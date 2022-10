Stikstofuitstoot verminderen met innovaties? Dit weten we ervan

Een emissiearme stalvloer bij een melkveehouderij. Beeld ANP / Arie Storm Fotografie

De vrijwillige beëindiging van bedrijven tegen een riante vergoeding of zelfs ronduit onteigenen. Betere prijzen voor boeren die biologisch vlees in de supermarkten brengen. Compensatie voor boeren die natuurbeheer uitvoeren. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk allemaal behoren tot het gereedschap dat Johan Remkes woensdag op tafel legt om de stikstofcrisis mee te bezweren. Zijn voorstellen komen na een zomer vol gesprekken met alle betrokkenen en moeten de politiek en de boeren weer op één lijn krijgen, zodat Nederland in 2030 de totale stikstofuitstoot (niet alleen uit de landbouw) heeft gehalveerd.

Daarom zal hij vrijwel zeker ook adviseren in te zetten op wat de boeren zien als de ultieme uitweg: (technologische) innovaties. In een stikstofplan uit mei vorig jaar stelden onder andere LTO Nederland en Natuurmonumenten voor om 64 procent van de stikstofreductie in de landbouw te behalen met ‘innovatieve stalsystemen, extensivering en managementmaatregelen’. Op die manier zou uitkoop – een gevoelige maatregel waar het Planbureau voor de Leefomgeving zijn twijfels over heeft – minder noodzakelijk worden.

Dat geluid klinkt al jaren. Landbouworganisaties lobbyden in de afgelopen decennia met succes voor miljoenen aan subsidies voor innovaties. Onderzoeksplatform Investico berekende vorig jaar dat het Rijk sinds 2009 580 miljoen euro uitgaf aan technieken die de stikstofuitstoot moeten beperken. De provincies Noord-Brabant, Utrecht en Limburg legden tussen 2015 en 2020 nog 180 miljoen bij. Van de overige provincies zijn geen cijfers bekend.

Die inzet op innovatie heeft in het verleden zijn vruchten afgeworpen. Tussen 1990 en 2010 groeide de veestapel met 17 procent, terwijl de ammoniakneerslag bijna halveerde, zo blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. ‘Dat kwam deels door technologische innovaties’, zegt stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden.

Stikstof en ammoniak, uitstoot en neerslag Het element stikstof is op zichzelf niet schadelijk voor de natuur, maar zodra het een verbinding aangaat met een ander element, ontstaan stoffen die boven een bepaald niveau wel schadelijk zijn. Ammoniak, een verbinding van stikstof en waterstof, is er daar een van. In de landbouw bestaat maar liefst 95 procent van de stikstofuitstoot uit ammoniak. Als beleidsmakers het hebben over stikstofreductie in de landbouw, kijken ze daarom vooral naar ammoniak die de veehouderij uitstoot. Wat uiteindelijk voor de natuur uitmaakt, is hoeveel stikstof er op de grond neerslaat, oftewel de depositie. Vee houden nabij natuurgebieden is relatief schadelijk, omdat ammoniak grotendeels dicht bij de bron neerslaat.

Ook met de innovaties krijgt de Nederlandse natuur nog steeds meer stikstof te verwerken dan ze aankan, en in de laatste jaren is de daling zelfs weer een stijging geworden. In 2020 sloeg ruim 12 procent meer ammoniak op de Nederlandse grond neer dan tien jaar eerder, zo blijkt uit luchtmetingen van het RIVM. Gek genoeg nam de uitstoot van ammoniak in de landbouw ‒ die het RIVM niet meet, maar berekent op basis van door boeren verstrekte, vaak foutieve gegevens ‒ in dezelfde periode met ruim 7 procent af.

Dat verschil tussen papier en werkelijkheid is de afgelopen jaren groter geworden, met de inzet op innovatieve technieken vermoedelijk als belangrijke oorzaak. ‘Bij iedere nieuwe technologie zie je dat de resultaten in de praktijk tegenvallen’, zegt Erisman.

Daarbij komt dat handhaving tekortschiet. Boeren krijgen hun vergunning voor bedrijfsuitbreiding zodra ze een luchtwasser of emissiearme stalvloer kopen, of zodra ze beweren hun koeien vaker de wei in te laten. Mogelijk vindt een eerste controle plaats, maar daarna komt de overheid nooit meer langs om te kijken of de boer zich blijvend aan de voorschriften houdt.

