Stoltenberg ruilt topfunctie Navo in voor Noorse centrale bank

Jens Stoltenberg (midden) in een vergadering van de Noord Atlantische Raad, geflankeerd door de Amerikaanse president Joe Biden, en de Belgische premier Alexander De Croo. Beeld BELGA

Stoltenberg is opgeleid als econoom. Hij diende tweemaal als premier van Noorwegen (2000-2001 en 2005-2013) en eerder ook als minister van Financiën. Tot eind van dit jaar neemt plaatsvervangend gouverneur, Ida Wolden Bache, die zijn belangrijkste concurrent was voor de baan, de leiding van de bank waar. Stoltenberg zal als bankgouverneur verantwoordelijk zijn voor de rentetarieven en het beheer van het enorme Noorse staatsfonds van omgerekend meer dan 1,1 biljoen euro. Dat is meer dan het dubbele van het eveneens goed gevulde Russische staatsfonds.

Assertiever

De Noor dient sinds 2014 als de politieke chef van de Navo. Hij werd het gezicht van een assertievere Navo die, na de Russische annexatie van de Krim en het begin van de oorlog in Oost-Oekraïne, het kernbeginsel van de alliantie – collectieve verdediging – moest afstoffen. De afgelopen jaren hamerde hij onophoudelijk op de beloften die Navo-lidstaten in 2014 in Wales deden om 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie te spenderen.

‘Een Navo-chef is nu eenmaal vaker secretaris dan generaal, dus een beetje grijs’, zegt diplomatiedeskundige Robert van de Roer over Stoltenberg. ‘Maar de grote verdienste van Jens Stoltenberg is dat hij de Navo bijeen heeft gehouden in de onzekere jaren onder Trump.’ Trump dacht er als president over om de stekker uit de alliantie te trekken, zeiden anonieme functionarissen in januari 2019 tegen The New York Times. Tegelijkertijd bleef er echter altijd grote steun voor de Navo onder zowel Republikeinen als Democraten, wat Trumps idee min of meer onuitvoerbaar maakte.

Stoltenbergs benoeming is in eigen land niet vrij van controverse. Van oppositiepartijen kwam kritiek omdat Stoltenberg een vriend is van de huidige Noorse premier, Jonas Gahr Stoere. Volgens oud-minister van Financiën Siv Jensen beschadigt Stoltenbergs benoeming daarom de geloofwaardigheid van de centrale bank. ‘Met zijn benoeming zal er sterke twijfel zijn over de onafhankelijkheid van de centrale bank’, schreef hij onlangs.

Staatsfonds

Voorstanders van de benoeming wijzen echter naar Stoltenbergs indrukwekkende loopbaan. Als premier zou Stoltenberg een van de bedenkers zijn geweest van de ongeschreven regel dat Noorse kabinetten maar zeer beperkt geld uit het staatsfonds (dat wordt gevuld met olie- en gasopbrengsten) halen.

Wie Stoltenberg bij de Navo gaat vervangen, is onbekend. De secretaris-generaal van de Navo is altijd een Europeaan en oud-leider van een lidstaat, terwijl de hoogste militair van het bondgenootschap altijd een Amerikaan is. Vorig jaar noemden de Britse Conservatieven Theresa May als goede kandidaat. Politico schreef dat het na zeventig jaar inderdaad tijd is voor de eerste vrouwelijke secretaris-generaal.

Sommige landen kijken in de richting van de oostelijke flank van de Navo, waar een aantal goede kandidaten zijn. Het zou tevens een signaal zijn aan Rusland, dat vindt dat de Navo zich uit de nieuwe lidstaten moet terugtrekken.