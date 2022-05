Stockholm een baken voor gezond eten? Dan kent u de Zweedse hotdog- en taarttraditie nog niet

Het was tijd voor het jaarlijkse zomeruitje van het kinderdagverblijf. Op een vrijdag in mei zouden we met z’n allen naar een speeltuin en kinderboerderij gaan. Op de deur van de school hing naast de presentielijst nog een andere lijst die ouders moesten invullen. Het was een baklijst, waarop iedereen diende te noteren welke taart of anders baksel ze zouden meebrengen. De tussenstand: één worteltaart, twee bananentaarten, cupcakes, eenmaal chocoladebollen en een portie koekjes.

Dat was al een hele lijst. Was het nog wel nodig om er nog meer zoetigheid aan toe te voegen? ‘Je kunt ook iets kopen bij de bakker hoor’, zei een bevriende ouder toen hij mijn verbaasde blik zag. Maar de stilte die daarna viel kon maar één ding betekenen: bakken.

Voor onze komst naar Zweden had ik het idee dat de Zweden op voedselgebied al net zo progressief zouden zijn als op andere gebieden. Dat Stockholm een baken van gezond eten moest zijn, met suiker- en zoutarme gerechten, als het even kon vegetarisch.

Wist ik veel.

De Zweden hebben natuurlijk hun befaamde koffietraditie, fika. Daar hoort ook wat zoetigheid bij, zoals een kaneel- of (heel lekker) kardemombol. De fika is een bijkans heilige traditie op de Zweedse werkvloer. Zelfs in het bedrijfsleven snoept het koffieritueel dagelijks zo een half uur van de werktijd af.

Maar ik ontdekte dat de Zweedse liefde voor zoetigheid nog veel verder gaat. Zo vergezelde ik onze kinderen (4 en 6) onlangs op een verjaardagsfeestje. Het feestje duurde pakweg anderhalf uur en bestond vrijwel geheel uit eten. Eerst taart natuurlijk, daarna ijs, gevolgd door een hotdog, limonade en tenslotte een goedgevulde snoepzak, die door de kinderen volgens traditie vanachter een doek moest worden opgehengeld.

Een ander voorbeeld is de al genoemde hotdog. Deze korv met bröd, een flinke worst met een flinterdun wit broodje, gedrapeerd met gedroogde uitjes en mosterd of ketchup, is alomtegenwoordig in de Zweedse samenleving. Bij een willekeurige sociale activiteit – een ouderavond, een wandeling – toveren Zweden worstjes tevoorschijn. Deze gaan op de barbecue of ze worden aan een stokje gespietst en boven een vuurtje opgewarmd. Grillplekken zijn overal voorhanden, maar zeker in parken en in de buurt van speeltuinen. Tijdens de kennismakingsavond van het kinderdagverblijf, vorig jaar, bleek worstjes grillen de hoofdactiviteit.

Voor deze nationale snack hoeft het overigens niet Nederlands barbecueweer te zijn. Afgelopen winter waren we op een wandeling in een natuurgebied toen we op een open plek bij een bevroren meer – het was een graad of 10 onder nul – verschillende Zweedse families rondom een vuurtje zagen zitten, allen met een worstje boven het vuur. Ook onder aan de pistes in Zweedse skigebieden staat standaard een hete grill klaar.

Denk bij deze worstjes overigens niet aan ambachtelijk bereid, hoogkwalitatief slagersvlees. Nee, de gemiddelde Zweedse korv is prima vergelijkbaar met onze knakworstjes uit blik waarvan je nooit helemaal weet om wat voor vlees het gaat.

Maar behoudens de overdaad aan suiker en vet hebben de taart- en hotdogtradities veel voordelen, ontdekte ik tijdens het zomeruitje van het kinderdagverblijf. Zo bleken de Zweedse ouders allemaal behoorlijk goed te kunnen bakken. Daarnaast zorgde het bakken voor de groep – net als het samen grillen – voor een saamhorigheidsgevoel. Hoe leuk was het om mijn versgebakken chocoladekoekjes op de grote tafel te zetten en zo ook een bijdrage te leveren aan het schoolfeest.

Onze zoon waande zich ondertussen de koning te rijk tussen al die lekkernijen, want hij kreeg een groot bord mee om helemaal vol te laden met taart en koekjes. Nadat hij zijn hotdog ophad, dat sprak vanzelf.

Jeroen Visser is Volkskrant-correspondent in Scandinavië.