Daarnaast is de stikstofuitstoot maar een van de problemen waarmee de landbouw kampt. De problemen op het gebied van droogte, watervervuiling en uitstoot van broeikasgassen zouden volgens veel experts in samenhang met het stikstofprobleem aangepakt moeten worden. De technologische innovaties richten zich op de stikstofuitstoot.

Krimp van de veestapel draagt ook bij aan de oplossing van andere problemen, en lijkt daarom onvermijdelijk. Zeker in gebieden waar de emissie met meer dan de helft naar beneden moet, zal uitkoop van stoppende boeren, verplaatsing of overstappen naar duurzamere landbouw volgens Erisman nodig zijn. ‘In gebieden waar de doelstelling maar 10 of 20 procent reductie is, kan dat met alleen innovaties’, denkt hij. Maar dan moeten die wel doen wat ze beloven.

5 bekende technieken om stikstofuitstoot te beperken

1 | Minder eiwitrijk voedsel

Het was een van de eerste plannen van het kabinet-Rutte III om de stikstofuitstoot in de landbouw naar beneden te brengen: minder eiwitrijk voer serveren aan het vee. De gedachte erachter is simpel: die eiwitten bestaan voor een belangrijk deel uit stikstof, dus hoe minder van dat eiwit de dieren binnenkrijgen, hoe minder stikstof ze later uitscheiden.

Met name bij rundvee (verantwoordelijk voor 54 procent van de ammoniakuitstoot in de landbouw) is daarmee volgens veevoeronderzoeker Jan Dijkstra veel winst te behalen. Over het hele menu kunnen melkveehouders volgens hem 10 procent minder eiwit voeren zonder daling van de melkproductie. Dat zou een ammoniakreductie tot maximaal 15 procent kunnen opleveren. Dijkstra: ‘Het probleem is: hoe borg je dat? Elke melkveehouder moet zelf registreren wat voor voer hij geeft, maar dat is juridisch niet hard genoeg.’ Uit fraude met onder andere mest en kalveren blijkt dat sommige boeren andere gegevens doorgeven.

Toen voormalig minister van Landbouw Carola Schouten voorstelde een wettelijk maximum te stellen aan het eiwitgehalte in krachtvoer, hadden ook de boeren een bezwaar. Een wettelijk maximum zou het onmogelijk maken om jonge kalveren en drachtige koeien, die de eiwitten hard nodig hebben, iets extra’s te geven. De boeren wilden hun vee best minder eiwitrijk krachtvoer geven, mits ze maar uitzonderingen konden maken wanneer nodig. Dat maakt het nagenoeg onmogelijk om toe te zien op naleving van deze maatregel.

2 | Luchtwassers

Het woord spreekt voor zich: een luchtwasser is een apparaat dat de lucht in een stal ‘wast’, zodat ammoniak, geur en fijnstof niet in de buitenlucht terechtkomen. Dat doen ze bijzonder effectief: afhankelijk van het type ‒ biologisch, chemisch of een combinatie ‒ kan een luchtwasser volgens het RIVM 70 tot 95 procent van de ammoniak uit de stal filteren.

Maar in 2018 bleek uit een steekproef van Wageningen University & Research (WUR) op 48 varkensbedrijven dat combiluchtwassers, goed voor ongeveer 45 procent van de geïnstalleerde systemen, niet zoals verwacht 85 procent van de ammoniak filteren, maar slechts 59 procent. Later dat jaar gaf bijna de helft van de varkenshouders die voorheen zo’n combiluchtwasser hadden, nu ineens op over een biologische luchtwasser te beschikken, waarvoor het RIVM nog wel met een reductie van 85 procent rekent. Wageningse onderzoekers noemden het ‘onwaarschijnlijk’ dat zij allemaal binnen een jaar een nieuw systeem hadden geïnstalleerd.

Ook een onderzoek van de provincie Overijssel schept twijfel over de torenhoge ammoniakreductie die de luchtwassers beloven. Zelfs na een voorlichtingscampagne over het gebruik van de luchtwassers bleef het aandeel van de apparaten dat naar behoren werkt, steken op een schamele 12 procent.

De provincie wijt de teleurstellende effectiviteit van luchtwassers aan een combinatie van ingewikkelde bediening en gebrek aan aandacht vanuit de boeren.

3 | Emissiearme stalvloeren

Ammoniak ontstaat wanneer de poep en plas van vee met elkaar in aanraking komen. Dat is precies wat emissiearme stalvloeren met een combinatie van gleuven, gootjes, flappen, schuiven en mestrobots voorkomen. In theorie althans.

