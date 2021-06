Storing met Toegang voor Testen leidt tot vertragingen, teleurstellingen en gesjoemel

Publiek wacht om naar binnen te mogen in nachtclub Bitterzoet in Amsterdam. Een aantal clubgangers kon geen QR-code laten zien vanwege een systeemfout. Beeld Joris van Gennip

Sinds afgelopen weekeinde is het mogelijk om na een negatieve test bij een erkende teststraat gelegenheden te bezoeken waar afstand houden niet nodig is, waaronder nachtclubs. Direct ging het mis. Testen voor Toegang, de organisatie die de overgrote meerderheid van de toegangstesten verstrekt, stelt op vrijdag te zijn gehackt, met als gevolg vertragingen bij het verwerken van de testuitslagen.

In het hele land ontstonden wachtrijen bij teststraten. Veel mensen die een test hadden laten afnemen kregen hun uitslag niet op tijd in de mail of de CoronaCheck-app. Alleen al voor de Amsterdamse muziekzaal Paradiso stonden honderden bezoekers beteuterd in de miezerregen, volgens Het Parool. Sommige evenementen, waaronder het openingsfeest van De Radstake in het Gelderse Heelweg, werden zelfs afgeblazen.

De storing leidde er bovendien toe dat de regels minder streng werden gehandhaafd. Wie niet op tijd zijn testuitslag kreeg, mocht bij het racecircuit TT Assen binnen met alleen de testafspraak. De NOS maakte melding van nachtclubs die zelf besloten sneltests bij de deur uit te voeren.

Holland Festival

Het Holland Festival, waar toegang met testen al een paar weken mogelijk was omdat het podiumkunstenfestival onderdeel was van een pilot, deelde bezoekers vrijdag per mail mee die avond ‘coulant’ om te gaan met de testbewijzen. ‘Als het u niet lukt om zich vandaag nog te laten testen, kom dan toch naar het theater, eventueel met uw vaccinatiebewijs.’

‘We hadden het heel vervelend gevonden als die mensen door de chaos niet waren komen opdagen’, legt directeur Emily Ansink van het Festival Holland uit. Het idee was om bij problemen met de toegangstest ‘met een gesprekje bij de deur’ te bekijken of er een oplossing te bedenken was, zegt ze. ‘Het ging om een voorstelling met nog geen 130 plekken. Voor zover ik weet is iedereen met een testbewijs en ticket aan de deur gekomen, ik heb althans niet over problemen gehoord.’

In de weken ervoor, toen testbewijzen voor toegang alleen nog op pilotlocaties werd toegestaan, verliep het volgens haar wél soepel. ‘Het falen van de app is problematisch. Als de testplekken vol zitten, werkt het ook niet. De mensen die hierover gaan, moeten zich voorbereiden op een drukke zomer.’

Storing verholpen

Er zou afgelopen weekend zelfs gesjoemeld zijn met het uitdelen van testbewijzen, meldde NH Nieuws. Een verslaggever werd bij de teststraat naar eigen zeggen meteen gekoppeld aan een negatief testbewijs toen ze ging klagen dat ze na een dag wachten haar testuitslag nog niet had. Zonder test, dus. ‘Dit signaal nemen wij serieus en we zijn hiermee bezig’, aldus een woordvoerder van Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang.

De storing is inmiddels verholpen en de achterstanden zijn zondag weggewerkt, volgens Open Nederland. Over de aard van de hack wil de organisatie niks kwijt, behalve dat er onderzoek plaatsvindt en dat ze maatregelen treft om deze problemen vanaf nu te voorkomen. Jan Paternotte, Kamerlid voor D66, heeft op Twitter laten weten vragen te zullen stellen over de hack en de gang van zaken die erop volgde.