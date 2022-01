Storm Corrie leidt tot code oranje voor Noordwest-Nederland, elders tot code geel

Harde wind aan de kust in Noord-Engeland zaterdag. De storm komt maandag aan land in Nederland. Beeld AP

Vanaf maandagochtend komen er in de kustprovincies zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden tot 100 kilometer per uur en vlak aan zee tot ongeveer 110 kilometer per uur. In combinatie met vloed kan de storm aan de kust problemen veroorzaken. De wind neemt later in de middag geleidelijk af.

Door de harde wind wordt het water flink opgestuwd wat tot een hoge waterstand leidt. De verwachte waterstanden komen volgens Rijkswaterstaat gemiddeld eens in de twee tot vijf jaar voor. In de loop van de ochtend zijn er ook elders in het land zware windstoten.

Het KNMI heeft de storm Corrie gedoopt, naar de eerste vrouwelijke meteoroloog die in 1964 in dienst kwam bij het van het instituut: Corrie van Dijk. Stormnamen worden in samenwerking met de Britse en Ierse weerkundige diensten afgesproken.

Code oranje wordt gegeven als er een grote kans op gevaarlijk of extreem weer is, waarbij de kans bestaat op schade, letsel of veel overlast. Bij rode rood kunnen extreme weersomstandigheden leiden tot ontwrichting van de samenleving en moet iedereen actie ondernemen om zich te beschermen.

Beeld KNMI

Stormvloedkeringen

Om overlast verder landinwaarts te voorkomen, sluit Rijkswaterstaat vrijwel zeker de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen. Ook de Oosterscheldekering en de Ramspolkering gaan zeer waarschijnlijk dicht. Waar nodig worden andere maatregelen genomen, zoals het ontruimen van buitendijkse gebieden of het sluiten van doorgangen in dijken.

Een woordvoerder van luchthaven Schiphol verwacht dat de storm grote impact gaat hebben en dat zeker vluchten vertraagd raken of worden geannuleerd. KLM heeft uit voorzorg tachtig retourvluchten geannuleerd, laat een woordvoerder weten. ‘Vooral de verwachte zware windstoten die storm Corrie met zich meebrengt, zitten ons danig in de weg.’

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van de windstoten ondervinden. Rijkswaterstaat waarschuwt om bij harde windstoten niet met een aanhanger de weg op te gaan en wijst ook op de risico’s voor vrachtwagens.

Vanwege de storm sluiten test- en vaccinatielocaties in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam hun deuren. Mensen die al een afspraak hadden, moeten op andere locaties een nieuwe maken. De testlocatie in Vlissingen gaat dicht omdat de GGD wil voorkomen dat de grote overdekte tenten waarin wordt getest wegwaaien.

Bezetting

Corrie speelt ook actievoerders bij VDL Nedcar bij Born parten die sinds vrijdag het bos naast de autofabriek bezet houden. Dat bos moet wijken voor uitbreiding van de fabriek. De vraag is of de actievoerders veilig in de hangmatten kunnen blijven die ze hebben opgehangen in de bomen.

Een van de bezetters zei zondagmiddag tegen persbureau ANP zich nog geen zorgen te maken over de storm, ‘maar we gaan er wel over praten’. De actievoerders kunnen de bezetting niet tijdelijk staken. ‘Want zodra we naar beneden gaan, worden we opgepakt door de beveiliging van Nedcar.’

De politie heeft de afgelopen dagen in totaal negentien mensen opgepakt die zouden hebben meegedaan aan de bezetting. Formeel worden ze verdacht van ‘het betreden van verboden gebied dat in handen is van de autofabriek VDL Nedcar’, aldus het Openbaar Ministerie.