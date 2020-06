Stilte over hulp aan armste landen wekt woede Adviesraad

Jaap de Hoop Scheffer, oud secretaris-generaal van de NAVO en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Beeld Julius Schrank

De AIV bracht onlangs op verzoek van Kamer én kabinet onder grote haast een advies uit over de wereldwijde bestrijding van de gevolgen van de pandemie. De raad pleitte ervoor 1 miljard euro extra (en dus niet uit het bestaande budget voor ontwikkelingssamenwerking) beschikbaar te stellen voor de armste landen. Behalve medemenselijkheid dwingt ook het welbegrepen eigenbelang tot actie, meent de AIV. ‘Het voorkomen van een instortend Afrika is een groot eigenbelang van Nederland, en van Europa’, zei De Hoop Scheffer bij de presentatie.

Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking waarschuwde in april al voor ‘een stille ramp’ in Afrika als er geen extra inspanningen kwamen. Zij vond binnen haar eigen budget 100 miljoen om eerste noden te lenigen, maar na zeven weken heeft ze nog geen antwoord op het AIV-spoedadvies gegeven. In plaats daarvan kreeg de Kamer maandag een briefje dat het ‘niet haalbaar is gebleken’ op tijd voor het dinsdag geplande debat hierover te reageren.

Wrevel

Dat - en het afgelasten van het debat dinsdag door de coalitiepartijen, met steun van alleen PVV en Forum van Democratie - wekt de wrevel van De Hoop Scheffer. ‘In de ogen van het kabinet en de coalitie is het kennelijk geen spoedadvies. Sinds 11 mei is de grote stilte ingetreden. Dat doet geen recht aan de urgentie. We hebben onder grote druk dat advies uitgebracht en nu zie je het kabinet en de coalitie denken: nou, we komen er in augustus wel op terug.’

Het bevreemdt des te meer omdat premier Rutte al op 14 april, samen met Afrikaanse leiders, een open brief in de Financial Times ondertekende waarin de grote urgentie van dit probleem werd geschetst.

Het is echter Ruttes eigen VVD die de noodzaak niet ziet om extra geld uit te geven aan de armste landen in verband met de coronacrisis. Dat werd vorige week andermaal duidelijk tijdens overleg tussen minister Kaag en de Kamer. Bij die gelegenheid namen de drie andere coalitiepartijen een motie aan. Deze werd gesteund door de hele Kamer minus VVD, PVV, Forum en het lid Van Haga en spoort het kabinet aan het AIV-advies als ‘leidraad’ te gebruiken bij het kijken hoe er extra geld kan worden vrijgemaakt - en hoe kan worden voorkomen dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking zal dalen als gevolg van de coronacrisis.

Anne Kuik (CDA) zegt de irritatie van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken te begrijpen wat het uitblijven van een kabinetsreactie betreft. ‘Daar wacht het CDA ook op.’ Het heeft volgens haar geen zin Kaag tot een debat te dwingen als er nog geen kabinetsreactie ligt. Dat vindt ook Achraf Bouali (D66), die minister Kaag (ook D66) wat extra tijd gunt om de vorige week aangenomen motie uit te voeren. ‘Er wordt aan gewerkt.’

De Hoop Scheffer vindt het teleurstellend dat er nu ‘ergens op een rustige zondagmiddag in augustus’ een brief zal landen over deze urgente kwestie. ‘Als het zoveel spoed heeft, zou ik zeggen: dan ben je mans genoeg als Kamer om tegen Kaag te zeggen: wij willen morgen debatteren en we willen dus een kabinetsreactie. Als je het politiek belangrijk vindt, handel je zo.’