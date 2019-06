‘Stop de heksenjacht op Wilders’, zegt Wilders. PVV-leider volhardt dat zijn zaak een politiek proces is

Het is ‘echt’ geen toeval, stelt Geert Wilders. Hij ziet een verband tussen twee uitspraken. De eerste is van een anonieme getuige, die schriftelijk heeft verklaard dat hij (of zij) in de periode 2011-2012 een gesprek opving waarin toenmalig Justitieminister Opstelten tegen voormalig secretaris-generaal Demmink zou hebben gezegd: ‘Wilders moet worden vervolgd omdat hij ons te veel voor de voeten loopt.’

In diezelfde bewoordingen, betoogde Wilders dinsdagmiddag in de rechtszaal, ‘vroeg premier Rutte mij eind 2011 als gedoogpartner van zijn kabinet om hem niet te veel voor de voeten te lopen tijdens de onderhandelingen met de oppositie. Maar er was grote onenigheid tussen het kabinet en de PVV. Het kabinet is toen gevallen.’

Kortom: dit hele proces is een complot om Wilders als politiek opponent uit te schakelen, betoogt de PVV-leider. ‘U kunt dit stoppen’, riep Wilders tegen het hof. ‘Stop de heksenjacht op Geert Wilders!’

De politicus staat terecht voor grensoverschrijdende uitspraken: in 2014 zei hij bij twee gelegenheden ‘minder Marokkanen’ te willen. De rechtbank heeft hem daarvoor eind 2016 veroordeeld, maar geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie (OM) gingen daartegen in beroep.

Dinsdag, tijdens de eerste dag van het hoger beroep, bleek dat ook Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops een complot ziet: onlangs kwam in het nieuws dat het ministerie van Justitie de klokkenluider van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) alsnog vervolgt. Deze klokkenluider maakte eind 2017 bekend dat oud-minister Opstelten drugsconclusies die hem onwelgevallige waren, uit een rapport probeerde te houden. ‘Dat het ministerie dit nieuws bekendmaakte acht dagen nadat deze anonieme getuige zich bij ons had gemeld, is echt geen toeval’, aldus Knoops. ‘Deze getuige, een ambtenaar, vreest nu eveneens te worden vervolgd.’

‘Zo jaag je getuigen weg!’, brieste Wilders. ‘Dit is geen rechtsstaat, dit is Zimbabwe.’

Gestuurd

Volgens de veroordeelde draait dit proces om slechts één vraag: heeft oud-minister Opstelten het Openbaar Ministerie ‘gestuurd’ in de vervolging van Wilders? Daarvoor zijn meer getuigen en onderzoek nodig, betoogt Knoops.

Maar de aanklagers van het Openbaar Ministerie volharden dat er maar één antwoord is op die vraag: nee, het OM heeft die vervolgingsbeslissing eigenstandig genomen. Wel heeft het OM de minister daarover geïnformeerd, stelt de advocaat-generaal. ‘Dat moet ook volgens de wet, zodat de minister opmerkelijke OM-besluiten niet uit de krant hoeft te vernemen.’

Hij verwijt advocaat Knoops dat die ‘als een hakende grammofoonplaat steeds herhaalt dat dit een politiek proces is’. Ofwel: ‘Voor de jongeren in deze zaal: Wilders’ verdediging is een Spotify-playlist die maar één tekst kent: Is this a political thing – yes or no?’

De aanklager is ‘een beetje boos’ dat Knoops suggereert dat je het OM niet op zijn woorden kunt geloven. Hij noemt dat een dolkstoot in het hart: ‘Een harder verwijt kun je mij, ons, het Openbaar Ministerie niet maken.’ Hij stelt dat Knoops, die eerder al het verwijt kreeg het proces bewust te vertragen, nu opzettelijk ruis creëert. ‘Het gaat in deze strafzaak maar om één ding: de woorden – ‘Minder Marokkanen’ – van de heer Wilders. Dat debat gaat zijn verdediging al vanaf dag één uit de weg.’

Wilders en Knoops noemen het opmerkelijk dat uit verhoren van onder anderen toenmalig minister Opstelten en voormalig OM-topman Herman Bolhaar blijkt ‘dat de betrokken hoge ambtenaren tijdens de bevraging lijden aan een collectieve vorm van geheugenverlies’, terwijl dit toch ‘een zeer opmerkelijk, gevoelig proces is met zeer veel media-aandacht’.

Getuigen

Om de gaten in dat collectieve geheugen op te vullen, wil Knoops vier nieuwe getuigen horen: twee ambtenaren die verantwoordelijk waren voor het verslag van het overleg tussen Opstelten en Bolhaar, en twee ambtenaren die verantwoordelijk waren voor de voorbereidingen van hun verhoor door de raadsheer-commissaris.

Over dat verzoek zal het hof later tijdens dit proces een besluit nemen. Ook verzocht Knoops het hof deze hele strafzaak aan te houden in afwachting van een procedure bij de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland, bij wie RTL Nieuws alle overheidsdocumenten over de vervolging van Geert Wilders heeft opgeëist. Knoops’ aanhoudingsverzoek werd afgewezen ‘omdat het belang van de samenleving om deze zaak snel af te handelen, prevaleert boven het belang van de verdachte om nog meer onderzoek te verrichten’.

Over dit laatste is Wilders boos, zei Knoops na langdurig beraad met zijn cliënt, die na dat beraad niet terugkeerde in de rechtszaal. ‘Voor wraking is uw besluit niet voldoende grond’, stelde de advocaat die eerder al succesvol de rechtbank wraakte, ‘maar wij hopen dat na de Wob-procedure van RTL Nieuws tegen het ministerie een extra zitting wordt ingelast om het debat over Wilders’ vervolging te kunnen hervatten.

Ook dat verzoek werd niet gehonoreerd. Het hoger beroep in de zaak-Wilders gaat donderdag verder zoals het oorspronkelijk ook was gepland.