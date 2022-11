Stikstofchaos: Gelderse Staten verbolgen over niet nagekomen afspraken van het Rijk

Boerenechtpaar Krol in hun verlaten koeienstal in Weert. Het boerenbedrijf maakt gebruik van vrijwillige opkoopregeling naar aanleiding van de stikstofmaatregelen. De regeling geldt voor piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit bleek woensdagavond in het provinciehuis in Arnhem uit de woorden van gedeputeerde Peter Drenth. Hij werd recent - naar eigen zeggen tegen de afspraken in - verrast door het nieuws dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zes Gelderse boeren heeft uitgekocht. En dat nota bene om stikstofruimte te bemachtigen voor de verbreding van een snelweg in buurprovincie Utrecht, waar ze ook al niet blij zijn met de gang van zaken.

Drenth vond het vervelend dit nieuws te vernemen uit het tracébesluit, terwijl juist tussen provincies en het Rijk was afgesproken dat ze elkaar op de hoogte zouden houden bij het uitkopen van boeren. ‘Dat noem ik geen goed ambtelijk overleg, dat is niet elkaar op de hoogte houden’, zei hij woensdagavond in Provinciale Staten.

Bovendien zou het ministerie onvoldoende eisen stellen aan de boeren. Die hoeven bijvoorbeeld niet hun stallen af te breken, terwijl Gelderland dit wel wil om illegale praktijken zoals drugsproductie niet in de hand te werken.

Drenth trof woensdagavond in het spoeddebat op initiatief van ChristenUnie een bijna unaniem verbolgen Provinciale Staten. Men hekelde het solistische gedrag van het Rijk om eigen projecten, stilgevallen door een zelf gecreëerd stikstofprobleem, weer op gang te krijgen.

Stikstofruimte voor A27

Volgens de VVD zou Gelderland zijn verworden tot een ‘wingewest’ voor het verkrijgen van stikstofruimte. Een grote meerderheid vroeg Drenth dan ook de vergunning van de zes boeren niet in te trekken, waarmee de stikstofruimte voor de A27 niet vrij zou komen.

Drenth zei weinig mogelijkheden te zien, omdat hij het intrekken van een vergunning niet mag weigeren voor beleidsdoeleinden. ‘Ik kan tegen een boer niet zeggen: die trek ik niet in, omdat wat u ermee doet mij niet bevalt.’ Wel laat hij uitzoeken of het niet naleven van de Gelderse afspraken door het Rijk juridisch houvast biedt om ‘dit te stoppen’.

Meer nog dan het schenden van de afspraken voelt Drenth zich niet ‘senang’ bij signaal dat uitgaat van de lukrake opkoop van boeren door I&W in Gelderland. De provincie die 20 procent van de landelijke stikstofreductie op zich neemt heeft alle stikstofruimte zelf nodig. Hij noemde het dan ook ‘niet uit te leggen’ dat het Rijk wel in staat is boeren uit te kopen als asfalt aangelegd moet worden, maar boeren die zonder eigen schuld zonder vergunning zitten al ruim drie jaar wachten op hulp van het Rijk.

Hij doelt daarmee op de veehouders die weinig stikstofdruk leggen op kwetsbare natuur. Voordat de Raad van State in 2019 het stikstofbeleid torpedeerde, hoefden zij geen vergunning te hebben. Sinds het oordeel van de hoogste bestuursrechter destijds moet dit wel, maar bij gebrek aan stikstofruimte werken velen van deze zogenoemde PAS-melders nog altijd zonder vergunning en dus illegaal.

Stikstof verminderen

In Overijssel is te zien waartoe dit kan leiden. Een rechter oordeelde daar dat de provincie niet onder handhaving van deze boeren zonder vergunning uit kan. En dus zag Overijssel, tegen de eigen zin in en na lang smeken om een oplossing bij het Rijk, geen andere optie dan op last van een dwangsom deze boeren te dwingen hun stikstof te verminderen, bijvoorbeeld door minder vee te houden.

Woensdagmiddag eisten honderden boze boeren voor het provinciehuis in Zwolle dat de provincie binnen twee weken stopt met het opleggen van dwangsommen, of anders volgen hardere acties. De protesten vielen ironisch genoeg samen met een Haags bezoek van provinciebestuurders die zich beklaagden over het stroperige stikstofbeleid van het Rijk.

In de kwestie rond de zes Gelderse boeren laat het ministerie van I&W in een schriftelijke reactie weten dat ze op de hoogte zijn dat de PAS-melders voorrang hebben als er stikstofruimte vrij komt. Maar omdat de provincie Gelderland liet weten niet in gesprek te zijn met de zes boeren over uitkoop, vond I&W dat zij konden overgaan tot de koop voor verbreding van de A27.

Volgens het ministerie was er dus wel degelijk sprake van goed overleg en is er geen afspraak geschonden met Gelderland. Drenth zegt alleen op de hoogte te zijn geweest dat I&W boeren in Gelderland wilde uitkopen, maar dat het daarna stil werd. ‘Terwijl de bestuurlijke afspraak was: elkaar informeren, niet verrassen. Dat laatste is gebeurd.’