In de praktijk klagen boeren over mestrobots en -schuiven, die de poep vooral over de stalvloer uitsmeren, waardoor de flappen verstopt raken en er uiteindelijk juist meer ammoniak ontstaat. ‘Als je niet regelmatig genoeg schuift, of als de schuiven versleten zijn, bereik je een tegengesteld effect’, vertelt landbouwingenieur Karin Groenestein (WUR).

Groenestein en collega’s concludeerden dat emissiearme stalsystemen voor koeien niet aantoonbaar tot minder ammoniakuitstoot leiden dan gebruikelijke stalvloeren. Emissiearme varkensstallen filteren niet 29 tot 72 procent ammoniak, maar 0 tot 48 procent. Bij emissiearme kippenstallen ligt de ammoniakwinst niet tussen de 25 en 89 procent, maar tussen 0 en 78 procent. Van twee veelgebruikte typen emissiearme vloeren bevestigde de Raad van State onlangs dat het onzeker is of ze inderdaad tot minder ammoniakuitstoot leiden.

‘Er is meer bewustwording nodig onder boeren over hoe ze deze systemen moeten gebruiken’, denkt Groenestein. ‘Het is ook lastig: ammoniak is een stof die je niet kunt zien. Zonder meters in de stal weet je dus niet of je het goed doet of niet.’

4 | Mest verdunnen

Niet alleen in de stal, ook in weilanden en op akkers kan ammoniak vrijkomen, met name bij het uitrijden van mest. ‘Op biologische melkveebedrijven is het aandeel veldemissies meer dan de helft’, legt landbouwonderzoeker Gerard Migchels (WUR) uit. ‘Op intensieve melkveebedrijven (waar de dieren vaak binnen blijven, red.) zijn meer dan de helft van de emissies juist stalemissies.’

Uit praktijkonderzoek van Migchels en collega’s blijkt dat boeren op klei- en veengrond (respectievelijk 45 en 9 procent van het Nederlandse landbouwareaal) zo’n 35 procent van die veldemissies kunnen voorkomen door mest voor het uitrijden te verdunnen met water. Op zandgrond (44 procent van het areaal) observeerden de onderzoekers geen duidelijk verschil na het verdunnen van mest.

Sinds 2019 is het uitrijden van onverdunde mest met een sleepvoetbemester, die de mest niet in maar op de grond aanbrengt, op klei en veen verboden. Boeren mogen alleen nog verdunde mest uitrijden of een zodebemester gebruiken, die de mest in sleufjes in de grond aanbrengt. De overheid handhaaft die regel echter nauwelijks.

Mest verdunnen is in principe op klei- en veengrond dus een veelbelovende maatregel, maar de handhaving is nog niet in kannen en kruiken. Migchels: ‘Veel van het uitrijden wordt gedaan door loonwerkers, die flowmeters hebben. Daarmee houden ze bij hoeveel mest ze verpompen en hoeveel water ze erbij doen. Je zou kunnen handhaven op basis van die gegevens. Maar voor boeren die zelf hun mest uitrijden, is zo’n flowmeter erg duur. ’

5 | Koeien vaker de wei in

Bij 17 procent van de melkveebedrijven staan de koeien het hele jaar door op stal. Maar een koe die altijd in de stal blijft, poept en plast op dezelfde plek. En juist dan ontstaat ammoniak. De oplossing lijkt simpel: laat de koeien buiten lopen. Dan doen ze hun behoefte telkens op een andere plek, en komt er minder ammoniak vrij.

Als boeren hun koeien 720 uur per jaar (de norm voor een 'weidepremie’ op de melkprijs) buiten laten lopen, levert dat volgens onderzoek van de WUR een emissiereductie op van 5 procent. Het vorige kabinet overwoog daarom al om subsidies uit te reiken voor meer beweiding van koeien.

Het is alleen niet gemakkelijk te controleren precies hoeveel uren per jaar koeien buiten staan. Ook hier hebben boeren dus enige ruimte om voordelige cijfers door te geven. In theorie zou de overheid op basis van de hoeveelheden ingekocht veevoer en de melkproductie kunnen uitrekenen hoeveel gras de koeien hebben gegeten, en daarmee hoe lang ze buiten hebben gestaan. ‘Maar die formule gaat ervan uit dat koeien de hele tijd gras eten wanneer ze buiten staan’, zegt Migchels. ‘Een ander veelbelovend idee is een CO2-meter in de stal.’

Bij al dat soort meetapparatuur zijn certificering en afspraken over het delen van data volgens stikstofhoogleraar Erisman essentieel. ‘Fraude blijft altijd wel mogelijk, maar je moet het minimaliseren.’