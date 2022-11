Stikstofdossier blijft politiek verdelen, ook wrijving binnen coalitie door hard standpunt D66

Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, en landbouwminister Piet Adema voor aanvang van het stikstofdebat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Soms vallen onderlinge meningsverschillen plotseling weg als mensen een grote crisis doormaken die ze alleen samen te lijf kunnen gaan. Wie hoopte dat het afschieten van de stikstofvrijstelling voor bouwwerkzaamheden saamhorigheid in de politiek zou kweken, kwam donderdag bedrogen uit. Tijdens het plenaire debat over de stikstofcrisis zijn de politieke tegenstellingen even scherp als altijd.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat het kabinet de stikstofaanpak moet aanscherpen naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak. Hij leest in het vonnis van de bestuursrechter duidelijke kritiek dat het kabinetsbeleid te weinig garanties biedt op daadwerkelijke stikstofreductie. ‘We moeten dus verder gaan dan de vrijblijvende aanpak waarvoor we tot nu toe hebben gekozen’, zegt de landbouwwoordvoerder tegen zijn collega’s. Hij vraagt of het kabinet bereid is om piekbelasters (bedrijven, meest veehouderijen, die veel stikstof over natuurgebieden doen neerdalen) te onteigenen als ze zich niet binnen een jaar vrijwillig laten uitkopen.

Dan snelt coalitiegenoot Thom van Campen (VVD) naar de interruptiemicrofoon. Of De Groot wel beseft dat hij met dit voorstel ‘niet alleen afstand neemt van het coalitieakkoord, maar ook van het Remkes-advies’. De stikstofruimte die vrijkomt door het uitkopen van piekbelasters moet van Remkes en het coalitieakkoord namelijk gebruikt worden om boeren zonder natuurvergunning te legaliseren. Onteigening is onder die voorwaarde helemaal geen optie, stelt Van Campen, want dat kan juridisch gezien niet. De Groot houdt vol: ‘Maar een deadline helpt wel om de gewenste snelheid te bereiken, zeker als die gepaard gaat met een goudgerande uitkoopregeling, We hebben als politiek te doen wat nodig is. De essentie van de uitspraak is dat het huidige beleid te veel steunt op vrijwillige medewerking van boeren.’

Eindeloos proces

PVV’er Alexander Kops constateert gretig dat ‘het niet zo lekker loopt in de coalitie en dat is goed nieuws’. Het pleidooi van D66 om het stikstofbeleid te voorzien van een harde stok achter de deur, om te waarborgen dat er binnen enkele jaren resultaten worden geboekt, valt ook in dorre aarde bij coalitiegenoten CDA en ChristenUnie. Derk Boswijk (CDA) en Pieter Grinwis (CU) hebben het afgelopen jaar zoveel wanhopige boeren in de ogen gekeken dat ze van dwangmaatregelen niets willen weten. Waar Van Campen onteigening als allerlaatste redmiddel niet helemaal uitsluit (‘maar zover zijn we nog lang niet’), vinden Boswijk en Grinwis dat elke maatregel voortaan in goed overleg met de boeren tot stand moet komen.

De Groot vindt dat een mooi streven, maar vreest dat dit een eindeloos proces wordt. ‘Een landbouwakkoord kan niet betekenen dat we blijven doorpraten totdat de landbouw akkoord is.’ De D66’er verwijst naar de nieuwe klimaatanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarin staat dat veel afspraken die in 2018 aan de Klimaattafels met voorzitter Ed Nijpels zijn gemaakt, nog steeds niet zijn uitgevoerd. ‘Welke stok heeft de minister van Natuur en Stikstof achter de deur om ervoor te zorgen dat afspraken met boeren ook worden nagekomen?’, vraagt hij.

Politieke standpunten

De politieke standpunten van de oppositie zijn al even onwrikbaar en voorspelbaar als voorheen. De linkse oppositiefracties GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren schieten De Groot te hulp. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver kondigt aan dat hij samen met de PvdA een wetsvoorstel wil indienen dat de rijksoverheid de mogelijkheid geeft boeren niet alleen te onteigenen, maar ook hun natuurvergunning in te trekken. De landsadvocaat heeft die laatste mogelijkheid al eens geopperd als snellere en goedkoper dwangmiddel dan onteigening. ‘Het intrekken van vergunningen zal uiteindelijk in de gereedschapskist moeten’, stelt Klaver. ‘Anders staan we hier over drie jaar weer en geef ik jullie op een briefje dat de Raad van State het beleid weer heeft afgeserveerd.’

De rechtse fracties BBB, JA21, FvD, BVNL en PVV herhalen in verschillende gradaties hun gebruikelijke litanie: er is geen stikstofprobleem en voor zover dat er is, heeft het kabinet dat zelf gecreëerd. PVV-woordvoerder Kops formuleert dat zo: ‘Nederland heeft geen stikstofprobleem. Boeren eruit, migranten erin en dat allemaal onder het mom van stikstof. De EU-regels zijn het probleem. Wees voor de verandering eens niet het braafste jongetje van de klas, maar ga naar Brussel en sla daar met de vuist op tafel. Dreig desnoods alles te vetoën, zodat wij ons niet meer aan die vreselijke EU-regels hoeven te houden.’

Caroline van der Plas en Wybren van Haga (BVNL) kondigen al aan het begin van het debat aan dat ze een motie van wantrouwen zullen indienen tegen minister Christianne van der Wal (VVD, Natuur en Stikstof). Van der Plas vindt dat de nieuwe landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) de portefeuille van Van der Wal er prima bij kan doen. Hij heeft deze week immers, net als eerder CDA-minister Hoekstra, gezegd dat halvering van de stikstofuitstoot in 2030 – het doel uit het coalitieakkoord – geen dogma moet zijn. Tjeerd de Groot wil dat Adema die woorden terugneemt, maar dat heeft hij tot nu toe geweigerd.