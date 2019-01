Stofexplosies rond hoogovens blijven doorgaan – weer dwangsom voor bedrijf dat vervuiling veroorzaakt

De hoogovens van Tata Steel, gezien vanuit Wijk aan Zee. De omgeving ondervindt overlast door stof. Beeld Sébastien van Malleghem

De provincie Noord-Holland verhoogde een week geleden de dwangsom voor het overtreden van de regels, in de hoop dat Harsco structurele maatregelen zou treffen om te voorkomen dat de omliggende dorpen met regelmaat onder een laagje stof bedekt worden. Uit de opgelegde dwangsom, die wordt bevestigd door woordvoerder van de Omgevingsdienst, blijkt het tegendeel.

De Omgevingsdienst is de instantie die namens de provincie toeziet op het naleven van de regels. Volgens de vergunning van Harsco mag het stof dat vrijkomt bij het afgieten van het zogeheten slak, een restproduct dat overblijft na het maken van staal, niet verder dan 2 meter komen. In de praktijk vliegt het vaak alle kanten op en komt het honderden meters verder terecht.

Daardoor hebben omliggende dorpen zoals Wijk aan Zee veel overlast. In het kustdorp bestaat al langer de vrees dat de uitstoot van het nabijgelegen Tata Steel de gezondheid schaadt. Naar aanleiding van deze ‘zwarte regen’ stuurden huisartsen uit het dorp een alarmerende brief naar het gemeentebestuur van Beverwijk, waaronder deze gemeenschap valt.

Onlangs onthulde de Volkskrant dat Harsco ruim twee jaar lang illegaal de grafietregens heeft uitgestoten. Het bedrijf bleek van 2014 tot begin 2016 zonder de vereiste omgevingsvergunning te hebben gewerkt. De verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Adnan Tekin, is hiervan pas na tweeënhalf jaar op de hoogte gebracht door de Omgevingsdienst. Waarom deze informatie geruime tijd niet is gedeeld met het provinciebestuur is onduidelijk.

De omstreden werkwijze van Harsco kwam afgelopen zomer opnieuw ter discussie te staan doordat de overlast voor met name Wijk aan Zee enorm toenam. In drie maanden tijd kreeg Harsco daarop van de Omgevingsdienst in totaal 30 dwangsommen opgelegd, voor een totaalbedrag van 150 duizend euro. Recentelijk besloot de provincie de dwangsom te verhogen van 5.000 naar 25 duizend euro per overtreding, in de hoop dat het bedrijf snel zou handelen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de situatie bij Tata/Harsco onderzoeken, zo werd onlangs door gedeputeerde Tekin bevestigd. Het is begonnen met vooronderzoeken naar de grafietregen bij Harsco.

Dat Harsco nu de nieuwe verhoogde dwangsom opgelegd heeft gekregen, betekent volgens een woordvoerder van Tata Steel niet dat het bedrijf lak heeft aan de regels. ‘Het is heel lastig om te voldoen aan de strakke vergunning, waarbij stof de grens van 2 meter niet mag overschrijden.’ Volgens haar zijn er maatregelen genomen en gaat het inmiddels een stuk beter. ‘Maar af en toe gaat het nog mis. Het bedrijf heeft tijd nodig, maar dat krijgt het niet.’ Een van de oplossingen die het bedrijf wil invoeren, is het bouwen van een hal waarin het afgieten van het slak moet plaatsvinden. Dat moet voorkomen dat de stofwolken alle kanten opwaaien.