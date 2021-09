Stijging vaccinatieafspraken vlakt af: effect coronapas lijkt gering

Het was vorige week drukker bij GGD-locaties waar mensen zich kunnen melden voor een prik zonder afspraak. Beeld Joris van Gennip

Vorige week maandag tot en met vrijdag maakten dagelijks ruim 10 duizend ongevaccineerden een prikafspraak bij de GGD, aanmerkelijk meer dan de gemiddeld ongeveer 7000 per dag de weken ervoor. Nu is het aantal weer gezakt, tot rond de 8000 per dag, blijkt het meest recente vaccinatieoverzicht van de GGD.

De cijfers van de GGD worden op de voet gevolgd, nu de coronapas eraan komt. Deze zaterdag, 25 september, wordt een test- of vaccinatiebewijs verplicht voor het bezoek van horeca, theatervoorstellingen, sportevenementen en festivals. Het nieuws daarover lekte 12 september uit. De dagen erna zag de GGD meteen ‘een duidelijke stijging’ van het aantal prikafspraken, al wilde de woordvoerder van de GGD GHOR niet een directe link leggen met de invoering van de coronapas.

Het was vorige week ook aanmerkelijk drukker bij de GGD-locaties en prikbussen waar mensen zich kunnen melden voor een prik zónder afspraak. Vorige week woensdag en donderdag zijn daar per dag meer dan 7000 prikken gezet, twee keer zo veel als op die dagen een week eerder. Maar ook die stijging lijkt al weer afgevlakt: zondag en maandag zijn er per dag iets meer dan 4000 prikken zonder afspraak gezet.

Het RIVM vindt het te vroeg om conclusies te trekken over het effect van de coronapas. ‘Daar moeten we echt de komende weken voor afwachten’, zegt een woordvoerder. Dat de stijging van het aantal prikafspraken niet lijkt door te zetten, kan ook andere verklaringen hebben. Zo is de groep die zich wil laten vaccineren kleiner. ‘We hebben de grote aantallen in voorgaande maanden al gevaccineerd, nu gaat het om de achtergebleven groepen.’

Volgens het RIVM kan de stijging van het aantal prikken vorige week ook deels een andere oorzaak hebben. Zo hebben mogelijk veel mensen tijdens de zomervakantie een prikafspraak uitgesteld die ze nu alsnog inplannen. Daarnaast kunnen de tienduizenden jongeren die tijdens de zogenoemde discopiek vanaf eind juni besmet zijn geraakt pas sinds enkele weken een afspraak maken voor een prik: na besmetting moet je daar acht weken mee wachten.

Over de streep trekken

Hoewel het dus nog te vroeg is voor harde conclusies lijkt het erop dat de komst van de coronapas vooralsnog slechts een licht effect heeft op de vaccinatiebereidheid. Minister Hugo de Jonge zei eerder dat hij hoopt dat de invoering van de toegangscheck, net als in Frankrijk, een deel van de ongevaccineerden over de streep trekt de prik te gaan halen.

De Jonge streeft naar een vaccinatiegraad van 90 procent van de 18-plussers; een hoger percentage dan voorheen, nodig volgens hem om de veel besmettelijkere deltavariant van het virus de baas te kunnen. ‘Maar wij hebben geen specifieke verwachting van een stijging van de vaccinatiegraad door de invoering van die coronapas’, zegt de ministerwoordvoerder. ‘Ons eerste doel van de invoering van de coronapas is dat daarmee de samenleving meer open kan, op een verantwoorde manier. Dat meer mensen zich erdoor zouden laten vaccineren is voor ons een neveneffect, en daarbij is alles meegenomen.’

Momenteel is meer dan 82 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd, 86 procent kreeg minstens een eerste prik. Het ministerie doet nu onderzoek naar de 14 procent die zich nog niet heeft laten vaccineren: welke groepen zijn dat, hoe groot zijn die groepen en is een deel van hen over te halen met specifieke acties? Het gaat onder meer om religieuze gemeenschappen, migrantengroepen en jongeren. Een klein deel van hen zal niet te overtuigen zijn, maar een deel wel, denkt de woordvoerder. De uitkomsten van het onderzoek worden binnenkort verwacht.