Stijging zorgpremie hoger dan verwacht: dure behandelingen drijven kosten op

Een coronapatient op de covid-afdeling in het HMC Westeinde. Beeld ANP

DSW stelt dat het eerder een maandelijkse premiestijging van 7,50 euro overwoog als gevolg van loonstijgingen en steeds duurdere behandelingen. De premie valt echter lager uit, met een stijging van 3,25 euro per maand, omdat zorgverzekeraars geld overhouden aan afgelopen jaar. Dat komt doordat ze de kosten van de coronapandemie deels vergoed krijgen uit een speciaal potje, de catastroferegeling, terwijl de kosten van de reguliere zorg juist lager waren, mede door uitgestelde behandelingen.

De verzekeraar rekent niet op een stijging van kosten door een golf van inhaalbehandelingen na de pandemie. Volgens Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur van DSW, zal niet alle uitgestelde zorg nog worden ingehaald. Deels omdat het niet meer nodig is – denk aan herhaalconsulten of een kijkoperatie vanwege pijn die inmiddels is verdwenen – en deels door personeelstekorten.

Zorgtoeslag

Als andere zorgverzekeraars de premiestijging van DSW volgen, dan is de overheid volgend jaar meer geld kwijt aan zorgtoeslag. Met die toeslag worden lage inkomens grotendeels gecompenseerd voor de premie en het eigen risico in de zorgverzekering.

De zorgtoeslag wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde zorgpremie. Naast de verplichte zorgverzekering voor volwassenen worden de premies voor de aanvullende verzekeringen de komende weken bekendgemaakt. Burgers kunnen tot de jaarwisseling desgewenst overstappen naar een andere polis.

Eigen risico

Het eigen risico blijft volgens de wet volgend jaar 385 euro, maar DSW berekent zijn klanten 375 euro. De verzekeraar vindt het nationale eigen risico te hoog. Het eigen risico moet betaald worden na bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek. De verzekeraar dekt de rekening dan pas vanaf 375 euro.

De komende weken zullen alle zorgverzekeraars hun premies voor 2022 bekendmaken. Dat moet uiterlijk 12 november zijn gebeurd.