Stokt de daling van de huizenprijzen? Wel in deze zomer

Geïnteresseerden bekijken een te koop staande woning in Boven-Leeuwen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat stellen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster dinsdag op basis van hun prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland. De prijzen lagen in juli wel 0,5 procent hoger dan een maand eerder.

Het Nederlandse Financieel Stabiliteitscomité (FSC) maakt zich vooralsnog geen grote zorgen over een verdere prijsdaling of prijsstijging op de huizenmarkt. De risico’s van de huizenmarkt voor de financiële stabiliteit van Nederland zijn de afgelopen jaren ‘duidelijk kleiner’ geworden dan voor de financiële crisis van 2008, stelde het FSC maandag in zijn halfjaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer.

De gemiddelde financiële positie van Nederlandse huiseigenaren is de afgelopen jaren verbeterd, aldus het samenwerkingsverband van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën. Op de huizenmarkt is afkoeling zichtbaar, maar de prijsdaling wordt geremd door stijgende lonen en een beperkt aanbod van te-koopstaande huizen. Met andere woorden: een crash van de woningmarkt lijkt volgens dit verband van toezichthouders niet waarschijnlijk.

Stabiliteit van economie

Voor kandidaat-huizenkopers mag dat geen goed nieuws zijn, dat is het wel voor de stabiliteit van de nationale economie. Bij een zware prijsschok op de woningmarkt trekt de gemiddelde huiseigenaar doorgaans flink de broekriem aan, met grote gevolgen voor de rest van de economie.

Huizenkopers doen het vooralsnog rustig aan. In juli werden bijna 15 duizend woningtransacties geregistreerd door het Kadaster, het instituut dat de eigendom van woningen vastlegt. Dat is ruim 9 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn bijna 100 duizend woningen verkocht, ruim 7 procent minder dan in dezelfde periode van 2022.

De hoop op een verdere daling van de huizenprijzen was een van de factoren waardoor veel kopers de aankoop van een woning uitstellen, meent de NVM. Ook de hoop op een terugval van de hypotheekrente speelde daarbij een rol. Inmiddels schommelt de gemiddelde hypotheekrente al sinds eind vorig jaar rond 4,5 procent. De heimwee naar het historisch dieptepunt van circa 1,4 procent van twee jaar geleden is dus nog niet beloond.

Keuze is flink toegenomen

Mocht zowel huizenprijs als renteniveau stabiel blijken, dan komt een aantal kopers mogelijk alsnog over de brug. De keuze op de woningmarkt is voor hen inmiddels flink toegenomen. In de loop van 2022 is het koopaanbod bijna verdubbeld. Eind juni stonden er bijna 32 duizend woningen te koop. Dat is bijna 30 procent meer dan een jaar eerder.

De makelaars spraken begin juli al hoopvol van een ‘koopwoningmarkt die opveert’, na een jaar van dalende prijzen en verkopen. In de koopcontracten die in het tweede kwartaal werden ondertekend, stond een gemiddelde verkoopprijs van 410 duizend euro. Dat was flink minder dan de 448 duizend euro van een jaar eerder, maar ook meer dan de 394 duizend euro van het eerste kwartaal. De NVM gaf wel toe dat de kwartaalstijging vooral werd veroorzaakt doordat er meer duurdere huizen waren verkocht. Dat stuwt het gemiddelde omhoog.

De NVM-cijfers geven overigens een actueler beeld van de woningmarkt dan de prijsindex van CBS en Kadaster. De NVM baseert zich op ondertekende koopovereenkomsten. De overdracht van eigendom in het Kadaster vindt doorgaans twee à drie maanden later plaats. De CBS/Kadaster-cijfers over juli geven dus een beeld van over woningdeals die ruwweg in april en mei werden gesloten. Begin oktober publiceert de NVM zijn marktcijfers over de maanden juli, augustus en september.

