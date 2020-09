Stilletjes stijgt het aantal opnamen in het ziekenhuis

Een covid-19-patiënt wordt behandeld op de intensive care van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Beeld Getty Images

Ook vijftigers raken besmet

Tot nog toe was de zomerse uitbraak van covid-19 redelijk onschuldig, omdat vooral gezonde twintigers besmet raakten. En deze groep belandt zelden in het ziekenhuis. Maar door de aanhoudende stijging van het aantal positieve testen – in een week tijd kwamen er in totaal 8.265 meldingen bij – is er ook in andere leeftijdsgroepen sprake van een toename. Begin juli waren er bijvoorbeeld in een week tijd 79 besmette personen tussen de 50 en 60 jaar, in de eerste week van september 828, ruim tien keer zo veel. Bij alle leeftijdsgroepen worden er nu meer besmettingen gemeld dan enkele weken geleden. De stijging bij de twintigers sijpelt zo gestaag door naar oudere groepen. Alleen bij kinderen onder de tien is het aantal positieve tests nog steeds laag. Hoe ouder een besmette persoon, hoe vaker covid-19 leidt tot complicaties. Vanaf eind augustus is voor veertigers en vijftigers een duidelijke stijging te zien. Maar ook bij zestigers en zeventigers zijn er meer besmettingen. Voor tachtigers en negentigers is er ook een stijging te zien, maar is het patroon door de lage aantallen nog wat schoksgewijzer.

Met het aantal positieve testen gaat het ‘niet de goede kant op.’ aldus minister Hugo de Jonge dinsdag tegen NPO Radio 1​. ‘Het is zorgelijk. Dit betekent echt weer hoger dan gisteren, en gisteren was het al weer hoger dan daarvoor.’ De Jonge is in overleg met veiligheidsregio’s om te bepalen of extra maatregelen nodig zijn, maar noemde geen concrete plannen. Op 22 september komt de minister met voorstellen hoe regio’s maatregelen moeten nemen.

Daardoor stijgt nu ook het aantal opnamen

Tot nu toe zijn er nog maar 190 twintigers in het ziekenhuis beland, ondanks het grote aantal besmettingen in die leeftijdsgroep. Oudere personen met een covid-besmetting worden veel vaker worden opgenomen. Logischerwijs is dan ook een gestage toename te zien van het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis, nu ook ouderen weer meer besmet raken. Afgelopen week zijn er 275 nieuwe patiënten met coronasymptomen opgenomen in in het ziekenhuis, waarvan bij 157 covid-19 is vastgesteld, zo blijkt uit cijfers van de stichting Nice. Ter vergelijking: aan het begin van de zomer waren er slechts 48 nieuwe opnamen in een week tijd.

Deze gegevens van Nice zijn hoger dan het dagelijkse getal dat het RIVM naar buiten brengt. Door vertraging in de verwerking van cijfers bij de GGD (en doordat sommige cijfers niet goed worden bijgehouden) zijn deze RIVM-cijfers aanzienlijk lager. Maar ook bij het RIVM is wel een stijgende trend zichtbaar. Afgelopen week kwamen er 92 patiënten bij, waar dat de week daarvoor slechts 42 personen waren.

Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor ziekenhuizen zijn de cijfers van Nice actueler, vindt ook het RIVM. In hun weekrapport worden deze gegevens dan ook opgeschreven. Volgens de stichting Nice zijn er maandag zelfs 75 nieuwe patiënten opgenomen die waarschijnlijk covid-19 hebben, waarmee de ziekenhuisopnamen boven de zogeheten signaalwaarde van 40 komen. Dit aantal moet dienen als een soort alarmbel, zodat de overheid eventueel nieuwe maatregelen neemt.

De bezetting is beheersbaar, maar er zijn wel enkele verplaatsingen nodig

De stijging van het aantal opnamen vertaalt zich ook gestaag in een hogere bezetting in het ziekenhuis. Momenteel liggen er 53 patiënten op de intensive care en 187 personen op een gewone verpleegafdeling, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Veel meer dan begin augustus, toen er 22 personen op de ic lagen en 67 in een normaal ziekenhuisbed.

Maar echt grote problemen levert dat nog niet op voor de ziekenhuizen. In april waren er immers 1400 ic-bedden nodig om de instroom op te kunnen vangen. De lagere bezetting heeft uiteraard te maken met de nog altijd wel lagere instroom dan in maart. Daarnaast worden er iets meer jongeren opgenomen, omdat de besmettingen in deze leeftijdsgroep veel hoger zijn. Twintigers, maar ook dertigers, veertigers en vijftigers herstellen veel sneller van covid-19 dan de oudere leeftijdsgroepen. De artsen en verpleegkundigen hebben meer ervaring opgedaan met het behandelen van de ziekte, en weten beter welke medicatie kan helpen. Dit alles samen vertaalt zich in een kortere behandelduur, waardoor de bezetting minder hard oploopt dan de opnamen.

Niettemin neemt de drukte in het ziekenhuis wel toe. In acht dagen tijd is de bezetting van de bedden met 100 toegenomen, becijfert Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

‘In een enkele regio geeft de toegenomen bezetting aanleiding tot onderlinge spreiding van patiënten tussen ziekenhuizen,’ stelt Kuipers. De ziekenhuizen voelen zich dus weer genoodzaakt om covid-patiënten te verplaatsen, een methode die voor de laatste keer op grote schaal in april en mei nodig was.