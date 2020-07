Stint-drama Oss blijft mysterie, bestuurder en kinderdagverblijf niet vervolgd

Het herdenkingsmonument voor de kinderen die overleden bij het Stint-ongeluk in Oss. Beeld ANP

Wat ging er mis met die Stint vol kinderen, die bijna twee jaar geleden op een spoorwegovergang in Oss terechtkwam?

Ondanks een indrukwekkende reeks onderzoeken van allerhande instanties zal die vraag vermoedelijk nooit worden beantwoord. Vrijdag maakte het Openbaar Ministerie bekend de vrouw die de elektrische bolderkar bestuurde niet langer als verdachte te zien. Ook het kinderdagverblijf valt volgens de officier van Justitie niets te verwijten. Alleen het strafrechtelijk onderzoek naar de fabrikant van de Stint loopt nog.

‘Teleurstellend en onbevredigend’, zegt Janine Kramer, officier van justitie van het Arrondissementsparket Oost-Brabant, dat onderzoek deed naar het verkeersongeluk. ‘De nabestaanden, de bestuurder en andere betrokkenen hoopten op een verklaring. Die gaat er niet komen.’

Vier doden

De roze Stint naderde op 20 september 2018 om even voor half negen in de ochtend een spoorwegovergang bij station Oss-West. De bellen rinkelden, maar het voertuig met zes kinderen aan boord minderde geen vaart, schoot onder de spoorbomen door, waar net een Intercity aan kwam denderen. Vier kinderen overleefden de botsing niet, een vijfde kind en de bestuurder raakten zwaar gewond.

Een maand na het ongeluk legde de bestuurder een uitgebreide verklaring af, zegt Kramer, waarin de vrouw vertelde wat ze allemaal geprobeerd had om de Stint te laten remmen. Getuigen en camerabeelden bevestigden haar verhaal: ze heeft uit alle macht en ‘met paniek in de ogen’ geprobeerd het voertuig tot stilstand te brengen. Van opzet of een menselijke fout lijkt geen sprake.

Ook technisch onderzoek, onder meer uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut, leverde geen duidelijkheid op, zegt de officier van justitie. Met de nuldraad en de gasveer, die bij andere Stints problemen hadden veroorzaakt, was niets mis geweest. De elektromagnetische straling rond de spoorwegovergang had vermoedelijk geen invloed op het functioneren van het voertuig. En ook het uitlezen van de boordcomputer bood geen aanknopingspunten. Er trad vlak voor het ongeval geen storing op.

Kramer: ‘We gaan ervan uit dat er iets gebeurd is waardoor de Stint onbestuurbaar raakte, waardoor het terugdraaien van de gashendel en het inknijpen van de rem geen effect hebben gehad. Maar wat dat geweest is, hebben we niet kunnen achterhalen.’

Schuldgevoel

Het OM besloot daarom de zaak tegen de bestuurder na bijna twee jaar onderzoek te seponeren. De vrouw is daarvan eerder deze week op de hoogte gesteld. ‘Ze is opgelucht dat ze niet vervolgd wordt’, zegt Kramer. ‘Maar ze voelt zich wel schuldig, omdat de kinderen op het moment van het ongeluk onder haar verantwoordelijkheid vielen. Dat schuldgevoel is wat ons betreft niet terecht.’

Tegelijkertijd zet het OM ook achter het strafrechtelijk onderzoek tegen kinderdagverblijf Okido een punt. Omdat de medewerker tijdens werktijd gewond raakte, onderzocht het Functioneel Parket of Okido iets te verwijten viel. Dat is niet het geval, oordeelt officier van Justitie Astrid Rijsdorp.

De Stint was door de minister goedgekeurd, dus het kinderdagverblijf mocht er – op dat moment – van uitgaan dat het een deugdelijk vervoermiddel was, zegt Rijsdorp. De medewerkers van het kinderdagverblijf kregen allemaal een instructie voordat ze met een Stint de weg op mochten. En Okido zette de drie Stints bij problemen langs de kant, waarna onderhoud werd uitgevoerd door de leverancier.

Incidenten

Opvallend is wel dat er tweemaal eerder een incident met een Stint plaatsvond bij Okido. Eind 2017 schoot een groene Stint – dus niet de roze van het ongeval – door bij het inparkeren. Daarbij sneuvelde een ruit. De eigenaar van Okido concludeerde op basis van camerabeelden dat het vermoedelijk geen technisch probleem maar een besturingsfout betrof, zegt Rijsdorp. ‘De fabrikant heeft daarna een extra rij-instructie gegeven.’

Het tweede incident betrof de blauwe Stint. Op de dag voor het spoordrama kwam het voertuig ‘in de buurt van het spoor’ stil te staan door problemen met de accu. Volgens Rijsdorp betekent dat echter niet dat Okido ‘redelijkerwijs had moeten weten dat de Stint een ondeugdelijk arbeidsmiddel was’, ook al kan stilstaan op de verkeerde plek net zo risicovol zijn als doorschieten op de verkeerde plek.

Blijft dus alleen nog over het onderzoek naar de fabrikant van de Stint. Daarin staat de vraag centraal of Stint Urban Mobility mogelijk bekend was met kwetsbaarheden van de elektrische bolderkar, of dat het bedrijf die kwetsbaarheden redelijkerwijs had moeten kennen. Justitie heeft daartoe de administratie en de correspondentie van het bedrijf in beslag laten nemen, maar het doorspitten daarvan is nog een hele klus, zegt officier van justitie Janine Kramer. ‘Het is heel veel en heel specialistisch werk.’

Directeur Edwin Renzen van Stint Urban Mobility toont zich verbaasd dat dat laatste onderzoek nog loopt. ‘Ze zeggen dat ze de oorzaak van het ongeluk niet kunnen vinden. Als je dat zegt, dan is het dossier toch gesloten? Ik begrijp niet wat ze dan bij ons nog denken te vinden.’

De ouders van de verongelukte kinderen zijn eerder deze week ook door het OM op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen. Het was een goede bijeenkomst, zegt Janine Kramer, waarop ze alle vragen waar ze nog mee rondliepen konden stellen. ‘En nu snakken ze naar rust.’