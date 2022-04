Storing NS mede veroorzaakt door problemen back-upsysteem

Gestrande reizigers, afgelopen zondag, op Den Haag Centraal. Beeld ANP

Het back-upsysteem, waarop de NS kan terugvallen bij IT-problemen, werkte zondag niet naar behoren. Duizenden reizigers strandden zondagochtend op treinstations door problemen met het planningssysteem voor materieel en personeel. Onder normale omstandigheden kan de NS terugvallen op een back-up, laat de staatssecretaris weten in haar brief. Maar ook dat systeem bleek niet te werken. Hoe dat kon gebeuren, moet nog worden onderzocht.

Duizenden reizigers strandden eind zondagochtend op de treinstations door een landelijke storing. De NS vond het onverantwoord om de treinen te laten rijden zonder een werkend systeem. Verschillende vakbonden beweren dat dit best had gekund. FNV-bestuurder Henri Janssen stelde op Twitter dat de schade veel kleiner was geweest als de bijsturing in 2017 niet was gecentraliseerd.

In een brief aan NS-directeur Marjan Rintel haalt Janssen namens FNV Spoor, de vakbond voor spoorpersoneel, hard uit naar de NS. Volgens Janssen zou personeel zoals machinisten meerdere alternatieven hebben aangedragen om toch op sommige trajecten te blijven rijden. ‘De directie heeft de vakkennis van haar eigen medewerkers volledig miskent. De medewerkers schamen zich voor het handelen van de NS-directie’, aldus Janssen.

De FNV wil daarnaast dat de NS gestrande medewerkers net als de reizigers compenseert voor de kosten die zij moesten maken om thuis te komen. Personeel werd volgens Janssen soms ‘aan het lot overgelaten’. ‘Soms op plekken waar geen of smerige toiletten, geen kantine etc. te vinden waren.’

Staatssecretaris Heijnen

Ook staatssecretaris Heijnen toonde zich kritisch. De NS heeft volgens haar een ‘zeer slechte beurt’ gemaakt. Alhoewel de IT-systemen in de avond weer werkten, lag het treinverkeer uiteindelijk de rest van de dag stil. De NS bood ook geen alternatief vervoer. Arriva reed nog wel, maar de streekvervoerder meldde op Twitter dat de bussen overvol zaten door de treinstoring.

De gevolgen van de storing zijn ‘uiterst vervelend en onwenselijk’, schrijft de staatssecretaris. Heijnen wil de grootschalige treinstoring en de afhandeling daarvan door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken. De staatssecretaris wil onder meer weten waarom er geen vervangend vervoer is geregeld en hoe de NS-directie een dergelijke storing in de toekomst gaat voorkomen.

De NS heeft gezegd dat het niet mogelijk was om bussen in te zetten door de omvang van de storing. Ook heeft de NS bekendgemaakt dat zij reizigers gaat compenseren. Hoe deze compensatie eruit gaat zien is nog onbekend.