Stinkende, illegale bedrijfscontainers? Niemand in Utrecht is veilig voor afvalactivist Sjoerd de Boer

Sjoerd de Boer rolde verkeerd geplaatste containers desnoods naar het Utrechtse stadhuis om aandacht te vragen voor het afvalprobleem. Met succes: de gemeente kwam met nieuwe regels. Maar het betekent niet dat zijn strijd klaar is.

Wie met Sjoerd de Boer door de binnenstad van Utrecht loopt, bekijkt de openbare ruimte plots vanuit een heel ander perspectief. Hij wijst je op het reclamebord dat het trottoir verspert, op blindengeleidestroken waarop fietsen geparkeerd staan en vooral op afvalcontainers op plekken waar geen afvalcontainers horen te staan.

‘Kijk’, zegt hij bijvoorbeeld in de Lange Viestraat, waar elke minuut wel een bus voorbij raast. ‘Zie je die container daar, in die nis van dat leegstaande pand waar ooit de Rabobank zat? Die mag daar niet staan. Maar omdat hier weinig mensen wonen, doet niemand een melding. En omdat er er geen melding wordt gedaan, komen er geen handhavers. Die werken namelijk zaakgericht. Ze komen alleen in actie bij meldingen. Dat is krankzinnig, toch?’

De Boer (52) maakt zich al jaren druk over de staat waarin de Utrechtse binnenstad verkeert, en dan vooral waar het afval betreft. Daarbij boekt hij geregeld succes. Mede dankzij zijn verontwaardiging is er sinds deze zomer nieuwe regelgeving voor bedrijfsafval. En dat scheelt, zegt hij. Al blijft er genoeg om over ‘te mekkeren’, zoals hij het noemt.

Rotzooi op straat

Het afvalavontuur van Sjoerd de Boer begon een paar jaar geleden, toen hij hoorde dat er op een drukke hoek in de binnenstad een vestiging van de Spar zou komen. Dat vond hij direct een slecht idee, omdat zo’n supermarkt geregeld bevoorraad moet worden en bovendien veel afval produceert. Hij waarschuwde de gemeente, maar kon de komst van de winkel niet stoppen. ‘Vanaf dag één stond er rotzooi op straat.’

De Boer deed meldingen bij de gemeente, maar kreeg daarop niet de gewenste reactie. Daarom besloot hij foto’s van containers en zakken op Twitter te plaatsen. ‘Zondagavond half 8’, schreef hij in de zomer van 2019. ‘Weer staat er illegaal afval van de Spar en andere bedrijven rondom de Mariaplaats. Care to comment @GemeenteUtrecht?’

Niet veel later kwam er een ondergrondse container in de buurt van de supermarkt. ‘Toen was het wat mij betreft klaar’, zegt hij. ‘Ik had mijn punt gemaakt.’

Naar het stadhuis

Tot hij zich in het voorjaar van 2021 begon te ergeren aan de grote verrijdbare containers die soms dagenlang op de Viebrug in het centrum geparkeerd stonden. ‘Als coronamaatregel moesten de fietsen weg’, schreef hij in juni bij een foto van de brug op Twitter. ‘Stinkende bedrijfsafvalcontainers mogen natuurlijk wel.’

Er volgden meer foto’s, zoals die op 21 augustus, waarop te zien is dat de hele brug vol staat. ‘Handhaving weet ervan en kijkt weg’, noteerde De Boer, ‘want ze weten niet van wie de bedrijfsafvalcontainers zijn.’

Eind september was hij het zat. Hij kondigde op Twitter aan dat hij containers die ’s avonds de stoep blokkeerden voortaan hoogstpersoonlijk naar het stadhuis zou rollen. En dat deed hij.

Meer acties volgden. ‘Wie helpt vanavond mee bedrijfsafvalcontainers bij het stadhuis zetten?’ schreef hij op 24 januari 2022 op Twitter. Vier of vijf mensen reageerden. En ook twee handhavers meldden zich die avond op de aangekondigde plek. ‘Die vertelden me dat er geen regels waren voor bedrijfsafval’, zegt De Boer. ‘Daarom mochten ze ook niet handhaven. Dat is bizar, toch?’

Nog geen dwangsom

De gemeente Utrecht schetst desgevraagd een iets ander beeld. Er waren wel degelijk afspraken met bedrijven die het bedrijfsafval ophaalden, zegt een woordvoerder, maar die lagen vast in een privaatrechtelijk contract. Als de afspraken niet nageleefd werden, kon de gemeente er geen boa op afsturen, maar moest dit bij de rechter worden aangekaart.

Inmiddels liggen de regels vast in het zogeheten Verzameluitvoeringsbesluit. Daarin staat dat containers voorzien moeten zijn van een identificatiesticker, waardoor ze te herleiden zijn naar hun eigenaar. Ook meldt het document dat bedrijven in de Utrechtse binnenstad hun containers op dagen dat ze geleegd worden tussen middernacht en 17.00 uur buiten mogen zetten. Boa’s mogen deze regels handhaven.

Dat gebeurt sinds de zomer, al gaat het volgens de woordvoerder ‘om een traject waar tijd overheen moet gaan’. In totaal hebben nu 46 ondernemers een waarschuwingsbrief gekregen, zes kregen een tweede waarschuwing, twee daarvan een derde. Daarna volgt een dwangsom, maar die heeft nog geen ondernemer hoeven te betalen.

Het klopt overigens niet dat boa’s alleen op meldingen afkomen, zegt de woordvoerder. Eén avond in de week gaat een koppel handhavers zelf op zoek naar misstanden. Op de overige dagen werken ze wel zaakgericht.

Zonder sticker

De binnenstad is flink opgeknapt sinds die regels er zijn, zegt De Boer. Neem de Drakenburgstraat die de Neude met de Oudegracht verbindt. ‘Het was hier altijd een ongelooflijke teringbende.’ Dat valt nu mee, al staan er op deze maandagavond nog altijd een paar illegale kliko’s.

‘Kijk, deze heeft geen sticker’, zegt De Boer, terwijl hij de containers bestudeert. ‘En die dozen daar? Die mogen er ook niet staan. Woensdag wordt het oud papier pas opgehaald. Ze zijn van dat Griekse restaurant. Kijk maar, er zat olijfolie in.’

Ook elders in de stad gaat het nog niet altijd goed, zegt De Boer. Op de Jacobibrug stond onlangs nog een hele rij propvolle kliko’s zonder bedrijfssticker. ‘De gemeente zei dat ze niet wisten van wie die waren, maar dat is onzin. Het is altijd dezelfde ondernemer. Bovendien: ze kunnen toch onderzoek doen? Vuilniszakken van particulieren trekken ze ook open op zoek naar een adres. Het boeit ze gewoon niet.’