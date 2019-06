Stoplicht altijd op groen voor de hulpdiensten dankzij een app en slimme kruispunten

GreenFlow for BlueLightshulpdiensten kunnen via app in de auto stoplicht op rood zetten

Nog dit jaar begint in Helmond een proef waarbij naderende hulpdiensten om een groen stoplicht kunnen vragen. Een brandweerwagen op topsnelheid maakt zijn komst straks op ongeveer een kilometer afstand aan de stoplichten bekend. ‘Dat gebeurt met een Android-tablet’, zegt Peter Broekroelofs, chief design officer bij Dynniq. ‘Bij het naderen van het kruispunt intensiveert de communicatie tussen stoplicht en wagen. Ze gaan steeds meer met elkaar praten. Als de wegen vrij zijn, krijgt de brandweerman dat op zijn scherm te zien en kan hij veilig doorrijden.’

Op dit moment rijden hulpdiensten nog rond met een korteafstandsradio aan boord. Zodra een wagen een kruispunt nadert, stuurt dat kastje een radiosignaal naar de verkeersregelinstallatie (VRI), die de afstemming van de stoplichten regelt. Ook lijnbussen maken gebruik van deze technologie. Van communicatie over en weer is echter nauwelijks sprake: de VRI kan alleen het stoplicht op rood, oranje of groen zetten.

Slimme kruispunten

In Nederland worden ongeveer vijfduizend kruispunten bestuurd door zo’n VRI. Door deze elektronische verkeersregelaars slimmer te maken is wel wederzijdse communicatie over positie, snelheid en groentijden mogelijk. Inmiddels is een op de vijf VRI’s vervangen door een intelligente variant, de zogenaamde iVRI. Via bestaande telecomnetwerken, zoals die van KPN, is een iVRI rechtstreeks verbonden met weggebruikers in haar omgeving.

Dat maakt apps als GreenFlow for BlueLights mogelijk. Stoplichten blijven bestaan, maar een telefoon- of tabletscherm kan de bestuurder aanvullende informatie tonen. Ook andere verkeersdeelnemers dan ziekenbroeders en brandweermannen profiteren. Broekroelofs: ‘De app Onderweg bijvoorbeeld geeft automobilisten snelheidsadviezen om bij het volgende stoplicht groen te krijgen en waarschuwt voor hulpdiensten in de buurt.’

Deze initiatieven vloeien voort uit een samenwerking onder de naam Talking Traffic. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat brengt daarin ruim tachtig decentrale overheden en twintig bedrijven uit de verkeersindustrie en internetwereld bij elkaar. Het doel: een betere doorstroom en meer veiligheid op het Nederlandse wegennet. Ook op het gebied van milieu valt met iVRI’s terrein te winnen. Zo stoten vrachtauto’s met minder stoplichtstops minder schadelijke stoffen uit.

Talking Traffic kijkt verder dan alleen het slim op elkaar afstemmen van stoplichten. Een jaar geleden integreerde Flitsmeister informatie over open of juist gesloten spitsstroken in zijn populaire verkeersapp. Daarmee wordt winst behaald in de snelheid waarmee weggebruikers geïnformeerd worden.

Minder ongelukken

De proef met GreenFlow for BlueLights duurt in principe zes maanden. De nieuwe techniek kan het aantal ongelukken met voorrangsvoertuigen zoals ambulances, brandweer- en politiewagens sterk terugbrengen. Uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid blijkt dat bij een kwart van de 148 ongelukken met deze voorrangsvoertuigen in 2016 en 2017 de wagen met zwaailicht en sirene door rood reed. Precies deze situatie, voor andere verkeersgebruikers onoverzichtelijk en dus gevaarlijk, wordt met de nieuwe app voorkomen. In de toekomst wordt de techniek in hulpdienstvoertuigen ingebouwd.

Toch is het niet zo dat elke technologische innovatie in de praktijk een succes is, zegt Emile Oostenbrink van Crow, een onafhankelijke kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en veiligheid. ‘In het verkeer heb je nu eenmaal te maken met menselijk gedrag. Je weet nooit van tevoren hoe weggebruikers reageren: weet een automobilist hoe de technologie werkt? Blijft een vrachtwagenchauffeur wel opletten?’

Die vragen moeten proeven zoals die in Helmond beantwoorden. Oostenbrink: ‘De uitkomsten van een experiment kunnen tegenvallen – hoeveel voordelen een techniek ook heeft. Bij GreenFlow for BlueLights ben ik daar trouwens niet zo huiverig voor. Bestuurders van hulpdiensten rijden wel verantwoord.’