Stijgende kosten bereiken supermarkt: consumentenreus Unilever verhoogt prijzen

Het kantoor van Unilever in Rotterdam. Beeld Reuters

Dat heeft topman Alan Jope donderdag gemeld bij de cijfers over het derde kwartaal van de Brits/Nederlandse multinational in voeding, wasmiddelen en schoonheidsproducten. Volgens Jope zijn, nu de economie snel herstelt van de coronacrisis, alle grondstoffen snel duurder aan het worden, omdat er aan van alles gebrek is: landbouwproducten, petrochemische producten als plastic, papier, transport en logistiek, energie en arbeid. ‘Dit soort inflatie hebben we de afgelopen twintig jaar niet gezien’, aldus Jope, die verwacht dat de stijgingen tot halverwege volgend jaar doorzetten.

Volgens de Schot doen de kostenstijgingen zich voor in alle sectoren waarin Unilever actief is, en voor allerlei grondstoffen, van palmolie tot thee en vanille. Per markt zijn er wel verschillen: in sommige markten zijn de prijzen met 8 tot 10 procent gestegen, in West-Europa is het ongeveer 2 procent, waardoor het gemiddelde uitkomt op zo’n 4 procent.

Unilever (onder meer ook Ben & Jerry's, Rexona, de Vegetarische Slager) is niet de enige multinational die de prijzen verhoogt. Ook rivaal Procter & Gamble (onder meer Ariel, Always, Head & Shoulders) heeft dat gedaan. Woensdag meldde verfreus Akzo Nobel al de prijzen in het vierde kwartaal verder te zullen verhogen, met gemiddeld tussen de 12 en 14 procent, vanwege de gestegen kosten. Daardoor zal een blik verf van het bedrijf achter merken als Sikkens en Flexa duurder worden in de doe-het-zelfwinkels en ook de kosten van een schilderklus kunnen oplopen.

Unilever-baas Jope denkt de winstmarges op peil te houden door, naast prijsstijgingen, ook in de kosten te snijden. Dat kan door slimmer inkopen en gunstige contracten af te sluiten. Dat moet het recordbedrag van twee miljard euro opleveren, waarmee 30 procent van de gestegen kosten wordt goedgemaakt. De overige 70 procent komt van prijsstijgingen. Jope denkt dat de inflatie de piek nog moet bereiken, en pas in de tweede helft van volgend jaar weer gaat dalen.

De sterk stijgende prijzen drukken inmiddels ook het consumentenvertrouwen, meldde het CBS donderdag. Steeds meer Nederlanders vinden dat de prijzen sterk stijgen. Mede daardoor ging zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid van mensen omlaag.