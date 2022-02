Stikstofstrijd in de rechtbank: zitten duizenden veehouders zonder de juiste vergunning?

Een loonwerker rijdt met een tractor over het land om mest in de bodem te injecteren. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Erik Kamphuis, melkveehouder te Hardenberg, begrijpt er deze maandag helemaal niets van. Hij heeft zich altijd aan de regels gehouden, zegt hij, en toch zit hij nu weer bij de rechter. Samen met boer Grolleman uit Heeten, boerin Pelleboer uit Mastenbroek en vertegenwoordigers van melkveehouderij Kippers uit Witharen. Botte pech voor hen, want de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft hun boerenbedrijven er willekeurig uitgepikt als voorbeeldcases in een marathonproces tegen de provincie Overijssel.

Het megaproces draait – uiteraard – om stikstof. Het gaat over het ontbreken van natuurvergunningen bij zo’n dertig Overijsselse veehouderijen. Zes zittingsdagen heeft de rechtbank in Zwolle voor de zaak uitgetrokken. En dit is nog maar het topje van de ijsberg: de juristen van MOB hebben in het hele land tientallen rechtszaken lopen om overheden (meestal provincies) te dwingen tot adequate natuurbescherming. De meeste grijpen terug op een baanbrekend arrest uit mei 2019 van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Die uitspraak verplicht overheden de schadelijke stikstofneerslag in Nederlandse natuurgebieden aantoonbaar te verminderen, voordat provincies en gemeenten nieuwe economische activiteiten die stikstof uitstoten mogen toestaan.

De overheid leeft het stikstofarrest slecht na, vindt de milieuorganisatie. Bijna drie jaar na het arrest heeft het kabinet amper concrete maatregelen genomen die de stikstofuitstoot daadwerkelijk verminderen. Sterker, het Rijk, provincies en gemeenten zoeken juist overal de wettelijke grenzen op om maar zo veel mogelijk te kunnen bouwen en stikstof-producerende bedrijven, waaronder biomassacentrales en veehouderijen, te kunnen ontzien. Een groot deel van de stikstofrechtszaken die MOB heeft aangespannen, gaat over het gedogen van illegale – want niet-vergunde – uitbreidingen van veehouderijen, de omstreden handel in ‘stikstofuitstootrechten’ en de kwestieuze effectiviteit van technische hulpmiddelen die de emissies van veestallen moeten verlagen.

Tweede stikstofuitspraak

De rechtszaak in Zwolle die Kamphuis en de andere veehouders bijwonen, gaat echter over iets anders. De Raad van State deed in mei 2019 namelijk nog een tweede stikstofuitspraak. Dat arrest, dat een beetje is ondergesneeuwd, bepaalt dat melkveehouderijen een natuurvergunning moeten hebben voor het uitrijden van drijfmest over hun land en voor het beweiden van hun koeien.

Bij het bemesten en beweiden van landbouwpercelen komt stikstof vrij en die emissies moeten integraal worden meegewogen bij het beoordelen van vergunningaanvragen door veehouderijen, aldus de Raad van State. Het gaat niet om klein bier: beweiden en (vooral) bemesten veroorzaken ongeveer 25 tot 30 procent van de totale stikstofemissies van de melkveehouderij. Het effect van die emissies op nabijgelegen natuurgebieden is dus niet per se verwaarloosbaar. Daarom dient ook die uitstoot op zijn minst gecompenseerd te worden voordat een provincie toestemming verleent voor de uitbreiding van een veehouderij.

Ook dit wat onbekende stikstofarrest heeft potentieel grote gevolgen, want geen enkele Nederlandse melkveehouderij beschikt over een natuurvergunning voor bemesten en beweiden. De rijksoverheid stelt alleen een natuurvergunning voor stalemissies verplicht, waarbij een groot deel van de ammoniakuitstoot dus buiten beschouwing blijft. Volgens milieuorganisatie MOB geeft de overheid daarmee al jarenlang ‘halve’ of ‘onvolledige’ natuurvergunningen af. De Raad van State heeft MOB hierin gelijk gegeven. Duizenden melkveehouders moeten nu eigenlijk een nieuwe natuurvergunning aanvragen die wél rekening houdt met de stikstofuitstoot die buiten de stal plaatsvindt.

Alleen weigeren de provincies, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de vergunningsregels, categorisch het Raad van State-arrest na te leven. Daarvoor voeren ze diverse redenen aan. Ten eerste zou handhaven onevenredig hard uitpakken voor de boeren, die er immers op vertrouwden dat ze geen vergunning nodig hadden voor bemesten en beweiden. Dat had de overheid tot mei 2019 steeds verkondigd.

Bovendien, zegt gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel, ‘werken de provincies samen met het kabinet aan een degelijk plan om de stikstofuitstoot fors terug te dringen’. ‘We doen als provincie al veel aan natuurbescherming en zijn druk bezig met de provinciale uitwerking van het landelijk stikstofbeleid. Het nieuwe kabinet heeft daar 25 miljard euro voor uitgetrokken. Dat beleid zal op korte termijn resultaat opleveren.’ In die context, wil hij maar zeggen, is het niet fair om willekeurige boeren als Kamphuis en Grolleman lastig te vallen met dwangbevelen. Het stikstofprobleem wordt binnenkort immers toch wel opgelost.

