen met een betaalpauze in hun hypotheek dit jaar extra opletten. In de coronacrisis konden hypotheekverstrekkers met zo’n rente- en aflosonderbreking hun klanten enige ademruimte geven. De niet betaalde hypotheekrente – doorgaans de bekendste aftrekpost – kunnen deze klanten in de meeste gevallen nu niet van hun bruto inkomen aftrekken.

Flexwerkers die vorig jaar een TOFA-uitkering (tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten) ontvingen, moeten deze bij hun inkomen optellen. Vooral werknemers met een nul-urencontract, uitzendkrachten en studenten met een bijbaan maakten gebruik van deze regeling. Vermoedelijk zullen zij bij hun belastingaangifte de gegevens al ingevuld zien staan, maar de Belastingdienst vraagt hen dit bedrag goed te controleren.

Ook voor ondernemers die overheidssteun hebben ontvangen, is alertheid geboden. Zzp’ers die net als de rest van Nederland thuis moesten gaan werken, kunnen hun meeste kosten daarvoor niet aftrekken. Koffie en toiletpapier worden onder de privé-uitgaven geschaard. Alleen zakelijke uitgaven als vakliteratuur en zakelijke telefoongesprekken zijn aftrekbaar. Kosten voor gas, water en licht worden slechts in uitzonderlijke gevallen gezien als zakelijke kosten.

Meevallertje

Wel een meevallertje voor ondernemers: het urencriterium is versoepeld. Van maart tot en met september vorig jaar gaat de Belastingdienst ervan uit dat zij ten minste 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed, ook als dit in werkelijkheid minder was. Dit geldt ook voor parttime ondernemers.

Of overheidssteun belastbaar is, verschilt per pakket. Ondernemers die geld ontvingen uit de TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) of de TVGl (tegemoetkoming vaste lasten) moeten deze steun wel opgeven, maar hoeven er geen belasting over te betalen.

NOW-steun (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) is dan weer wel belastbaar. Ook over een TOZO-uitkering (overbrugging voor zelfstandige ondernemers) wordt inkomstenbelasting geheven.