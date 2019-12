Stook-waarschuwing van RIVM weer opgeheven

Beeld ANP

Het advies geldt nadrukkelijk niet voor mensen die een kachel als hoofdverwarming gebruiken. Een stookwaarschuwing is nieuw. Het wordt sinds november uitgevaardigd als de weersomstandigheden ongunstig zijn waardoor rook blijft hangen. ‘Het is geen ge- of verbod’, zegt een RIVM-woordvoerder. ‘Het is gewoon een advies: als veel rook blijft hangen kan dat voor bepaalde mensen die daar gevoelig voor zijn, zoals mensen met luchtwegaandoeningen, klachten opleveren.’

De rook van verbrand hout is ongezond omdat er schadelijke stoffen vrijkomen zoals fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide. Het RIVM bepaalt het zogenoemde stook-alert op basis van de weersverwachting van het KNMI. Als de weersomstandigheden ongunstig zijn, zoals de combinatie van weinig wind en een dunne onderste luchtlaag, blijft luchtverontreiniging hangen op ‘leefniveau’ (op straat). Ook bij mist wordt de lucht vaak slecht ververst. Daarnaast geeft het RIVM een rook-alert af als er sprake is van smog door fijnstof.

Het alert wordt per provincie bepaald. Het wordt uitgevaardigd als de helft van een provincie minimaal zes uur lang een verwachting heeft voor deze ongunstige weersomstandigheden. Afgelopen weekend gold het stook-alert voor de provincies Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Mensen worden opgeroepen gedurende de verwachte periode zo min mogelijk hout te stoken.

Het RIVM en het KNMI proberen dit stookseizoen uit of het stook-alert in deze vorm werkt. Bij ongunstige weersomstandigheden krijgen 9000 abonnees van het RIVM een e-mail. Naast particulieren zijn dat medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en de GGD, die de informatie publiekelijk kunnen verspreiden in hun regio.

Of het advies grootschalig wordt opgevolgd en of het effect sorteert, wordt na deze winter geëvalueerd op basis van reacties en informatie van de stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche.