Stikstof schadelijker voor natuur dan eerder gedacht; kabinetsbeleid moet waarschijnlijk nóg strenger

Op de Kalmthoutse Heide dreigt het unieke stuifzandlandschap te verdwijnen door een verhoogde stikstofaanvoer. Open zandvlakten groeien dicht en evolueren naar droge heide. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Onder andere gemengde loofbossen, beukenbossen, natte en droge heide, bloemrijke graslanden en natte duinvalleien zijn gevoeliger voor stikstofneerslag dan eerder gedacht. Deze habitattypen komen allemaal in Nederlandse Natura 2000-gebieden voor. Dat is natuur die onder de Europese natuurbeschermingswetten valt. Nederland is op grond van die EU-regels juridisch verplicht deze habitats in ‘gunstige staat van instandhouding’ te brengen en te houden.

Het nieuwe ecologische onderzoek verschijnt later deze maand, maar er staat nu al een voorlopige versie online. De resultaten zijn in principe maatgevend voor de stikstofnorm die als grondslag dient voor het kabinetsbeleid. Die norm is de kritische depositiewaarde (kdw), de maximale hoeveelheid stikstofneerslag die een bepaald natuurtype (habitat) jaarlijks kan verdragen zonder schade te lijden. Het kabinet wil 74 procent van de Nederlandse Natura 2000-gebieden voor 2030 onder de kdw-grens brengen. Daarvoor is een halvering van de landelijke stikstofuitstoot nodig.

Maar de kdw-normen die het kabinetsbeleid schragen – onder andere het beruchte stikstofreductiekaartje voor de landbouw – zijn dus achterhaald. De Nederlandse kdw’s zijn gebaseerd op een internationaal onderzoeksrapport uit 2011 van een wetenschapspanel van de Verenigde Naties. Dat rapport is nu door 43 stikstofexperts uit meerdere landen geactualiseerd aan de hand van ecologisch onderzoek uit de afgelopen tien jaar. Op grond van die recente studies concludeert het wetenschapspanel dat de kdw voor meer dan 40 procent van de habitattypen significant omlaag moet.

Ongelukkig moment

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt in een reactie dat deze aanbevelingen gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse kdw’s en daarmee voor het stikstofbeleid. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wilde vrijdagochtend niet op de conclusies vooruitlopen, omdat die nog niet officieel zijn. Ze wil een expertcommissie laten uitzoeken wat de internationale onderzoeksresultaten betekenen voor de Nederlandse natuurgebieden. Van der Wal sluit niet uit dat ze haar beleid moet aanpassen aan de nieuwe wetenschappelijke realiteit.

Die realiteit lijkt dus te zijn dat halvering van de landelijke uitstoot niet langer genoeg is. De kans is groot dat de stikstofemissies meer en sneller moeten dalen dan waar het kabinet nu op rekent.

Die boodschap had niet op een ongelukkiger moment kunnen komen. Het kabinet is er na maanden van keiharde confrontaties met boze boeren namelijk net in geslaagd de onrust te bezweren. Een tweede gespreksronde tussen premier Mark Rutte, Van der Wal, landbouwminister Henk Staghouwer en de boerenbelangenorganisaties verliep woensdag verrassend positief. De boeren waren na afloop redelijk tevreden dankzij een aantal toezeggingen van kabinetszijde, waarvan het heroverwegen van de kdw de belangrijkste is.

Nieuwe norm

Nu is de kdw nog de allesbepalende maatstaf voor zowel de stikstofreductiedoelen als de vergunningverlening voor economische activiteiten. Het kabinet en de boeren willen de komende jaren een andere norm ontwikkelen voor de gezondheidstoestand van de natuur. Die nieuwe norm moet niet alleen stikstofgerelateerd zijn, maar ook andere factoren incorporeren die natuurschade veroorzaken, zoals verdroging.

Van der Wal stelt daarbij als voorwaarde dat de nieuwe norm ‘juridisch houdbaar’ moet zijn. Hij moet de toets van de rechter kunnen doorstaan, dus zekerheid bieden dat de natuur er voldoende mee beschermd wordt. De komende jaren blijft de kdw gewoon de leidraad bij het verlenen van vergunningen, want dat is voorlopig het enige criterium dat rechters accepteren.

Het wetenschappelijke advies om de kdw’s aan te scherpen, zet de broze wapenstilstand met de agrarische sector op het spel. Door eerst een Nederlands onderzoek te bestellen, koopt Van der Wal kostbare tijd. Haar partij, de VVD, staat net als het CDA en de ChristenUnie onder grote druk van de achterban – zowel leden als regionale bestuurders – om het stikstofbeleid juist te versoepelen. Het is dus niet te verwachten dat het kabinet de verlaagde kdw’s uit het VN-rapport zonder slag of stoot zal overnemen.