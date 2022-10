Stijgende trend faillissementen, onzekerheid in midden- en kleinbedrijf

Een winkelpui in Deventer. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het Nederlandse bedrijfsleven staat mogelijk op een keerpunt, met het hoogste aantal faillissementen sinds oktober 2020. De afgelopen jaren is het aantal faillissementen laag geweest, maar in september zijn 176 bedrijven failliet gegaan, 69 meer dan in augustus en 53 meer dan in september vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

‘Het aantal faillissementen is absoluut gezien weliswaar vrij laag, maar het is wel een belangrijke graadmeter voor (financiële) problemen in het bedrijfsleven’, aldus hoogleraar Joris Knoben van de Tilburg School of Economics and Management. Volgens hem gaat de stapeling van problemen, zoals corona en de prijsstijgingen, steeds meer bedrijven de kop kosten.

De vooruitzichten voor de komende tijd zijn negatief. Kredietverzekeraar Atradius voorspelt dat vooral in landen met relatief ruime coronasteun, zoals Nederland, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, binnenkort fors meer bedrijven zullen omvallen. Het gaat dan deels om ‘zombiebedrijven’, die zonder staatssteun al eerder failliet zouden zijn gegaan.

Elke maand beginnen zo’n 21 duizend ondernemers en stoppen er zo’n 11 duizend. Deze aantallen zijn vrij stabiel, maar het gaat grotendeels om zzp’ers. In het midden- en kleinbedrijf (mkb) daalt het aantal starters en zijn er meer stoppers. Het kabinet wil het mbk gaan steunen in de energiecrisis, maar in welke mate is nog onduidelijk. Hierdoor gaat het mkb een onzekere tijd tegemoet. Vorige week maakte de grote Zuid-Hollandse plantenkweker Plantise bekend de werkzaamheden in Nederland te staken vanwege de hoge energiekosten. ‘Een negatief teken aan de wand’ zegt Koben, zeker nu ook grote bedrijven als HAK hun productie stilleggen.