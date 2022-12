Stikstofruimte is handel. Hoe werkt het? En wat schiet de natuur ermee op?

Woonboerderij in de omgeving van Schiphol. Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

Hoe werkt het?

Boeren hebben een natuurvergunning voor het uitvoeren van activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Toen de hoogste bestuursrechter in 2019 een streep zette door het stikstofbeleid, dreigde Nederland op slot te gaan: voordat er meer kon worden gebouwd of geboerd, moest worden gegarandeerd dat kwetsbare natuurgebieden niet verder zouden worden belast met stikstofneerslag, oordeelde de rechter. In de meeste gevallen kon dat niet.

Het geitenpaadje: het verhandelen van stikstofruimte. Daarbij betaalt de ene partij de andere partij om haar vergunning te laten intrekken. De koper vraagt vervolgens vervolgens zelf een vergunning aan, waarmee hij kan bouwen, boeren of vliegen.

Volgens RTL Nieuws spendeerde de Schiphol Group, waartoe Schiphol en Lelystad Airport behoren, de afgelopen maanden op die manier zo’n 16 miljoen euro. Het grootste deel werd besteed aan het opkopen van hele boerenbedrijven inclusief grond, een kleiner deel aan het opkopen van alleen de stikstofruimte.

Helpt de stikstofhandel om stikstofuitstoot terug te dringen?

Volgens voorstanders van de handel in stikstofruimte – ook wel ‘extern salderen’ genoemd – komt die handel per definitie ten goede aan de natuur. Bij iedere verkoop van een vergunning vervalt namelijk verplicht 30 procent van de stikstofruimte die de koper kan gebruiken.

Maar veel vergunningen lagen te verstoffen in een la, en zijn er veel boeren met ‘latente ruimte’: stikstofruimte die ze niet gebruiken. Die ‘slapende’ stikstofrechten worden nu ook verkocht, waardoor de stikstofuitstoot per saldo mogelijk juist toeneemt.

Daarom zette de rechter eerder een streep door de vergunning van de Amercentrale in Geertruidenberg. Het verwerken van oude rechten in nieuwe vergunningen mag alleen als kan worden aangetoond dat ‘andere passende maatregelen’ een daling van de stikstofdepositie bewerkstelligen. Het is maar de vraag of alle kopers die zich nu op de markt melden zulke maatregelen zullen nemen, én een rechter daarvan kunnen overtuigen.

De handel zou dus juist kunnen leiden tot een hogere stikstofuitstoot. Mag het dan eigenlijk wel?

Niemand die het precies weet. Sterker nog: ‘stikstofrechten’ bestaan juridisch gezien niet. Of je stikstofruimte uit een natuurvergunning kunt verhandelen, is dan ook onduidelijk, zegt Raoul Beunen, universitair hoofddocent aan de Open Universiteit en deskundige op gebied van stikstofbeleid.

‘Je krijgt nu de lastige situatie waarin activiteiten die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben – het openen van Lelystad Airport en een veehouderijbedrijf – aan elkaar worden gekoppeld’, zegt Beunen. ‘Juridisch is dat schimmig’.

Onduidelijkheid alom, beaamt agrarisch adviseur en stikstofmakelaar Addy Ruitenbeek, oprichter van een van de ruim twintig online-stikstofmarktplaatsen die Nederland inmiddels telt. ‘Maar ik ga ervan uit dat als overheidspartijen zelf ook stikstofruimte kopen, het wel degelijk goed zit.’ Zo hielp Ruitenbeek Rijkswaterstaat met het opkopen van boerderijen in Gelderland en Utrecht om de Ring Utrecht te kunnen verbeteren.

Kan de gewone Nederlander er ook wat aan verdienen?

Die vraag krijgt Ruitenbeek vaker van beleggrage Nederlanders. Het antwoord: nee. ‘Zo’n vergunning is geen pak suiker dat je op een plank kunt leggen voor als de nood hoog wordt’.

Als een koper een boer betaalt om diens vergunning te laten intrekken, moet de koper namelijk wel een vergunning voor een ander project aanvragen. Geen goudmijn voor beleggers en hedgefunds dus.

Hoe ziet de toekomst van de handel eruit?

De Tweede Kamer wil dat het kabinet ervoor zorgt dat partijen als Schiphol stoppen met de handel, zodat het kabinet zelf kan bepalen waar de schaarse ruimte voor wordt gebruikt. Ook het ministerie van Landbouw is ongelukkig met de stikstofhandel.

Maar politiek Den Haag moet niet zo miezemuizen, vindt stikstofmakelaar Ruitenbeek. ‘Tientallen boeren die vrijwillig willen stoppen, wachten al een jaar op de ‘woest aantrekkelijke uitkoopregeling’ die de minister beloofde, maar intussen duurt het eindeloos’.

Ook bij de provinciale opkoopregeling loopt het in de meeste gevallen nog geen storm (zie grafiek voor een recent overzicht). ‘Dan zegt de markt: dan doen we het zelf, tegen een nette vergoeding’, aldus Ruitenbeek.

Veel kan het ministerie daar niet tegen beginnen: het kan niet bepalen met wie een stoppende boer zaken doet. Wel onderzoekt het ministerie of het de handel dusdanig mag reguleren dat die alleen wordt opengesteld voor specifieke projecten.