Van rechter naar rechter

Maar dat beweert het openbaar bestuur al twintig jaar, brengt Valentijn Wösten daar tegenin. Wösten is advocaat van MOB. ‘Het niet handhaven van de milieuwetgeving is in Nederland gewoon de norm’, moppert hij. ‘Overheden rechtvaardigen dat met een verwijzing naar toekomstige maatregelen die tot voldoende stikstofreductie zullen leiden. Maar dat gebeurt vervolgens almaar niet.’ Gedeputeerde De Bree kan desgevraagd geen voorbeeld noemen waarin Overijssel wél heeft opgetreden tegen een veehouderij zonder (toereikende) natuurvergunning.

Al sinds 2012 levert Wösten strijd met provincies over de ontbrekende natuurvergunningen voor bemesten en beweiden. Rechtszaak na rechtszaak wint hij, maar het Nederlandse bestuursrecht biedt overheden eindeloos mogelijkheden om onwelgevallige vonnissen naast zich neer te leggen. Mogelijkheden die de provincies dankbaar aangrijpen om tijd te rekken en het politiek gemotiveerde beleid van ‘niets doen’ onverstoorbaar voort te zetten. Politiek gemotiveerd, omdat wethouders en gedeputeerden economische belangen over het algemeen belangrijker vinden dan natuurbelangen.

Wöstens slepende juridische gevecht met de provincie Limburg illustreert dit. In 2012 en 2014 diende hij bij de provincie drie handhavingsverzoeken in vanwege het ontbreken van ‘bemesten en beweiden’-vergunningen. De provincie wees die verzoeken medio 2014 af. Wösten tekende beroep aan bij de Raad van State, die het Limburgse niet-handhavingsbesluit begin 2015 vernietigde. Het Limburgse provinciebestuur nam in juli 2015 een nieuw gedoogbesluit, met een iets andere motivering. Wösten stapte namens MOB weer naar de Raad van State. Die rechtsgang resulteerde in 2019 in het eerder genoemde, tweede stikstofarrest over bemesten en beweiden. Weer werd MOB in het gelijk gesteld.

Maar de bestuursrechter kan overheden slechts in een beperkt aantal gevallen dwingen een specifiek besluit te nemen (in dit geval: handhaven). Dus ook dit keer kon de Raad van State de provincie alleen opdragen een nieuw besluit te nemen, ‘met inachtneming van dit arrest’. Limburg besloot desondanks opnieuw de vergunningsplicht niet te handhaven, dit keer op grond van wéér een ander argument. Dus ging Wösten weer naar de rechter. De rechtbank in Roermond gaf hem in november 2020 opnieuw gelijk: Limburg moest voor de zoveelste keer een nieuw besluit nemen op het handhavingsverzoek van MOB. Limburg wikte en beschikte voor de vierde maal dat handhaven niet nodig is.

Afgelopen dinsdag vervoegde Wösten zich bij de Roermondse rechtbank om ook dát besluit weer aan te vechten. ‘Die zitting was precies tien jaar nadat ik mijn eerste handhavingsverzoek had ingediend. Meer dan tien jaar procederen om je recht te halen, mag je dat realistisch gezien van iemand vragen? In het bestuursrecht vecht je als rechtszoekende als David tegen Goliath. Veel advocaten beginnen daarom niet eens meer aan bestuursrechtzaken. Maar ik ben een volhouder.’

‘De boeren zijn de dupe’

Hans Besselink, de advocaat van de provincie Overijssel, blijkt in zittingzaal 8 van de Zwolse rechtbank al even onwrikbaar op zijn standpunt staan. Hij stelt dat de vier door MOB geselecteerde veehouders geen nieuwe natuurvergunning nodig hebben, omdat hun bemestings- en beweidingsgedrag nog precies hetzelfde is als in het referentiejaar 1994. Omdat de Europese natuurbeschermingswet pas daarna van kracht werd, is er volgens de advocaat sprake van een bestaande situatie onder oud Nederlands recht. Alleen veehouders die na 1994 hun bedrijfsvoering hebben aangepast moeten een nieuwe natuurvergunning aanvragen, inclusief nieuwe stikstofberekeningen. Dat geldt volgens hem dus niet voor deze vier veehouders.

Hij wijst de rechters er ook op dat de gemiddelde stikstofemissies van bemesten en beweiden de laatste decennia aanzienlijk zijn afgenomen. Dit als gevolg van verbeterde uitrijtechnieken (mest injecteren) en het aanscherpen van wettelijke normen. Ook op grond daarvan mag de provincie er volgens hem voetstoots van uitgaan dat de ammoniakuitstoot buiten de veestal na 1994 niet is toegenomen.

Wösten zegt tegen de rechters dat MOB er niet op uit is veehouderijen te sluiten, maar de aanwezige boeren en hun beroepsgenoten juist rechtszekerheid wil bieden. ‘Zij worden de dupe van het feit dat de provincie hen niet in staat stelt een volledige, dus juridisch houdbare, natuurvergunning aan te vragen. Het is dus niet de provincie, maar MOB die opkomt voor het boerenbelang. Het is jammer dat ze dat niet inzien.’

Melkveehouder Kamphuis en zijn lotgenoten kunnen het betoog van Wösten niet volgen. Hun koene ridder is hij in elk geval niet. ‘MOB wil dat alle boeren in Nederland verdwijnen’, zegt de bewoner van het Vechtdal. Het proefproces, waar hij sinds 2018 in verwikkeld is, gaat hem niet in de koude kleren zitten. ‘Het hele land moet leeg geveegd worden als het aan die Wösten ligt. Ik begrijp werkelijk niet waar dit proces over gaat. Er ís helemaal geen stikstofprobleem.’

Voor de ingang van de rechtbank heeft een lokale boer als steunbetuiging een groene tractor geparkeerd. Met voorop een protestbord: ‘Wanneer onrecht wet wordt, is weerstand een recht.’