Stormen als Poly komen al weinig voor – laat stáán in de zomer

Stormschade door bomen op de Keizersgracht in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Poly is de eerste zomerstorm ooit die door het KNMI als ‘zeer zwaar’ is bestempeld. Het instituut, dat in 1910 begon met meten, betitelt een storm als zeer zwaar wanneer een van de weerstations een uur lang windkracht 11 meet. Dat was woensdagochtend al snel het geval bij IJmuiden, waar ook code rood gold. Het kwam niet eerder voor dat deze windkracht een uur lang werd gemeten in de maanden juni tot en met augustus.

Zware stormen, met windkracht 10 of meer, komen sowieso weinig voor in deze tijd van het jaar. Van de 68 zware stormen die door het KNMI zijn genoteerd, passeerden er maar vier in de zomer. De vorige was op 25 juli 2015. In juni passeerde nog nooit een zware storm, in januari het vaakst.

Zomers windstootrecord

De zware windstoot die storm Poly bij IJmuiden heeft veroorzaakt, van 146 kilometer per uur, is de sterkste die het KNMI ooit heeft gemeten tijdens een zware storm in de zomer. Het vorige record werd op 25 juli 2015 gevestigd op Vlieland en stond op 122 kilometer per uur.

De windvlaag had nog 2 kilometer per uur harder moeten gaan voor een plek in de top-10 van zwaarste stoten tijdens zware stormen. De zwaarste windstoot ooit in Nederland gemeten, bij Hoek van Holland op 6 november 1921, had een snelheid van 162 kilometer per uur.

Zeer zware stormen zijn vrij zeldzaam – en óók van alle tijden

Een storm zo zwaar als Poly komt gemiddeld slechts eens in de acht jaar voor. Sinds het begin van de metingen hebben veertien stormen met windkracht 11 of meer Nederland getroffen.

De vorige zeer zware storm was op 18 januari 2018, toen stormen nog geen namen kregen. Eenmaal was er sprake van windkracht 12, in september 1944. Bij een dergelijke windsnelheid spreekt het KNMI van een orkaan.

De hoeveelheid stormen kan sterk verschillen per periode van dertig jaar, de tijdspanne die het KNMI vaak hanteert voor bestudering van klimaatschommelingen. In de afgelopen periodes zag het KNMI geen toename in het aantal stormen van windkracht 10 of hoger, waarbij het instituut spreekt van een zware storm. Tussen 1971 tot en met 2000 passeerden de meeste zware stormen: 26. Sinds 2001 staat de teller op elf zware stormen en drie zeer zware.