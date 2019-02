Stint wil met andere remmen, spiegels en stoeltje voor nieuwe schooljaar de weg weer op

Dinsdag trok Van Nieuwenhuizen de toelating van de Stint als bijzondere bromfiets formeel in. Daardoor kan de elektrische bolderkar in zijn huidige vorm definitief de weg niet meer op. Het ministerie werkt aan een nieuw toelatingskader, waarin is vastgelegd aan welke eisen de Stint moet voldoen om weer te kunnen rondrijden.

Honderden kinderdagverblijven maakten tot het ongeval in Oss gebruik van de karren, waarmee maximaal tien kinderen tegelijk vervoerd kunnen worden. De toedracht van dat ongeval, waarbij een Stint op een trein botste en vier kinderen omkwamen, wordt nog altijd onderzocht. Van Nieuwenhuizen uitte al wel forse kritiek op het bedrijf achter de Stint, dat een deel van de karretjes van een iets zwaardere motor zou hebben voorzien.

Remmen voor en achter, stoeltje en spiegels

In december deed TNO een reeks voorstellen om de Stint veiliger in gebruik te maken. Zo oppert het instituut om de Stint niet meer op de motor te laten remmen, maar remmen op de voor- en achterwielen aan te brengen. Ook krijgt de Stint waarschijnlijk een stoeltje en spiegels om het zicht van de bestuurder te verbeteren. Bij de ‘oude’ Stint staat de bestuurder achter op het karretje, met een bak vol kinderen of goederen voor zich.

De heruitgave van de Stint zal qua uiterlijk niet veel veranderen, maar technisch des te meer. ‘De motor, motorcontroller en voorwielophanging blijven behouden, voor de rest wordt alles anders’, vertelt eigenaar Edwin Renzen van Stintum telefonisch.

Zijn bedrijf zegt te zullen aanpassen wat nodig is om weer de weg op te kunnen. Hij wil daarbij meteen de EU-regelgeving volgen, om te voorkomen dat de Stint over een tijd opnieuw moet worden aangepast. Nog niet duidelijk is of de minimumleeftijd van de bestuurder naar 18 jaar wordt verhoogd en of een rijbewijs verplicht wordt gesteld.

Renzen rekent erop dat de Tweede Kamer nog deze maand het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen voorgelegd krijgt. In een e-mail aan zijn klanten noemt hij het aanpassen van de drieduizend karren ‘logistiek, technisch en financieel gezien een groot project’. Het stappenplan dat tot de terugkeer van de Stint moet leiden, behelst onder meer het terughalen en demonteren van oude Stints en het bestellen en monteren van nieuwe onderdelen. Cruciaal is daarbij ook de keuring door de RDW.